Alejandra Ramos

(CNN) — La estrella de la NBA, LeBron James, compartió un video en Instagram de su hijo Bronny tocando el piano después del paro cardíaco que sufrió el joven atleta esta semana.

LeBron James escribió en el pie de foto del video: “¡Gran ascenso! ¡Dios es grande! @Bronny, ¡eres increíble! ¡Simple como eso!”.

No está claro cuándo se tomó el video del joven de 18 años, quien sufrió la emergencia el lunes durante una práctica de baloncesto.

Bronny James, hijo de Lebron James, fue dado de alta del hospital tras sufrir paro cardiaco repentino

El estudiante de primer año entrante para el equipo de baloncesto de la Universidad del Sur de California ha sido dado de alta del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

“¡Sigue adelante joven (rey)! ¡Estamos aquí contigo en cada paso del camino!”, LeBron James escribió en Instagram.

El cuatro veces campeón de la NBA tuiteó sobre su hijo el jueves por primera vez desde el incidente, agradeciendo a los seguidores por enviarle a su familia “amor y oraciones”.

“Los entendemos y estoy muy agradecido. Todos lo hicieron muy bien”, escribió la superestrella de la NBA. “Tenemos a nuestra familia unida, segura y saludable, y sentimos su amor. Tendré más que decir cuando estemos listos, ¡pero quería decirles a todos cuánto ha significado su apoyo para todos nosotros! #JamesGang”

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Bronny James se sometió a un examen cardíaco varios meses antes para los posibles atletas de la NBA.

Los resultados de esa evaluación fueron normales, según la fuente.

El Dr. Sanjay Gupta, Eric Levenson y David Close de CNN contribuyeron a este reporte.

