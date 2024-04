By

Paulina Nares

(CNN Español) –– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió respeto para su familia y defendió a sus hijos, a los que algunas investigaciones periodísticas y una denuncia ante la Fiscalía General de la República han vinculado con posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.

“Si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano”, dijo López Obrador en su conferencia matutina de este jueves, pero calificó de falsos los señalamientos hechos en la denuncia presentada la semana pasada por la candidata presidencial de la opositora alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Gálvez informó el 25 de marzo que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, contra los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, así como otros familiares y allegados a los hijos del mandatario, por la presunta asignación de contratos irregulares en la compra de insumos para la construcción del Tren Maya.

CNN intenta contactar a la Fiscalía para confirmar que se hizo la denuncia y verificar de primera mano los señalamientos.

CNN también ha tratado de contactar a los hermanos López Beltrán para conocer su respuesta a las acusaciones, sin respuesta hasta el momento.

López Obrador señaló que presentar la demanda, casi responsabilizando a sus hijos del reciente descarrilamiento de un vagón del Tren Maya por la mala calidad de los materiales adquiridos y por la corrupción es, dijo, “una gran falsedad”.

El mandatario mexicano señaló que no son malas las polémicas, pero hizo una advertencia a los adversarios de no meterse con familiares ni con menores. “Si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos”, sentenció.

