(CNN) — La Premier League de Inglaterra acusó al Manchester City de incumplir más de 100 reglas financieras y remitió al club a una comisión independiente, según un comunicado publicado este lunes.

El City está acusado de no proporcionar información financiera precisa de acuerdo con las reglas de la Premier League desde la temporada 2009-10 hasta la campaña 2017-18.

“Los miembros de la comisión serán nombrados por el presidente independiente del Panel Judicial de la Premier League”, dice el comunicado, añadiendo que los procedimientos serán “confidenciales y escuchados en privado”.

La Premier League también alega que el City incumplió la normativa de juego limpio financiero (FFP, por sus siglas en inglés) de la UEFA de las temporadas 2013-14 a 2017-18, e incumplió las reglas de la Premier League sobre ganancias y sostenibilidad de las temporadas 2015-16 a 2017-18.

El City fue adquirido por The Abu Dhabi United Group en 2008, y desde entonces el club ha ganado seis títulos de la Premier League, dos copas FA y seis copas de la liga, además de quedar subcampeón de la Champions League en 2021.

Ese éxito se ha logrado con la ayuda de una plantilla de estrellas con algunos de los mejores jugadores del mundo.

En un comunicado este lunes, el club dijo: “El Manchester City FC está sorprendido por la emisión de estas supuestas infracciones de las reglas de la Premier League, particularmente teniendo en cuenta el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se han proporcionado a la liga”.

“El club da la bienvenida a la revisión de este asunto por una comisión independiente, para considerar imparcialmente el amplio cuerpo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su posición. Como tal, esperamos que este asunto se resuelva de una vez por todas”.

En 2020, el City fue expulsado de las competiciones europeas de fútbol durante dos temporadas por “infracciones graves” de la normativa sobre licencias de clubes y FFP.

La prohibición fue anulada más tarde por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque el organismo dictaminó que el City no había cooperado con las autoridades de la UEFA y una multa original de 30 millones de euros (US$ 34 millones) se redujo a 10 millones (US$ 11,3 millones).

