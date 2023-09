By

(CNN) — Cuando se trata de publicidad de alimentos, lo que se ve rara vez es lo que se obtiene. Una oleada de demandas recientes quiere cambiar esta situación.

En los últimos años, abogados han presentado demandas colectivas contra empresas de comida rápida, alegando que tergiversan los alimentos en su marketing.

Los abogados James Kelly y Anthony Russo, en particular, han encabezado la campaña, interponiendo demandas contra Taco Bell, Wendy’s, McDonald’s, Burger King y Arby’s. Según las demandas, estas empresas utilizan anuncios que no se corresponden con la comida real.

Como prueba, las demandas presentan imágenes de alimentos de marketing junto a fotos de sus equivalentes en la vida real. En los anuncios, las hamburguesas parecen altas, repletas de carne y queso, cubiertas con panes dorados y redondeados. Pero, en las fotos de las hamburguesas compradas en un establecimiento real de comida rápida, son planas, con la carne y el queso apenas asomando por los panecillos blancos y blandos. Los tacos no son diferentes: en los anuncios de Taco Bell, los Crunchwraps parecen sustanciosos y regordetes. En las fotos de la demanda, lucen planos y casi vacíos. Las demandas siguen su curso.

“Vimos un número récord de demandas por litigios alimentarios presentadas de 2020 a 2023, con cientos de nuevas demandas cada año”, dijo Tommy Tobin, abogado de Perkins Coie y profesor de Derecho de UCLA, y agregó que “los litigios alimentarios son un área de rápido crecimiento de la ley”.

La explosión ha sido impulsada en gran medida por los esfuerzos de un puñado de abogados, entre ellos Russo y Kelly, dijo Bonnie Patten, directora ejecutiva de Truth in Advertising, una organización sin ánimo de lucro que se centra en proteger a los consumidores de la publicidad engañosa.

Sus casos se centran en la cantidad, explica, argumentando esencialmente que los alimentos de los anuncios parecen más abundantes de lo que los clientes realmente reciben. Otros abogados, como Spencer Sheehan, se centran en cómo se describen los alimentos. Sheehan, abogado neoyorquino, ha presentado cientos de demandas colectivas sobre palabras engañosas en alimentos envasados, como el uso de la palabra “vainilla” en alimentos elaborados con poca o ninguna vainilla real.

Una hamburguesa de Wendy’s. (Foto: Katherine Frey/The Washington Post/Getty Images)

Las grandes cadenas también han sido objeto de demandas por su forma de describir los alimentos. El año pasado se presentó una demanda colectiva contra Starbucks alegando que la cadena engaña a los compradores de sus bebidas “Refreshers” al nombrarlas con ingredientes que no tienen. La demanda afirma que, por ejemplo, “los Refreshers Mango Dragonfruit y Mango Dragonfruit Lemonade no contienen mango” y que, de hecho, “todos los productos están elaborados predominantemente con agua, concentrado de jugo de uva y azúcar”. Starbucks argumentó, entre otras cosas, que las frutas mencionadas indican un sabor y no un ingrediente.

“Las alegaciones de la demanda son inexactas y carecen de fundamento”, dijo un portavoz de Starbucks en un comunicado, y añadió: “Esperamos poder defendernos de estas alegaciones”.

Para que un juez o un jurado se pongan del lado de los demandantes en las demandas por publicidad engañosa, los abogados tienen que demostrar con éxito que los anuncios engañarían a un “consumidor razonable”, explicó Tobin.

“Según esta norma, un tribunal se pregunta si un consumidor razonable sería engañado por el marketing o el etiquetado del producto”, dijo.

Los tribunales tendrán que trazar la línea que separa la publicidad falsa de la publicidad a secas, lo que puede resultar más complicado de lo que parece.

¿Qué es un consumidor razonable?

Burger King, en un intento de desestimar la demanda en su contra, alegó que sus anuncios son justos.

“Los consumidores razonables que ven publicidad de alimentos saben” que los alimentos que aparecen en los anuncios “se han diseñado para que parezcan lo más apetitosos posible”, argumentó Burger King en una demanda reciente. Ese conocimiento “innato”, más el hecho de que una hamburguesa Whopper siempre está hecha con un cuarto de libra de carne de vacuno, como se promete, significa que los anuncios están bien, según Burger King.

“Las afirmaciones de los demandantes son falsas”, dijo un portavoz de Burger King en un comunicado sobre la demanda. “Las hamburguesas de ternera a la parrilla retratadas en nuestra publicidad son las mismas que se utilizan en los millones de sándwiches Whopper que servimos a nuestros clientes en todo el país”. Arby’s, McDonald’s y Taco Bell no respondieron a las solicitudes de comentarios. Wendy’s declinó hacer comentarios, citando el litigio en curso.

Las demandas afirman que las hamburguesas de McDonald’s, Burger King y Wendy’s no son como aparecen en los anuncios. (Foto: Katherine Frey/The Washington Post/Getty Images/Archivo)

Para Russo, ese argumento no vale. Le preocupa más lo que él llama la “prueba del sentido común”. En su opinión, las cadenas de comida rápida objeto de su demanda no lo consiguen.

“Si nos fijamos en lo que muestran sus anuncios y en lo que reciben regularmente todos los consumidores… hay una disparidad flagrante”, afirma. “Se puede hablar de peso… se puede hablar de volumen… Esas son todas las cosas en las que se meten los expertos”, dijo. Pero si la imagen difiere drásticamente del producto, argumenta, esos detalles no importan.

En el caso de Burger King, un juez aceptó recientemente remitir la cuestión de lo que es “razonable” a un jurado, negándose a desestimar el caso en su totalidad, como pedía Burger King.

Starbucks también tendrá que hacer frente a muchas de las demandas presentadas contra ella en la demanda colectiva. “Los demandantes han alegado adecuadamente que los nombres de las bebidas en cuestión podrían inducir a error a una parte significativa del público consumidor en general”, afirma una orden reciente.

Lo que ves no es lo que obtienes

Para Patten, un consumidor razonable es un “consumidor promedio”. Según ella, el sistema judicial suele esperar más de un consumidor razonable que de uno promedio.

“Los tribunales tienden a tener una opinión muy elevada de quién es el consumidor razonable”, dijo. “Y creo que, como consecuencia de ello, desestimarán muchos de estos tipos de demandas colectivas, adoptando la postura de que el consumidor razonable sabe, por supuesto, que este tipo de publicidad exagera la calidad y la cantidad de los alimentos”.

Pero Patten ha oído a muchos quejarse de esta discrepancia concreta, entre la cantidad de comida que esperan debido a la publicidad y la que realmente reciben.

“Nos pasa con las hamburguesas, con las cubetas de pollo, con todo tipo de comida rápida”, afirma.

Muy poca carne: acusan a Taco Bell de publicidad engañosa y de escatimar en sus rellenos

Cuando se trata de acusaciones de publicidad engañosa, hay cuestiones más graves que si un taco en la pantalla coincide con un taco en la mano. Y Patten no está convencida de que las demandas colectivas sean el camino a seguir: si no se desestiman, a menudo se llega a un acuerdo, ofreciendo al demandado ciertas protecciones y dando a los consumidores una pequeña suma de dinero, mientras que sus abogados se llevan un fajo mayor.

Pero ahora que la gente vigila su presupuesto, vale la pena preguntarse si los clientes obtienen de las grandes cadenas de comida rápida toda la comida que esperan.

Cuando la gente “utiliza sus limitados recursos para comprar esto y luego no recibe la cantidad de comida que espera, es un problema, sin duda”.

Las demandas, y la atención que han recibido, pueden ayudar a informar al público de lo que realmente puede esperar, dijo Patten.

Pueden “ayudar a educar a los consumidores y hacer que compren sus cenas con más conocimiento de causa”, afirmó. “La mejor defensa contra el marketing engañoso es un consumidor informado”.

