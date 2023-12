By

(CNN) — El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político que “revisará en profundidad el marco jurídico de la Unión Europea (UE) en materia de asilo y migración”, según informó el Consejo de la UE en un comunicado este miércoles.

El acuerdo abarca los elementos políticos de cinco leyes de la UE que “afectan a todas las etapas de la gestión del asilo y la migración”, dice la declaración de la UE, añadiendo que los cinco son componentes del pacto sobre migración y asilo propuesto por la Comisión Europea en 2020.

Las cinco leyes de la UE acordadas abordan cuestiones como el control de los inmigrantes irregulares, los procedimientos para tramitar las solicitudes de asilo, las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo y cómo gestionar las situaciones de crisis, según el comunicado del Consejo de la UE.

“Las nuevas normas, una vez adoptadas, harán que el sistema europeo de asilo sea más eficaz y aumentarán la solidaridad entre los Estados miembros, ya que permitirán aligerar la carga de los Estados miembros a los que llegan más inmigrantes”, añade el comunicado.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó en un post en las redes sociales que “el 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia. El día en que la UE alcanzó un acuerdo histórico sobre un nuevo conjunto de normas para gestionar la migración y el asilo”.

Sin embargo, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, Metsola añadió que “somos conscientes de que no hay una solución perfecta. No es un paquete perfecto el que tenemos sobre la mesa, y no contempla las soluciones a todas las cuestiones complejas, pero lo que tenemos sobre la mesa es mucho mejor para todos nosotros que lo que hemos tenido anteriormente. Podemos demostrar que Europa tiene las soluciones y que puede cumplirlas”.

Amnistía Internacional reaccionó este miércoles al acuerdo afirmando que “provocará un aumento del sufrimiento de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes en cada etapa de su viaje”.

El Consejo Europeo señaló que el siguiente paso del proceso será presentar el acuerdo provisional a los Estados miembros para su confirmación.

