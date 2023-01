Alexandra Ferguson

(CNN) — Mientras que en el oeste de Estados Unidos se han acumulado las nevadas de las últimas semanas, en el noreste y Nueva Inglaterra ha ocurrido todo lo contrario.

Estamos a más de la mitad del invierno meteorológico, que va de diciembre a febrero, y ciudades como Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, aún no han registrado una caída de nieve mensurable, definida como un mínimo de 2,5 mm.

Y no se trata solo de las ciudades costeras. Muchas localidades del interior de Nueva Inglaterra y del noreste están registrando nevadas muy por debajo de lo habitual hasta la fecha.

“Con la excepción de algunas zonas situadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario, y de zonas muy pequeñas del interior de Nueva Inglaterra, el este está ciertamente en una sequía de nieve, con algunas localidades que normalmente tienen nieve, por debajo de 30 a 90 cm”, dijo a CNN el jefe de la Subdivisión del Centro de Predicción Meteorológica, Greg Carbin.

Búfalo, Nueva York, se llevó con varios centímetros de nieve a principios de este invierno.

Carbin explicó que hay dos tipos de sequía de nieve:

El primer tipo es cuando hay una falta general de precipitaciones invernales, lluvia o nieve, lo que contribuye a las condiciones de sequía. El segundo tipo se produce cuando las cantidades totales de precipitaciones se aproximan a lo normal pero, en lugar de caer en forma de nieve, caen sobre todo en forma de lluvia.

“A lo largo del corredor de la I-95, desde Washington hasta Boston, se ha registrado este último tipo de sequía de nieve en lo que va de invierno”, explica Carbin. “Las cantidades de precipitación han sido normales o ligeramente superiores a lo normal, pero en general ha hecho demasiado calor para que la precipitación caiga en forma de nieve”.

This winter has been snowy in the West, but how snowy? Here are the seasonal snowfall totals & departure from normal. The higher elevations have had 20-40 ft of snow & are already above the seasonal average! For much of the East, this season has featured below normal snowfall pic.twitter.com/nFrN0rqwu1 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 21, 2023

Es probable que el periodo entre nevadas aumente a medida que se calienta el clima, y esto puede ser especialmente cierto para las ciudades costeras del noreste. A medida que se calientan las temperaturas en el Noreste, la línea que separa la lluvia de la nieve se desplaza más hacia el norte, lo que provoca más días lluviosos de invierno a lo largo de la costa y menos nieve, según la Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos.

Y no solo en el Noreste, el invierno boreal (diciembre, enero y febrero) es también la estación que más rápido se calienta en el 75% de 238 localidades estadounidenses, según el análisis de datos de Climate Central.

En cifras

319

Central Park, en Nueva York, lleva 319 días sin nevar hasta el domingo, la tercera racha más larga. Central Park tendría que estar sin nieve hasta el 5 de febrero de 2023 para romper la racha récord de 332 días establecida en 2020.

316

Filadelfia, Baltimore y la ciudad de Washington han pasado 316 días sin nieve medible hasta el domingo, ocupando los puestos 6º, 12º y 19º respectivamente.

1973

Central Park también se está acercando a la fecha más tardía de la temporada para su primera nevada medible desde que comenzaron los registros en 1869.

“El récord actual es el 29 de enero de 1973, que se convirtió en el invierno menos nevado de la historia de Nueva York, con una acumulación total de nieve de solo 71 mm”, explica Carbin.

¿Dónde se quedó la nieve?

“El patrón ha sido bastante consistente con el patrón típico de La Niña en el noreste de EE.UU. hasta ahora este invierno”, lo que significa que la trayectoria de las tormentas y el aire frío se han mantenido al norte y al oeste del noreste, dijeron meteorólogos de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en la ciudad de Nueva York a CNN.

La Niña, la contrapartida de El Niño, se caracteriza por temperaturas de la superficie del mar por debajo de lo normal en el océano Pacífico, cerca del ecuador, como resultado de los cambios en los patrones de viento en la atmósfera, lo que tiene un efecto directo en el tiempo que se ve a través de los EE.UU. en el invierno.

Este mapa muestra el patrón meteorológico típico en todo el país durante un invierno de La Niña. Las zonas de color amarillo presentan mayor sequía. Las zonas anaranjadas tienen una temperatura más elevada. Las zonas de verde presentan mayor humedad y la zona azul tiene temperaturas más frías. Crédito: CNN Weather

“Por supuesto, hay variaciones en este patrón debido a factores a corto plazo que no son predecibles con más de una o dos semanas de antelación, como el brote ártico durante la Navidad”, dijo la oficina del servicio meteorológico en la ciudad de Nueva York. “Pero estas variaciones han sido breves”.

El clima más activo y las nevadas más intensas en las últimas semanas se han centrado en todo el oeste y California, donde cayeron más de 4,5 metros de nieve a través de porciones de las Sierras desde el 26 de diciembre de 2022 hasta el 17 de enero de 2023.

“Mientras que la corriente en chorro serpentea y ocasionalmente puede cambiar rápidamente para apoyar las tormentas de nieve en casi cualquier lugar durante el invierno, este invierno ha sido bastante activo en todo el oeste, con una zona débil pero amplia de alta presión (y temperaturas más cálidas que la media) sobre los 2/3 del este de los Estados Unidos contiguos”, dijo Carbin.

Existe la posibilidad de que Central Park registre algo de nieve ligera acumulada este miércoles, pero todavía hay cierta incertidumbre en el pronóstico, dijo la oficina del servicio meteorológico en la ciudad de Nueva York.

Si la ciudad no registra una caída de nieve esta semana, su racha permanecerá. Después del miércoles, el servicio meteorológico prevé condiciones secas hasta el 29 de enero.

“Tenemos que recuperar toda la nevada estacional, ya que no se ha acumulado ninguna, que es de 76 centímetros”, dijo la oficina del servicio meteorológico en la ciudad de Nueva York. “La nevada total de la tormenta récord es de 69 cm del 22 al 24 de enero de 2016, por lo que está muy cerca de nuestra nevada estacional. Todo lo que se necesita es una sola nevada para volver a la normalidad”.

Aunque este escenario es ciertamente posible, no es muy probable. Solo ha habido siete tormentas en el registro que lleven 50 cm o más de nieve a través de Central Park en la historia registrada, según el servicio meteorológico.

“Febrero y marzo son meses en los que han caído grandes nevadas en las ciudades del noreste, por lo que queda algo de esperanza para los amantes de la nieve”, dijo Carbin. “Aunque, cuanto más tarde empiece la temporada, más probabilidades hay de que termine con nevadas deslucidas”.

