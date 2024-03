By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — La descalificación de un nadador por un tecnicismo después de ganar una final de conferencia universitaria llevó a un compañero de equipo a calificar la decisión como la “regla más tonta en la natación”.

Owen Lloyd, estudiante de último año de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, consiguió el título de estilo libre de 1.500 metros en el Campeonato de la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC) a fines de febrero, pero rápidamente fue despojado de su título después de pasar al carril adyacente para celebrar con su compañero de equipo, Ross Dant, que terminó segundo, antes de que los demás nadadores tocaran la pared.

El árbitro principal del encuentro implementó la Regla 2, Sección 5 del reglamento de la NCAA, que establece que “un nadador que cambia de carril durante una serie será descalificado”, lo que llevó a la descalificación de Lloyd.

CNN contactó a NC State, quien refirió al ACC y a la NCAA para solicitar comentarios.

Ganar el título del Campeonato ACC le habría reservado a Lloyd un lugar en el Campeonato de la NCAA.

“Creo que esa es la regla más tonta en la natación”, dijo Dant a ACC Network. “Owen me venció de manera justa, debería estar en ese podio. Él estaba emocionado. Esa es una gran victoria para él, ¿verdad? Se lo ganó. Se lo ganó y esa es su emoción”, afirmó.

“Eso es lo que obtenemos en el deporte de la natación cuando lo hacemos bien. Entrenamos todo el año para un momento así y creo que descalificarlo es la cosa más tonta que jamás haya existido. Trabaja muy duro todos los días. Estará en ese trofeo como el número uno. No voy a quedarme ahí parado”, comentó.

“Creo que la regla tiene sentido si estás interfiriendo con un nadador que todavía está compitiendo”, añadió Dant a The Athletic. “Pero debería haber una advertencia en la regla de que ‘no interfiere con la capacidad del nadador para completar la carrera’ o algo así”.

“Él no interfirió con mi carril porque yo ya había terminado, y todos los que nos rodeaban también habían terminado. Que él se hubiera metido en mi carril no habría afectado a la persona del carril seis”.

Lloyd estaba visiblemente angustiado por la decisión, sentado junto a la piscina llorando después de que se anunció la decisión por el sistema de altavoces.

“Comencé a llorar porque estaba muy molesto porque una situación tan extraña me había quitado todo ese trabajo duro”, dijo Lloyd a The Athletic.

“Fue un gran momento para mí convertirme en campeón de la ACC después de haber ascendido de rango en todo el equipo, en la conferencia y también a nivel nacional. He visto gente subirse a la línea antes y no lo pensé dos veces cuando lo hice allí”, dijo.

“Fue una lástima que en la milla, donde existe la oportunidad de avanzar más, alguien todavía estuviera nadando. No se me pasó por la cabeza que potencialmente les estaría faltando el respeto o mostrando emociones que no debería mientras todavía estaban nadando. Simplemente lo dejé fluir”.

Más tarde, Dant le entregó la medalla de primer lugar a Lloyd en las gradas, según The Athletic, y Lloyd dijo que el título del Campeonato ACC ahora está en su habitación.

El incidente generó críticas generalizadas y el periodista de Fox Will Kunkel calificó la decisión de “escandalosa”.

“¿No podemos tener cierta discreción aquí?” preguntó en X. “Esto es tan triste y estúpido”.

Amy Van Dyken-Rouen, quien fue comentarista en la carrera, cuestionó por qué el árbitro no parecía estar haciendo cumplir las reglas con tanto rigor en otras carreras.

“Soy una seguidora de las reglas”, dijo en un video publicado en X. “Me encanta una regla porque me encanta seguirla; mi problema con todo esto ha sido: si vas a sancionar eso, debes sancionar todo.

“No cinco minutos después de que sucediera todo este desastre, había espaldas que se zambullían en la piscina. ¿Por qué eso es un problema? La regla establece que los corredores de espalda deben entrar con los pies primero”, dijo.

“Entonces, si sancionaste a Owen Lloyd por celebrar e ‘interferir’, lo cual no hizo, debes sancionar a los de espalda por zambullirse, lo cual no hiciste. Entonces, si vas a sancionar a uno, sanciónalos a todos. Ese ha sido mi problema con todo este asunto”.

Los campeonatos de la División 1 de la NCAA 2024 se llevarán a cabo en el IU Natatorium de Indianápolis, entre el 27 y el 30 de marzo.

