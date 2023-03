By

(CNN) — Una presencia vibrante. Siempre sonriente, siempre travieso. Un soñador con planes de algún día convertirse en enfermero.

Así recuerda Sandy Smith a su hijo de 19 años, Stephen, cuya voz no escucha desde hace más de siete años.

Su cuerpo fue encontrado en medio de una carretera rural del condado de Hampton, Carolina del Sur, el 8 de julio de 2015, y la muerte inicialmente se consideró un atropello y fuga.

En el verano de 2021, la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en inglés) anunció que abrió una investigación sobre la muerte de Smith con base en la información obtenida mientras investigaba los asesinatos del 7 de junio de 2021 de Margaret Murdaugh y su hijo Paul Murdaugh.

A principios de este mes, el abogado caído en desgracia e inhabilitado Alex Murdaugh fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa y su hijo.

Las autoridades no han anunciado una conexión entre la familia Murdaugh y la muerte de Smith. Los investigadores tampoca han revelado qué se encontró en la investigación de los asesinatos de Murdaugh que condujo a una nueva mirada al caso de Smith.

Este martes, SLED informó que ahora investiga la muerte de Smith como un homicidio, y confirmó que no había indicios de que hubiera muerto en un atropello y fuga.

“Creemos que fue un asesinato”, dijo el jefe de SLED, Mark Keel, al periódico The State este martes.

Todo este tiempo, la madre de Smith ha luchado por una cosa: la justicia.

“No fue un atropello y fuga. Eso es lo que he estado diciendo desde el principio”, dijo Sandy Smith a Anderson Cooper de CNN la noche de este miércoles. “Sentí que mi hijo fue asesinado”.

Esto es lo que sabemos sobre quién era Stephen Smith.

“Él sabía que era amado”

Sandy y Stephen Smith siempre fueron cercanos y ella siempre lo apoyó, dice Sandy. (Foto familiar)

La madre de Stephen lo describe como un joven alegre al que le gustaba hacer sonreír a los demás.

“Podrías tener un mal día y todo lo que tenía que hacer era entrar a la habitación y decir algo, y era como si tu estado de ánimo se hubiera ido porque no podías parar (de reir)”, dijo Sandy Smith previamente a Randi Kaye de CNN.

“Él era mi vida”, dijo este miércoles. “Él era mi bebé”.

Stephen tenía un lado juguetón y le encantaba molestar a su madre.

“La forma en que solía acercarse sigilosamente detrás de mí, luego simplemente me hacía cosquillas en el cuello y luego nos perseguíamos para que yo pudiera darle un beso”, le dijo a WCIV, afiliada de CNN.

Stephen fue travieso desde que era joven. Pero los dos siempre fueron cercanos y ella siempre lo apoyó, dijo Sandy Smith.

“Muchas personas preguntaron: ‘Bueno, ¿cómo fue cuando salió del armario?’ Y yo digo: ‘Bueno, nunca tuvo que salir del armario’. Nunca tuvo que decir: ‘Oye, mamá, soy gay’. Sabía que era amado. Y sus elecciones en la vida fueron sus elecciones y no tenía que responderme a mí ni a nadie más sobre quién era él”.

Tanto Sandy Smith como los abogados de la familia han planteado la posibilidad de que Stephen fuera atacado por ser gay.

“Yo creo que lo mataron por ser gay. Recuerda, estamos en el Lowcountry de Carolina del Sur”, dijo este miércoles a CNN el abogado de la familia Smith, Eric Bland. “No fue fácil ser gay en Bamberg, Carolina del Sur, nada fácil”.

“Estaba orgulloso de ser gay. Sin embargo, tenía que ser cauteloso. Y las personas que tienen que ser cautelosas tienen que ser reservadas”, comentó Bland.

El archivo del caso de la investigación inicial de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur sobre la muerte de Smith – entregado por la patrulla a CNN – muestra que el nombre de Murdaugh fue mencionado docenas de veces por testigos e investigadores, incluido el nombre del hijo sobreviviente de Alex Murdaugh, Buster.

Ni Buster Murdaugh ni nadie más ha sido acusado en el caso.

Buster Murdaugh, un excompañero de clase de Smith, emitió un comunicado este lunes en el que negó cualquier participación en la muerte de Smith y solicitó a los medios que “dejen de publicar inmediatamente estos comentarios difamatorios y rumores sobre mí”.

“Estaba tan emocionado de ser enfermero”

Sandy Smith sostiene que la muerte de su hijo no fue a causa de un accidente. (CNN)

Stephen Smith se inscribió como estudiante en Orangeburg-Calhoun Technical College en el verano de 2015, confirmó a CNN un portavoz de la universidad.

“Estaba en la escuela de enfermería y eso le apasionaba”, dijo la prima de Stephen, Connie Whitehead, a Inside Edition Digital. “Eso es lo que él quería ser”.

“Estaba tan emocionado de ser enfermero”, comentó su prima.

Junto con su pasión por aprender, Stephen estaba cerca de su familia.

“Le encantaba leer, amaba la escuela, amaba a su madre”, dijo Whitehead. “Era inseparable de su hermana gemela. Simplemente se divirtió y fue muy juguetón”.

Su gemela, Stephanie Smith, le dijo a WCIV, afiliada de CNN, que hablar sobre su hermano era difícil.

“Tiendo a no expresar mis sentimientos sobre Stephen porque sé que me va a enojar”, ​​dijo Stephanie entre lágrimas. “Extraño que me gritara cuando lo ponía nervioso. Extraño pasar tiempo con él. Solo ir de compras es duro”.

Whitehead agregó que su primo era “una persona dulce, dulce”.

“Él quería hacer algo de sí mismo”, dijo. “Le estaba yendo muy bien y lo destrozaron todo”.

