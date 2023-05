Sofía Narváez

(CNN) — Los abogados de los hermanos Erik y Lyle Menéndez —quienes fueron condenados por el homicidio de sus padres en 1989— afirman que nuevas pruebas demuestran que las condenas y las cadenas perpetuas deben ser anuladas, según documentos judiciales presentados el miércoles.

En sus sonados juicios de hace décadas, los hermanos no negaron haber matado a José y Kitty Menéndez, pero argumentaron que no debían ser condenados por homicidio premeditado porque actuaron en defensa propia tras soportar toda una vida de abusos por parte de su padre. Los hermanos volvieron a ser juzgados y declarados culpables en 1996, después de que el primer juicio terminara con un empate del jurado.

En una petición de hábeas corpus presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, los abogados de los hermanos afirman que una carta enviada por Erik a su primo ocho meses antes de los homicidios comparte detalles de los abusos de su padre.

La petición también dice que Roy Rosselló, que formó parte de la banda latina Menudo en los años 80, afirma que fue violado por José Menéndez, que era ejecutivo de RCA Records.

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, que procesó los dos juicios en la década de 1990, dijo a CNN en un comunicado: “Hemos recibido la petición de hábeas en el asunto Menéndez y actualmente está bajo revisión”.

La carta de Erik Menéndez a su primo, Andy Cano, de diciembre de 1988, dice: “Sigue ocurriendo, Andy, pero ahora es peor para mí”.

“Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo”, dice la carta. “Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que puede venir. Necesito quitármelo de la cabeza. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lyle. ¿Soy un quejica? No sé si voy a superar esto. Puedo manejarlo, Andy. Tengo que dejar de pensar en ello”.

La carta fue descubierta por la hermana menor de José Menéndez y madre de Andy, Marta Cano, quien la compartió con el periodista Robert Rand en abril de 2018. Ese mismo mes, él compartió la carta con el exabogado de apelaciones de Erik Menéndez, Cliff Gardner, según indica el documento judicial.

Una revisión de los registros judiciales muestra que la carta no se presentó en ninguno de los dos juicios, dice el documento.

Gardner también descubrió el año pasado que, como parte de un documental, Rosselló dijo en una entrevista que “fue violado analmente dos veces, y copulado oralmente, por José Menéndez cuando Roy tenía sólo 13 o 14 años” mientras estaba en Nueva York realizando espectáculos, según refleja el documento. Rosselló relató las agresiones en una declaración jurada incluida en una prueba presentada con la petición de hábeas corpus.

Los abogados argumentan que estas dos piezas de evidencia contrarrestan la narrativa de los fiscales de que José Menéndez no era violento o el tipo de persona que abusaría de niños.

“En resumen, las nuevas pruebas no sólo demuestran que José Menéndez era un hombre violento y brutal que abusaba sexualmente de los niños, sino que sugieren que, de hecho, seguía abusando de Erik Menéndez en diciembre de 1988. Tal y como la defensa había argumentado todo el tiempo”, dice el documento judicial.

Los abogados piden al tribunal que anule la condena y la sentencia contra los dos hermanos, o que permita la presentación de pruebas y una audiencia probatoria cuando puedan aportarlas, según se indica en el documento.

CNN se ha puesto en contacto con los dos abogados para que hagan comentarios.

