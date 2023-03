By

(CNN) — La madre de la actriz Michelle Yeoh pudo no haber asistido al Teatro Dolby de Los Ángeles este domingo para ver a su hija ganar un Oscar, pero las cámaras la siguieron de cerca cuando observaba en vivo el momento histórico desde Malasia.

En un video publicado en la cuenta de TikTok de Hype Malaysia, se ve a la madre de la ganadora del Oscar, Janet Yeoh, sentada en una habitación llena de personas que esperaban ansiosamente el resultado mientras la presentadora Jessica Chastain abría el sobre.

Cuando Chastain anunció que Michelle Yeoh era la ganadora del premio a la mejor actriz por su papel en “Everything Everywhere all at Once”, el video muestra el estallido de una sinfonía de aplausos mientras Janet Yeoh abraza a familiares y amigos y se seca las lágrimas de alegría.

La madre de Michelle Yeoh reacciona a la victoria en los Oscar.

La reacción fue especialmente conmovedora porque Michelle Yeoh hizo historia en los Oscar, al convertirse en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar el premio, y el momento lo dedicó a su madre.

“Tiene 84 años y le llevaré esto a casa. Ella está viendo (la ceremonia) en este momento desde Malasia junto mi familia y amigos”, dijo Michelle Yeoh mientras lanzaba un beso a la cámara durante su discurso de aceptación.

Oscars 2023: “Everything Everywhere All At Once” arrasa en los premios de la Academia

La oda de la estrella a su madre fue adecuada, dado que la película se quedó con las mayores victorias de la noche y muchos de los ganadores honraron el papel que desempeñaron sus madres en su éxito.

“Everything Everywhere All at Once” es una película sobre la importancia de la familia y la dinámica de las relaciones familiares, especialmente entre madre e hija (Stephanie Hsu).

La película se logró siete premios Oscar este domingo, incluido el de mejor película.

Ke Huy Quan recibió el premio a mejor actor de reparto en los Oscar por su papel en ‘Everything Everywhere All at Once’.

Ke Huy Quan, quien ganó el premio al mejor actor de reparto por su papel en “Everything Everywhere All at Once”, también agradeció a su madre por los sacrificios que hizo. Habló sobre pasar un año en un campo de refugiados cuando era niño y encontrarse como adulto en el escenario más grande de Hollywood.

“Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí”, dijo Quan, abrumado por la emoción.

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”: “Everything Everywhere All At Once” domina los Premios de la Academia

La diseñadora de vestuario Ruth E. Carter se convirtió este domingo en la primera mujer de color en ganar dos Premios de la Academia. En ese momento reveló que su madre había muerto recientemente, a la edad de 101 años. Carter dijo que su trabajo en “Black Panther: Wakanda Forever” la preparó para ese momento y le dedicó el premio a su difunta mamá.

Mientras Michelle Yeoh sostenía su Oscar en la sala de prensa después de ganar su premio, quizás hizo el mejor resumen de la noche, al decir: “Esta película ha ayudado a abrir los corazones entre las familias, ya sea marido y mujer, hijas y madres, hijas y padres. Simplemente entre las familias”.

“Nunca nos damos por vencidos el uno con el otro”, dijo.

