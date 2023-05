By

May 4th, 2023

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — First Horizon y TD Bank cancelaron un acuerdo de US$ 13.000 millones que habría formado el sexto banco más grande de Estados Unidos, lo que se suma a la agitación que afecta a los prestamistas regionales del país.

Atrapado en la peor crisis bancaria desde 2008, el precio de las acciones de First Horizon se desplomó un 40% en los últimos dos meses, muy por debajo de los US$ 25 dólares que TD ofreció cuando se anunció la adquisición en febrero de 2022.

Las acciones cerraron a US$ 15,05 por acción este miércoles y se desplomaron otro 40% en las operaciones matutinas de este jueves después de que los bancos abandonaran mutuamente el trato.

First Horizon es un prestamista regional en el sureste de Estados Unidos y habría ayudado a TD de Canadá a expandirse al sur de la frontera. Pero los bancos regionales han estado perdiendo la confianza de los inversores y clientes desde el colapso de marzo de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Este lunes, un tercer banco regional, First Republic, colapsó y JPMorgan compró la mayoría de sus activos. Un cuarto banco, PacWest Bank, confirmó este jueves que está buscando un salvavidas financiero.

JPMorgan Chase comprará la mayoría de los activos del First Republic Bank tras su colapso en marzo

First Horizon dijo que se mantiene estable, rico en efectivo y diversificado.

“Si bien el anuncio de hoy es desafortunado e inesperado, First Horizon continuará en su camino de crecimiento operando desde una posición de solidez y estabilidad”, dijo el CEO del banco, Bryan Jordan, en un comunicado.

TD dijo en un comunicado que las empresas cancelaron la fusión debido a un proceso de aprobación regulatoria inesperadamente largo. Sin un cronograma para la aprobación, las compañías comenzaron a cuestionar si el acuerdo obtendría la aprobación de los reguladores. TD dijo que el problema regulatorio fue por “razones no relacionadas con First Horizon”.

Aunque TD no citó directamente la crisis bancaria o el desmoronamiento del valor de mercado de First Horizon como la razón para abandonar la compra, el director ejecutivo Bharat Masrani dijo en un comunicado que la decisión proporcionó “claridad” a sus clientes y accionistas.

TD pagará a First Horizon una tarifa de ruptura de US$ 200 millones más US$ 25 millones en tarifas de reembolso.

El FMI advierte que la crisis bancaria aumenta los riesgos y empaña las perspectivas de la economía mundial

Las acciones de otros bancos regionales se han desplomado en los últimos días tras la quiebra de First Republic. Los inversores están esperando que otro evento similar ocurra. Este jueves temprano, PacWest Bank, con sede en California, dijo que está explorando “todas las opciones estratégicas” después de que el precio de sus acciones se redujera a la mitad en las operaciones posteriores al cierre tras un informe de Bloomberg de que estaba considerando una venta.

Las acciones de PacWest se redujeron casi a la mitad este jueves, mientras que Western Alliance Bank, otro competidor regional, cayó más del 20%.

A medida que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés para combatir la inflación, el valor de los préstamos y las tenencias de bonos de los prestamistas regionales se desmoronó. Los clientes habían estado moviendo su dinero a bancos más grandes, dejando a algunos bancos regionales sin el efectivo que necesitan para pagar los retiros.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.