El príncipe Harry y su esposa Meghan, implicados en una “persecución en coche casi catastrófica” con un paparazzi en Nueva York, dice su portavoz. El mundo va camino a superar un umbral crítico de calentamiento en los próximos cinco años. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Entrevista exclusiva con Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la denominada “muerte cruzada”, que disuelve la Asamblea Nacional. En medio del juicio político que enfrentaba por el presunto delito de peculado, del que se declara inocente, Lasso invocó el recurso constitucional que lleva a convocar elecciones para el Legislativo y el cargo de presidente. En entrevista con Ana María Cañizares de CNN en Español, Lasso dijo que el juicio político era “un macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado” y no confirmó si se lanzará a la reelección.

Rafael Correa tras “muerte cruzada” en Ecuador: Quiero regresar a mi patria, pero ser presidente no es el objetivo

2. ¿Cómo llegó Ecuador a este punto?

Tras meses de tensión política, un referendo constitucional rechazado y el comienzo de un juicio político, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó la “muerte cruzada” —una disposición constitucional con la que disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones para presidente y para el Legislativo—, con lo que se abre una nueva etapa de incertidumbre en el país en un contexto en el que sufre por el azote de la inseguridad y la violencia.

¿Qué es la “muerte cruzada” decretada por Lasso en Ecuador?

3. Persecución en auto de Harry y Meghan “pudo haber sido mortal”

Un integrante del equipo de seguridad que protege al príncipe Harry y a su esposa Meghan narró una persecución “caótica” en Nueva York con paparazzis este martes, y dijo que pudo haber terminado con víctimas mortales. En exclusiva con CNN, Chris Sánchez dijo que los Sussex fueron perseguidos por los fotógrafos. Al final, nadie resultó herido

¿Debería el rey Carlos III apoyar al príncipe Harry? 1:36

4. Vamos en camino a superar un umbral crítico de calentamiento

Según la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), es probable que el planeta supere por primera vez un umbral climático clave en los próximos cinco años, debido a la combinación de la contaminación que atrapa el calor y el inminente fenómeno de El Niño.

¿Impacta el calentamiento de océanos en la intensidad de los huracanes? 1:43

5. ¿Cómo contrarrestó Ucrania los ataques aéreos rusos?

Es la gran pregunta que tiene a los comandantes militares rusos rascándose la cabeza: ¿qué ha hecho que las defensas aéreas de Ucrania sean tan impenetrables de repente?

Rusia niega que Ucrania haya destruido seis misiles Kinzhal 2:38

A la hora del café

Las “locuras” de Bielsa

La carrera de Marcelo Bielsa, nuevo DT de Uruguay, está repleta de anécdotas, frases célebres e historias. Su figura como entrenador excede lo meramente deportivo. Por eso, tal vez, lo llaman “el loco”. Porque no deja de sorprender. Además, lee por qué los técnicos argentinos de fútbol dominan en la conducción de las selecciones sudamericanas.

Las primeras palabras de Marcelo Bielsa al ser presentado como DT de Uruguay 3:18

Manchester City golea 4-0 al Real Madrid y clasifica a la final de la Champions League

El partido de este miércoles se jugó en casa del City, donde los locales mostraron clara superioridad frente al Madrid para terminar el encuentro 4-0 gracias a un doblete del portugués Bernardo Silva, un autogol del brasileño Éder Militão y un tanto más del argentino Julián Álvarez. Con esto, el Manchester City jugará su segunda final de Champions en los últimos tres años.

Claves del triunfo del Manchester City sobre Real Madrid en la Champions 1:19

Encuentran a una niña desaparecida 6 años después luego de verla en un programa de Netflix

Durante seis años, los seres queridos de Kayla Unbehaun la buscaron, con ayuda del público, después de que presuntamente fuera secuestrada en Illinois por su madre, quien no tenía la custodia de la menor. Una persona la reconoció por un episodio de la serie de Netflix “Unsolved Mysteries” sobre secuestros de padres.

Película protagonizada por Johnny Depp recibe una ovación de siete minutos en Cannes

Johnny Depp lloró este martes tras la calurosa recepción que tuvo la película que protagonizó y que fue exhibida en el Festival de Cine de Cannes.

Mira lo que dijo Johnny Depp en Cannes sobre Hollywood tras ovación 0:30

Pronto tu iPhone podrá replicar tu voz después de 15 minutos de entrenamiento

Apple anunció este martes una serie de nuevas herramientas de accesibilidad para iPhone y iPad, incluida una función que promete replicar la voz de un usuario para llamadas telefónicas después de solo 15 minutos de entrenamiento.

La cifra del día

US$ 2 millones

La broma de un comediante chino que se refería vagamente a un eslogan utilizado para describir a los militares del país le costó a una empresa de entretenimiento más de US$ 2 millones después de que las autoridades le impusieran enormes multas.

La cita del día

“Dije: ‘Creo que es más fuerte decir: ‘I will be back’. Cameron dijo: ‘¿Eres el guionista ahora? Es solo una palabra. No me digas cómo escribir. No te digo cómo actuar’”

Arnold Schwarzenegger dice que su famosa frase de “I’ll be back” fue un “accidente”… gracias en parte a James Cameron.

Y para terminar…

Escaneo digital ofrece una mirada sin precedentes del Titanic

Se trata del escaneo digital submarino más grande de la historia. El mapeo ofrece imágenes sin precedentes del legendario naufragio del Titanic y podría ayudar a proporcionar respuestas sobre lo ocurrido.

Revelan impresionantes escaneos del Titanic 1:15

