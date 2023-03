Alejandra Ramos

(CNN) — Los líderes de más de 30 organizaciones de noticias de todo el mundo firmaron una carta el jueves al embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, exigiendo la liberación del reportero encarcelado del Wall Street Journal, Evan Gershkovich.

“Gershkovich es un periodista, no un espía, y debe ser liberado de inmediato y sin condiciones”, dice la carta, encabezada por el Comité para la Protección de los Periodistas, que se hizo pública el viernes.

La carta fue firmada por los líderes de Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker y The Economist, entre muchos otros.

“El arresto injustificado e injusto de Gershkovich es una escalada significativa en las acciones contra la prensa de su gobierno”, decía la carta. “Rusia está enviando el mensaje de que el periodismo dentro de sus fronteras está criminalizado y que los corresponsales extranjeros que buscan informar desde Rusia no disfrutan de los beneficios del estado de derecho”.

Un representante del Comité para la Protección de los Periodistas le dijo a CNN que el grupo no había recibido una respuesta el viernes por la tarde.

Esta fotografía tomada el 27 de julio de 2021 muestra al periodista de TWSJ Evan Gershkovich. (Crédito: DIMITAR DILKOFF/AFP vía Getty Images)

Gershkovich fue arrestado en Rusia bajo sospecha de espionaje, la primera vez que un periodista estadounidense es detenido por acusaciones de espionaje de Moscú desde la Guerra Fría.

En una declaración del jueves, The Wall Street Journal dijo que “niega con vehemencia las acusaciones del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y busca la liberación inmediata de nuestro reportero de confianza y dedicado, Evan Gershkovich. Nos solidarizamos con Evan y su familia”.

Almar Latour, CEO de Dow Jones, que publica The Wall Street Journal, condenó el arresto de Gershkovich por parte de Rusia en un memorando a los empleados el jueves, y dijo que la compañía está trabajando “las 24 horas del día” para asegurar su liberación.

“Este es un desarrollo increíblemente inquietante”, dijo Latour en un memorando al personal obtenido por CNN.

