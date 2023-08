Sol Amaya

(CNN Español) — Durante la campaña para las elecciones primarias en Argentina, las controversias entre los diferentes postulantes han sido un hecho corriente, pero no solo entre aquellos de espacios antagónicos, sino también puertas adentro de las mismas coaliciones.

El caso del diputado Javier Milei, desde este domingo candidato a presidente por La Libertad Avanza, es algo particular, porque su sector político no ha presentado ninguna candidatura alternativa, por lo tanto, no tuvo competencia interna. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para verse involucrado en controversias y discusiones con sus rivales.

Dolarización

Acaso su carta de presentación electoral, el proyecto de dolarizar la economía impulsado por Milei ha generado grandes debates. El economista sostiene que la idea es eliminar la emisión monetaria, que es la única causa del aumento de precios. “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, dice. La propuesta abrió distintos interrogantes, entre ellos el tipo de cambio al cual se dolarizaría la economía argentina. Pero, además, Milei ha mencionado en algunas entrevistas que su plan incluye un valor de conversión cercano al denominado dólar blue (actualmente en unos 577 pesos), algo que muchos economistas desconfían, porque entienden que con la cantidad de dólares que hay en Argentina es imposible dolarizar al valor del dólar informal.

Entre tanto, esta propuesta se conecta con la decisión de Milei de eliminar el Banco Central en caso de ser presidente, otra de las propuestas que han generado múltiples controversias. Vale aclarar de todos modos, que esta reforma sería para una tercera etapa de gestión, en un plan que contempla una ejecución de 35 años.

Mercado de órganos

Promediando la campaña, Milei propuso crear un mercado para promover la compraventa de órganos humanos, lo que provocó un fuerte revuelo que derivó en un silencio del candidato por unos días. Es que no sólo recibió críticas de sus opositores, sino que la idea de comercializar órganos está prohibida en Argentina, de acuerdo con lo que establece la Ley 27447 en su artículo 39. Finalmente, Milei depuso su iniciativa y no la incluyó en el programa de gobierno que publicó al comienzo de su campaña electoral.

Presunta venta de candidaturas

Milei se vio afectado por acusaciones de diferentes integrantes de su espacio, que aseguraron que les había pedido dinero para ser parte de las listas de La Libertad Avanza. Un fiscal federal abrió una investigación de oficio y varios de los involucrados ratificaron esos cargos en declaraciones testimoniales. El diputado negó siempre los hechos y sostuvo que se trató de una maniobra para perjudicarlo y disminuir sus chances electorales.

Entre otras iniciativas que provocaron controversias, Milei propone también eliminar la educación pública durante una tercera etapa y reemplazarla por un sistema de vouchers o vales. Mientras que entre las reformas a aplicar en la primera etapa de gestión, asegura que va a eliminar los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social; privatizar las empresas públicas deficitarias y eliminar la indemnización por despido sin causa.

