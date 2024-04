By

(CNN) — Una corriente subyacente de violencia implícita siempre ha sido un ingrediente esencial de la personalidad de hombre fuerte de Donald Trump. A medida que se acercan el primer juicio del expresidente y las elecciones generales, Trump está aumentando la presión, creando una atmósfera política tensa.

El viernes compartió un video de una camioneta con una imagen del presidente Joe Biden atado y amordazado en la parte trasera, lo que provocó indignación entre los demócratas. Esto siguió a los intensificados ataques verbales de Trump contra el juez Juan Merchán, quien supervisará su caso de uso dinero silenciar a otra persona, un juicio que comienza en Nueva York en dos semanas. Trump también ha estado señalando a la hija del juez, quien ha trabajado para campañas demócratas, mientras busca deslegitimar el caso en su contra.

En cierto modo, este es un comportamiento clásico de Trump y sigue a múltiples amenazas previas en las redes sociales a jueces, oponentes políticos y cualquiera que lo enoje. Pero el contexto de los juicios y las elecciones que se avecinan es importante. Ningún otro presunto candidato republicano o expresidente ha actuado de esta manera. Si bien Trump, quien se ha declarado inocente en todos los asuntos en su contra, está sujeto a varias órdenes de silencio parciales en varios casos, es difícil creer que a cualquier otro acusado se le permitiría amenazar y degradar continuamente a los jueces y sus tribunales de esa manera.

“He presidido miles de audiencias y juicios durante mis casi 20 años como juez de primera instancia y nunca ningún acusado en mi sala mostró tanta falta de respeto por el sistema judicial como la que mostró Donald Trump”, dijo LaDoris Cordell, jueza jubilada del Tribunal Superior de California, a Omar Jiménez de CNN el domingo.

Pero el Partido Republicano ignora o disculpa principalmente la conducta de Trump. Su poder en el partido es tan absoluto que enfrentarlo cuesta a los políticos prometedores sus carreras. Y su avance hacia la candidatura republicana muestra que un gran número de votantes de base están de acuerdo con sus excentricidades. De hecho, refuerzan su atractivo antisistema.

Trump y sus seguidores argumentan que sus críticas al sistema legal están justificadas porque es víctima de persecución política por parte de los demócratas, incluido Biden. La narrativa ignora la gravedad de muchos cargos contra Trump, incluido su intento de anular las elecciones de 2020, y el hecho de que los fiscales operan dentro de las limitaciones de un sistema legal que incluye muchas protecciones para los acusados. Trump también está agotando todas las vías de apelación previstas en la Constitución que él mismo condena. No obstante, el argumento de la persecución, que une sus defensas legales y el tema principal de su campaña, es un potente mensaje político. Como muchas de las tácticas de Trump, subvierte la realidad y les da una ventaja sobre sus adversarios sujetos a los hechos.

Las consecuencias legales, constitucionales y políticas del comportamiento de Trump fueron subrayadas por dos entrevistas importantes en CNN en los últimos días: una con un legislador republicano y otra con un juez federal.

En declaraciones a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union” el domingo, el representante republicano Mike Lawler demostró las contorsiones que los legisladores republicanos más tradicionales deben realizar para seguir siendo políticamente viables en la era de Trump. La difícil situación de Lawler es significativa porque representa uno de los pocos distritos de Nueva York que aseguraron la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de período de 2022 y será fundamental para las esperanzas del partido de defender la cámara en noviembre. Su electorado también comparte algunas características de las áreas suburbanas más moderadas en los estados indecisos que Trump podría alienar con su retórica extravagante.

La advertencia del juez Walton

El jueves, el juez de distrito Reggie Walton, uno de los juristas más respetados de Washington DC, detalló en conversación con Kaitlan Collins de CNN las peligrosas implicaciones de las invectivas del expresidente contra los jueces y los tribunales.

Walton dijo que los ataques de Trump plantean graves riesgos de seguridad y tienen profundas consecuencias para el sistema de justicia. “Es particularmente problemático cuando esos comentarios tienen la forma de una amenaza, especialmente si están dirigidos a la familia”, dijo Walton, un veterano de muchos casos políticamente delicados.

“Quiero decir, hacemos estos trabajos porque estamos comprometidos con el Estado de derecho y creemos en el Estado de derecho. Y el Estado de derecho splo puede funcionar eficazmente cuando tenemos jueces que estén preparados para desempeñar sus funciones, sin la amenaza de posibles daños físicos”, añadió.

Walton, designado para cargos judiciales tanto por el presidente George Bush como por el presidente George W. Bush, advirtió sobre la irresponsabilidad de la retórica que señala a los jueces y los deja vulnerables a ataques físicos. “Es una realidad que no es inconcebible que algo pueda pasar. Siempre tenemos que esperar que no ocurra”, dijo Walton.

En el pasado, Walton ha argumentado que los ataques a las elecciones de 2020 por parte de seguidores de Trump, engañados por su retórica, están perjudicando la capacidad de Estados Unidos para actuar como un faro global de democracia.

“Estados Unidos no fue (un país) grande ese día. Y estoy seguro de que cuando vaya a otras jurisdicciones para decir cómo pueden ser como Estados Unidos, dirán: ‘¿Por qué debería querer ser como Estados Unidos cuando todos ustedes están tratando de derribar su propio país?’”, le dijo Walton a un acusado de disturbios en el Capitolio que se declaró culpable ante él en 2021.

Las advertencias de un juez de alto rango no disuadirán a Trump, cuatro veces acusado. Continuará actuando de la misma manera incendiaria porque le conviene políticamente. El expresidente se ha quejado durante mucho tiempo de la injusticia y la parcialidad entre jueces y fiscales. Es una forma de protegerse contra pérdidas en los tribunales y deslegitimar veredictos desfavorables.

La historia sugiere que los ataques de Trump a Merchán alcanzarán un nuevo tono antes del juicio de este mes. En una publicación de Truth Social la semana pasada, por ejemplo, el expresidente criticó a Merchán, describiéndolo como alguien “totalmente comprometido (políticamente)” y describió a su hija como una “odiadora rabiosa de Trump”. Sus ataques no parecieron violar una orden de silencio parcial en el caso que le prohibía atacar a testigos y otras personas. Pero claramente plantea riesgos de seguridad para Merchán y su familia.

Los fiscales han pedido al juez que aclare si la orden abarcaba a sus familiares y a los del fiscal del distrito y otras personas. Cordell le dijo a CNN que si Trump infringe una orden de silencio ampliada, debería ser detenido.

“Solo debería haber una respuesta: ‘Trae tu cepillo de dientes, Donald Trump, porque vas a estar en una celda por un tiempo’”, dijo.

Merchán no es el primer juez que debe cuestionar su seguridad. La jueza Tanya Chutkan, que preside el caso de interferencia federal en las elecciones en Washington, DC, aumentó su seguridad el año pasado, informó CNN.

Los ataques de Trump al poder judicial influyen en la base de su carrera política: que es un outsider rebelde que derriba un sistema político que sus partidarios creen que los desdeña. Cuando dice en sus mítines que lo están procesando y sus seguidores no, siempre levanta una ovación. Pero también enaltece a los partidarios que cumplen condena en prisión por su papel en el asalto al Capitolio, a menudo reproduciendo una grabación de los acusados del 6 de enero cantando el himno nacional en prisión, un audio superpuesto a él recitando el Juramento a la Bandera. En sí misma, la cinta es una afrenta al sistema legal y al poder judicial.

Hasta cierto punto, el expresidente ha podido explotar declaraciones políticas de fiscales demócratas. Entre ellos se incluyen la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que está presentando un caso de interferencia electoral en Georgia, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que consiguió una sentencia masiva contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump en un caso de fraude civil. Estos asuntos están sujetos a las reglas de la evidencia como cualquier otro caso, pero las quejas de Trump tienen un poderoso impacto político en su base de electores y fomentan una sensación de injusticia colectiva.

Sin embargo, su ataque al poder judicial también tiene un alto costo para la democracia. Perpetúa la impresión de que el Estado de derecho no es neutral y no se aplica con el mismo rigor a todos los ciudadanos. Es probable que sus afirmaciones de que es víctima de persecución política manchen la reputación del sistema legal mucho después de que sus casos hayan sido juzgados o de que haya abandonado la política. Trump ha sugerido a menudo, por ejemplo, que, como republicano, solo puede obtener un juicio justo en un distrito donde los jurados tienen una probabilidad desproporcionada de votar por el Partido Republicano. Si el principio se aplicara en toda su extensión, podría destruir el sistema legal no partidista.

Incluso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, reconoció el peligro de la categorización partidista de los jueces por parte de Trump durante su primer mandato cuando advirtió en 2018: “No tenemos jueces de Obama ni de Trump, ni de Bush ni de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que hacen todo lo posible para brindar el mismo derecho a quienes comparecen ante ellos. Ese poder judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos”.

Ese poder judicial independiente, sin embargo, plantea una amenaza al poder de Trump, al igual que otras instituciones de rendición de cuentas, como la burocracia federal y los medios de comunicación, que también han atraído su ira. Los aspirantes a autócratas siempre buscan degradar y politizar los sistemas judiciales para hacerlos menos eficaces a la hora de imponer restricciones cuando llegan al poder.

Los riesgos políticos del enfoque de Trump

Si bien el expresidente inyectó energía a su campaña de las primarias con sus ataques al poder judicial y su respuesta incendiaria a sus problemas legales, ahora puede estar asumiendo un riesgo político.

Antes de una revancha este otoño, la campaña de Biden ha estado intensificando sus esfuerzos para aprovechar el comportamiento salvaje de Trump para presentarlo como una amenaza existencial a la democracia y el Estado de derecho y como no apto para regresar a la Oficina Oval. El portavoz de la campaña de Biden, Michael Tyler, criticó a Trump por compartir la imagen del presidente pintada en el portón trasero de un camión. Advirtió que el expresidente “incita regularmente a la violencia política y es hora de que la gente lo tome en serio; pregúntenle a los agentes de la Policía del Capitolio que fueron atacados protegiendo nuestra democracia el 6 de enero”. El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, acusó a los demócratas y a “lunáticos enloquecidos” de llamar a la violencia contra Trump, sin ofrecer ejemplos, y se quejó nuevamente de la militarización del sistema legal.

Cuando a los republicanos de alto rango, algunos de los cuales han respaldado a Trump, se les pide que respondan a tales incidentes, a menudo intentan fingir que no han oído hablar de ellos o argumentan que ellos mismos no actuarían de esa manera. Pero saben que no pueden reprender a Trump.

En su entrevista en “State of the Union” del domingo, Lawler, un republicano de Nueva York, demostró cómo la retórica de Trump eclipsa a su partido. “El expresidente tiene todo el derecho a defenderse en los tribunales”, dijo Lawler a Bash de CNN en una respuesta inconsecuente a una pregunta sobre Trump. “Creo que todo el mundo necesita bajar el tono de la retórica, del lenguaje. Y, obviamente, las redes sociales se han convertido en un vehículo para apalear a la gente. Simplemente creo que, al final del día, el expresidente, el actual presidente y todos los demás tenemos la responsabilidad de controlar nuestro lenguaje”.

Lawler añadió: “Creo que el foco de esta campaña y de esta elección debería estar en el pueblo estadounidense y en los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense”. Pero el hecho de que el debate político no gire sobre temas como la economía, la vivienda, la atención sanitaria o la ley y el orden se reduce a Trump.

Si el expresidente pierde las elecciones, su retórica podría explicar el motivo. Si gana, podría ser el precursor de la presidencia más tempestuosa de la historia moderna.

