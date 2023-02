By

Ángela Reyes Haczek

(CNN) — Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, nació en 1924 en Plains, Georgia. En 1946 se casó con Rosalynn (Smith) Carter, con quien compartió la vida desde entonces y con quien tuvo cuatro hijos. Aquí, un repaso a su vida personal y su carrera pública, que ha continuado durante décadas luego de su salida de la Casa Blanca.

Datos personales

El presidente Jimmy Carter y su esposa Rosalynn dirigen a sus invitados en el baile anual de Navidad del Congreso en la Casa Blanca en diciembre de 1978.

Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1924 Lugar de nacimiento: Plains, Georgia Nombre de nacimiento: James Earl Carter Jr. Padre: James Earl Carter Sr., agricultor y hombre de negocios Madre: Lillian (Gordy) Carter Matrimonio: Rosalynn (Smith) Carter (7 de julio de 1946-presente) Hijos: Amy Lynn, Donnel Jeffrey “Jeff”, James Earl III “Chip” y John William “Jack”. Estudios: Georgia Southwestern College, 1941-1942; Instituto de Tecnología de Georgia, 1942-1943; Academia Naval de EE.UU., 1946 Participación en las Fuerzas Armadas: Teniente de la Marina, 1946-1953 Religión: cristiano

Otros datos curiosos

Carter fue el primer presidente estadounidense que nació en un hospital. Defensor de los derechos humanos, especialmente en relación con los gobiernos de Corea del Sur, Irán, Argentina, Sudáfrica y Rodesia (actual Zimbabue). El Centro Carter, creado por el expresidente y su esposa en 1982, ha observado 113 elecciones en 39 países desde 1989. Creó el Departamento de Energía y estableció una política nacional para hacer frente a la escasez de energía. Es el expresidente vivo de más edad. Ha sido nominado a nueve premios Grammy y ha ganado tres.

Cronología de la vida de Jimmy Carter

1953 – Trabaja en su propia granja en Plains, Georgia, y dirige Carter’s Warehouse, una empresa de semillas y suministros agrícolas.

1962 – Gana las elecciones al Senado estatal de Georgia.

1966 – Se presenta a gobernador y pierde ante Lester Maddox.

3 de noviembre de 1970 – Se presenta a gobernador por segunda vez y gana.

1974 – Preside la campaña del Comité Nacional Demócrata para las elecciones al Congreso de 1974.

12 de diciembre de 1974 – Anuncia oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

2 de noviembre de 1976 – Es elegido 39º presidente de Estados Unidos.

Biden habla con el entonces presidente Jimmy Carter en un evento de recaudación de fondos en Delaware en 1978. Más tarde ese año, Biden fue reelegido para el Senado. Siguió siendo reelegido hasta que renunció en 2009 y se convirtió en el vicepresidente de Barack Obama. (Crédito: Barry Thumma / AP)

20 de enero de 1977 – Toma posesión como presidente.

El acuerdo de paz entre Egipto e Israel y la crisis de los rehenes en Teherán

26 de marzo de 1979 – En una ceremonia en Washington, Egipto e Israel firman formalmente un tratado de paz que pone fin a 31 años de guerra entre ambos países. El éxito de los Acuerdos de Camp David es uno de los hitos de la presidencia de Carter.

4 de noviembre de 1979 – La embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, es asaltada y el personal diplomático queda tomado como rehén. La incapacidad de Carter para negociar con éxito la liberación de los rehenes se convierte en un importante lastre político. Los rehenes son liberados el 20 de enero de 1981, el día de la toma de posesión de Ronald Reagan.

1982 – Se convierte en profesor de la Universidad Emory de Atlanta.

1982 – Funda el Centro Carter en Atlanta, en colaboración con la Universidad de Emory. Las iniciativas del Centro Carter incluyen la supervisión de elecciones internacionales, la lucha contra las enfermedades en los países en desarrollo y la búsqueda de la paz internacional. Uno de los principales logros del Centro Carter es la casi erradicación de la enfermedad del gusano de Guinea, que pasó de más de tres millones de casos en 1986 a 14 casos en 2021.

9 de agosto de 1999 – Recibe la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor para un civil estadounidense.

14 de mayo de 2002 – En un discurso pronunciado en Cuba, Carter expone su visión de la mejora de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba. El discurso es retransmitido en directo y sin censura por la televisión estatal cubana.

11 de octubre de 2002 – Gana el Premio Nobel de la Paz.

Jimmy Carter saluda a los asistentes de una procesión de antorchas en el centro de Oslo, antes del banquete del Comité Noruego del Premio Nobel, 10 de diciembre de 2002. (Crédito: Erlend Aas/ Pool/ AFP/ Getty Images)

11 de febrero de 2007 – Gana un premio Grammy al mejor álbum hablado por el audiolibro “Our Endangered Values: America’s Moral Crisis”. Comparte el premio con Ruby Dee y Ossie Davis.

17 de abril de 2008 – Se reúne con dirigentes de Hamas en El Cairo, Egipto. Funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos e Israel se oponen a la reunión de Carter, ya que ambos gobiernos clasifican a Hamas como organización terrorista.

15 de septiembre de 2009 – Carter causa controversia con unas declaraciones en el programa Nightly News de la NBC sobre el presidente Barack Obama. Carter dice: “Una parte abrumadora de la animadversión intensamente demostrada hacia el presidente Obama se basa en el hecho de que es un hombre negro, de que es afroamericano”.

Sus gestiones con Corea del Norte y Cuba

27 de agosto de 2010 – Carter negocia la liberación del ciudadano estadounidense Aijalon Mahli Gomes. Gomes había sido encarcelado en Corea del Norte tras entrar ilegalmente en enero de 2010. “A petición del presidente Carter, y por razones humanitarias, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa, Kim Jong-Il, concedió la amnistía al señor Gomes”, dice el Centro Carter en un comunicado.

28 de marzo de 2011 – Carter llega a Cuba en una visita de tres días para reunirse con el presidente Raúl Castro.

Castro y el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter escuchan el himno de Estados Unidos después de que Carter visitara La Habana en 2002.

26 de abril de 2011 – Visita Pyongyang, Corea del Norte, para mantener conversaciones destinadas a aliviar las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, acompañado por el expresidente finlandés Marti Ahtisaari, la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland y la expresidenta de Irlanda Mary Robinson.

4 de mayo de 2011 – En un artículo de opinión en The Washington Post, Carter insta a apoyar el gobierno de unidad de Hamas-Fatah.

24 de junio de 2012 – En un artículo de opinión en The New York Times, Carter afirma que Estados Unidos ya no es un defensor de los derechos humanos a la luz de las recientes medidas legislativas y los ataques con drones.

7 de julio de 2015 – Se publica su autobiografía, “A Full Life: Reflections at Ninety”

3 de agosto de 2015 – Le extirpan una “pequeña masa” del hígado durante una operación. Días después anuncia que la cirugía reveló que tiene cáncer, y que recibirá tratamiento en la Universidad de Emory en Atlanta.

20 de agosto de 2015 – Carter da una rueda de prensa para anunciar que los médicos le encontraron manchas de melanoma en el cerebro y que se someterá a tratamiento.

6 de diciembre de 2015 – Carter anuncia que, según su última resonancia magnética cerebral, el cáncer ha desaparecido.

15 de febrero de 2016 – Gana un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Spoken Word por la versión en audiolibro de “A Full Life: Reflexiones a los noventa”. Es su segunda victoria en los Grammy.

10 de febrero de 2019 – Gana su tercer premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Spoken Word, esta vez por la versión en audiolibro de “Faith – A Journey For All”.

13 de mayo de 2019 – El Centro Carter dice que el expresidente se está recuperando de una cirugía para reparar una fractura de cadera después de caerse en su casa en Plains, Georgia.

3 de junio de 2019 – La Universidad de Emory anuncia que Carter se ha convertido en miembro titular de la facultad después de enseñar en la universidad privada con sede en Atlanta durante 37 años.

Sobre Trump y la edad de los presidentes

28 de junio de 2019 – Carter sugiere que una investigación completa sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 demostraría que Donald Trump no ganó la presidencia. En respuesta, Trump más tarde dice que Carter es un demócrata y repite un “típico tema de conversación”, llamándolo un “buen hombre, terrible presidente.”

17 de septiembre de 2019 – Durante un evento en el Centro Carter en Atlanta, Carter dice que si tuviera 80 años no sería capaz de manejar las responsabilidades de ser presidente y bromea diciendo que espera que haya un “límite de edad” en el cargo. Los comentarios son especialmente importantes en el momento, ya que la edad de los tres principales aspirantes demócratas a la presidencia en 2020, que rondan los 70 años, ha sido objeto de continuo debate.

El expresidente de EE.UU., Jimmy Carter, habló con los reporteros, el 20 de agosto de 2015, sobre el cáncer que padecía. (Crédito: Jessica McGowan/Getty Images/Archivo).

9 de septiembre de 2020 – Se estrena en cines el documental “Jimmy Carter: Rock & Roll President”.

18 de febrero de 2023 – El Centro Carter anuncia que el expresidente, que ha mantenido el perfil bajo desde el comienzo de la pandemia, comenzará a recibir “cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional”.

