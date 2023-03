By

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Al menos 36 personas murieron y más de 85 resultaron heridas cuando dos trenes, uno de ellos de pasajeros, chocaron en el norte de Grecia este martes por la noche, informó el Servicio de Bomberos del país.

Vassilis Varthakogiannis, portavoz de los bomberos, dijo en una sesión informativa televisada que un tren de pasajeros que transportaba a más de 350 personas chocó con un tren de carga poco antes de la medianochem hora local, en el área de Tempi, en el centro de Grecia, cerca de la ciudad de Larissa.

El tren de pasajeros viajaba de Atenas a Tesalónica.

El ministro de Salud de Grecia, Thanos Plevris, dijo que el proceso de identificación de las víctimas está en proceso y que ha habido algunas dificultades en el proceso. “Hemos comenzado el proceso de identificación de los muertos. Como entienden, este es un proceso aterrador para los padres y familiares que están aquí. Nosotros Los ayudaremos tanto como podamos”.

A primera ahora de este miércoles, luego del accidente, el equipo de rescatistas estaba en el proceso de identificar a las víctimas mortales del accidente, dijo Varthakogiannis en un informe actualizado. Según él, 150 bomberos y socorristas trabajan en el lugar del accidente.

66 personas están siendo tratadas en el hospital, con seis en unidades de cuidados intensivos.

Mira algunas de las estremecedoras imágines que dejó el siniestro.

El lugar de un accidente, donde chocaron dos trenes, se ve cerca de la ciudad de Larissa, Grecia, el 1 de marzo de 2023. (Crédito: REUTERS/Giannis Floulis)

Esta fotografía aérea de un dron tomada el 1 de marzo de 2023 muestra equipos de emergencia buscando restos después de un accidente de tren en el valle de Tempi cerca de Larissa, Grecia. (Crédito: Vasilis VERVERIDIS/Eurokinissi/motionteam/AFP)La colisión sigue a un carnaval nacional el fin de semana que terminó con un feriado público este lunes.

Un portavoz de los servicios de bomberos confirmó que tres vagones se salieron de las vías justo antes de la medianoche después de que los trenes, uno de carga y otro con 350 pasajeros, chocaron a mitad de camino en la ruta entre Atenas y Tesalónica. (Foto de VASILIS VERVERIDIS/Eurokinissi/motionteam/AFP vía Getty Images)SAKIS MITROLIDIS/AFP via Getty Images)

Los equipos de búsqueda y salvamento trabajan en la zona del accidente para buscar sobrevivientes e identificar a los fallecidos. (Crédito: SAKIS MITROLIDIS/AFP via Getty Images)

(Foto: TRINGER / SOOC / SOOC via AFP)

Pasajeros rescatados del accidente en llegan al área de Evangelismos de Larissa. (Crédito: KONSTANTINOS TSAKALIDIS/SOOC/AFP vía Getty Images)

En esta foto se ve el lugar del accidente muestra el choque de frente de los dos trenes. (Crédito: STRINGER/SOOC/AFP via Getty Images)

Pasajeros describieron momentos de pánico durante el accidente. (STRINGER / SOOC / SOOC via AFP) (Photo by STRINGER/SOOC/AFP via Getty Images)

Al menos 150 bomberos con 17 vehículos más 20 ambulancias están involucrados en los esfuerzos de recuperación en curso, dijeron las autoridades.

