Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – El dúo venezolano LAGOS presentó en febrero su tema “No se acaba hasta que se acabe”, una balada con la banda mexicana Reik.

El título de la canción es un adelanto de la letra de la misma, que está cargada de sinceridad a lo que podría –o no– ser el ocaso de una relación.

“No sabemos el final de la historia, pero sí sabemos que hay que perseverar, mínimo luchar hasta el final, ¿no? Hay veces que vale la pena. Bueno, yo creo que siempre vale la pena porque por lo menos duermes en paz, de que intentaste todo lo que pudiste. Entonces sí, es una canción que habla de no rendirse, de intentarlo. Inclusive cuando la cosa se ve complicada o cuesta arriba”, cuenta a Zona Pop Luis Jiménez, vocalista y una de las mitades de la agrupación.

Este tema no pudo contar con otra banda mejor que Reik, conocida en toda América Latina por ser parte del soundtrack de tanto enamoramientos como despechos.

LAGOS cuenta a Zona Pop que la agrupación se montó en el tema durante una sesión en la que los venezolanos estaban trabajando en los próximos temas de los mexicanos.

“Eso fue un día grabando la voz de Jesús para otra canción. Ya la teníamos escrita y se la mostramos así como ‘Oye, ¿qué les parece esta? ¿Qué les parece esta canción que escribimos?’ Es para LAGOS, pero bueno, sería buenísimo si alguien quisiera cantarla con nosotros. Y les encantó y Jesús (Navarro, vocalista de Reik) ahí mismo grabó la voz y el resto de historia”, explica Agustín Zubillaga, la otra mitad de LAGOS.

La colaboración de LAGOS con Reik fue como “cerrar un círculo”

Reik es una de esas bandas que ha influenciado no solo a sus fans sino a artistas como LAGOS. Desde 2005 la agrupación está lanzando música nueva y son uno de los pocos que se han ido adaptando a nuevas tendencias y sonidos.

Esa longevidad en sus carreras hace que Luis y Agustín hayan tenido una experiencia con Reik desde antes de que LAGOS fuese una agrupación.

“Para nosotros es una locura”, dice Jiménez.

“Agustín y yo nos conocimos cuando Reik tocó en mi colegio (en Venezuela), o sea, el día que Agustín y yo nos conocimos, Reik estaba ahí y de hecho le abrió Los Mesoneros”, haciendo referencia a la banda que también lidera Jiménez, multinominada a los Latin Grammy.

“La vida da tantas vueltas y ahora Agus y yo tenemos un proyecto juntos y además junto a ellos en una canción. Entonces para nosotros es como un full circle”, dice Jiménez.

LAGOS acaba de finalizar una gira por el sur de Latinoamérica, con sus primeras presentaciones en Chile y Argentina. Sin embargo seguirán ofreciendo shows en los próximos meses.

29 de abril: Querétaro, México 18 de mayo: Bogotá 19 de mayo: Ciudad de Guatemala 20 de julio: Maracaibo, Venezuela 21 de julio: Barquisimeto, Venezuela 22 de julio: Valencia, Venezuela 28 de julio. Puerto La Cruz, Venezuela 29 de julio: Caracas 30 de julio: Mérida, Venezuela 24 de agosto: Miami 31 de agosto: Ciudad de México

