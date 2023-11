Belén Liotti

(CNN en Español) — El líder populista de derecha, Javier Milei, se impuso en las elecciones presidenciales argentinas este domingo 19 de noviembre con más del 55% de los votos. Luego de los cuatro años de Gobierno del actual presidente peronista Alberto Fernández, la tendencia en las urnas giró hacia el otro lado del espectro ideológico.

En la noche del domingo, el triunfo de Milei en segunda vuelta desató las reacciones de una gran variedad de líderes alrededor del mundo.

Donald Trump, sobre el triunfo de Milei: “Make Argentina great again”

El expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por su victoria. “El mundo entero estaba mirando. Estoy muy orgulloso de ti”, expresó Trump en la red social Truth. Trump y Milei son dos políticos con ideologías afines, liberales de derecha.

“Make Argentina great again”, la reacción de Donald Trump tras la victoria de Javier Milei

Elon Musk: “La prosperidad está por llegar a Argentina”

Elon Musk tuiteó este domingo un mensaje sobre la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina, que rápidamente se volvió viral y ya acumula cientos de miles de reacciones.

En respuesta a un tuit de una cuenta que celebraba la victoria de Milei, el multimillonario empresario escribió: “La prosperidad está por llegar a Argentina” (Prosperity is ahead for Argentina).

Elon Musk tuitea sobre la victoria de Milei en las elecciones de Argentina

No se trata del primer contacto entre ellos, sino que Musk —dueño de SpaceX, Tesla y X (antes Twitter)—, ya había opinado en otra ocasión sobre Javier Milei. En septiembre de 2023, Musk se había pronunciado sobre la entrevista que el presentador de ultraderecha Tucker Carlson le hizo a Milei, entonces candidato, en su programa en Twitter. “Una charla muy interesante que va mucho más allá de Argentina en los temas tratados”, escribió en ese entonces Musk en reacción al episodio.

Very interesting talk that goes far beyond Argentina in subjects discussed https://t.co/cUKZtSitfk — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023

Iván Duque celebra el “triunfo de la democracia” y la derrota “del populismo”

El expresidente de Colombia, Iván Duque, felicitó al presidente electo argentino, Javier Milei, tras derrotar al candidato oficialista Sergio Massa.

Duque, quien fue presidente entre 2018 y el 2022, cuando perdió las elecciones contra Gustavo Petro, escribió: “Hoy triunfó la Democracia y se venció el populismo, la demagogia y al Grupo de Puebla”.

Quiero extender mi felicitación a @JMilei quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina. Hoy triunfó la Democracia y se venció el populismo, la demagogia y al Grupo de Puebla. pic.twitter.com/zVHiWJtkoV — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 19, 2023

Gustavo Petro lamenta la victoria de la “extrema derecha”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su tristeza luego de que la sociedad argentina haya elegido a Javier Milei, un candidato de derecha, para gobernar el país.

El presidente colombiano de izquierda, quien está en poder desde el 2022, reposteó la publicación en X de Duque y escribió que “el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos… el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

Nayib Bukele a Petro: “Ahora dilo sin llorar”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le respondió al posteo que escribió Gustavo Petro, en el que lamentaba el resultado electoral de Argentina. “Ahora dilo sin llorar”, le respondió Bukele a Petro en un tono burlón.

Ahora dilo sin llorar 😂 https://t.co/nrNVfwbIKo — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 20, 2023

Jair Bolsonaro: “La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica”

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ya durante la campaña había manifestado su apoyo a Milei, lo felicitó a través de su cuenta de X.

– Parabéns ao povo argentino pela vitória com @JMilei . A esperança volta a brilhar na América do Sul. – Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós. – Jair Bolsonaro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 19, 2023

“Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros”, expresó Bolsonaro, en un afán por que los gobiernos de derecha también ganen en otros países.

Lula da Silva mantiene su predisposición para “trabajar junto a nuestros hermanos argentinos”

El presidente de Brasil, Lula da Silva, felicitó a las instituciones argentinas por “conducir el proceso electoral” y remarcó la importancia de respetar la voz del pueblo expresada en democracia.

En esta misma línea, felicitó “al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica”.

Lula da Silva, quien tiene afinidad con el actual presidente argentino, Alberto Fernández, sostuvo su interés por trabajar en conjunto con el nuevo gobierno, que asumirá el 10 de diciembre.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

Santiago Abascal, presidente del VOX: “¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!”

El líder del VOX, partido de derecha español, Santiago Abascal felicitó en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, al presidente electo, también de derecha, Javier Milei.

“¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!”, celebró Abascal, quien también festeja el inminente final del gobierno argentino actual y la derrota del candidato oficialista, apoyado por el peronismo.

Felicidades querido @JMilei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas. Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de… pic.twitter.com/4XOCkvat5j — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 19, 2023

Guillermo Lasso destaca el “proceso democrático”

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también se sumó a las felicitaciones a Milei y dijo que “le augura el mayor de los éxitos”.

Lasso, quien no se presentó a la reelección de su mandato tras declarar la muerte cruzada en Ecuador, le manifestó su apoyo a Milei para “que pueda resolver los problemas acuciantes de su país”.

“En hora buena por las democracias de América Latina”, concluyó el presidente ecuatoriano.

Los argentinos han elegido a @JMilei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El Gobierno del Ecuador felicita al Mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos, para que pueda resolver los problemas acuciantes de su país y tomar las decisiones más adecuadas que… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 19, 2023

Gabriel Boric remarca el “digno reconocimiento de la derrota” de Massa

El presidente de Chile, Gabriel Boric, saludó a Javier Milei por el triunfo electoral y se mostró abierto a trabajar con el próximo Gobierno, que asumirá el 10 de diciembre.

“Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, declaró el presidente de izquierda.

Además, remarcó la jornada democrática electoral de Argentina y destacó el reconocimiento de la derrota de Sergio Massa, candidato oficialista apoyado por el peronismo. Massa reconoció el triunfo de Milei incluso antes de que se conocieran los datos oficiales.

Milei, luego de salir segundo en las elecciones generales, había afirmado que había habido fraude electoral en algunas localidades del país.

Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 20, 2023

Luis Lacalle Pou apunta a mejorar las relaciones bilaterales con Argentina

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay saludó a Javier Milei y aseguró que los mandatarios de países vecinos tienen “mucho para trabajar en conjunto”.

Saludo al presidente electo @JMilei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 20, 2023

Santiago Peña, abierto a fortalecer las relaciones bilaterales

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saludó al pueblo argentino“por una ejemplar jornada electoral”. Además, ofreció la colaboración de su gobierno para “fortalecer las relaciones” entre los países limítrofes.

Saludo en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a @JMilei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud! — Santiago Peña (@SantiPenap) November 20, 2023

Mauricio Macri apunta contra la gestión de Massa: “No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador”

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, felicitó a Javier Milei por su victoria electoral y aseguró que su gobierno “necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros”.

El expresidente de Juntos por el Cambio, quién decidió apoyar a Milei en el balotaje, remarcó en su cuenta de X la actitud de Milei al “representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos”.

Del mismo modo, escribió que el presidente electo “supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas”. Una gran porción de los votantes de Milei son jóvenes que apoyan las ideas que el libertario encarna.

Además, Macri aprovechó para criticar la gestión de Sergio Massa, que actualmente se desempeña como ministro de Economía. “Las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador”, expresó”.

La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2023

Tucker Carlson postea una foto junto a Javier Milei

Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje de Argentina, Tucker Carlson, presentador de ultraderecha del periodismo estadounidense, posteó una foto junto al ahora presidente electo.

Carlson, que fue despedido de Fox News en abril de 2023, viajó a Argentina durante la campaña electoral, para tener una charla con Milei, que publicó en X, y fue la más vista en la historia de la red social. La foto que publicó fue tomada en el encuentro con el ahora presidente electo, Javier Milei.

pic.twitter.com/QXG4mmfPlu — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 20, 2023

Antony Blinken fomenta la cooperación basada en “valores compartidos”

El secretario de Estado de Estados Unidos felicitó a Javier Milei en su cuenta de X y dijo que espera mantener las relaciones bilaterales entre los dos países, sobre la base de “valores e intereses compartidos”.

We congratulate @JMilei on his election as President of Argentina. We look forward to continuing bilateral cooperation based on shared values and interests. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 20, 2023

Alejandro Giammattei asegura que fortalecerá las relaciones bilaterales con Argentina

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, felicitó a Javier Milei y le deseó buenos deseos en su gestión. “Desde Guatemala le enviamos los mejores deseos para su gestión, que será de beneficio para Argentina y sé que la relación bilateral será fortalecida en los años venideros”, escribió el presidente en X.

Mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino por la elección democrática del nuevo Pdte. @JMilei. Desde Guatemala le enviamos los mejores deseos para su gestión, que será de beneficio para Argentina y sé que la relación bilateral será fortalecida en los años venideros. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) November 20, 2023

