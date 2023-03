Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Los cuatro astronautas que integran la tripulación Crew-5 a bordo de la Estación Espacial Internacional regresaron a casa este sábado después de una estadía de cinco meses en el espacio y amerizaron en el Golfo de México.

La cápsula Crew Dragon de SpaceX desembarcó de la estación espacial a las 2:20 a.m. ET; la etapa final del viaje de los astronautas. Luego, la nave espacial maniobró de regreso a la Tierra antes de volver a sumergirse en la atmósfera para amerizar frente a la costa de Tampa, Florida, justo después de las 9 p.m. ET el sábado.

Los barcos de rescate esperaban la llegada del equipo, listos para sacar la cápsula del océano y permitir que la tripulación desembarcara, dando a los astronautas su primera bocanada de aire fresco en casi 160 días.

Los cuatro miembros de la tripulación, los astronautas de la NASA Nicole Mann y Josh Cassada, el astronauta Koichi Wakata de JAXA, o la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y la cosmonauta Anna Kikina de la agencia espacial rusa Roscosmos, se lanzaron a la estación espacial a bordo de una cápsula SpaceX Crew Dragon en octubre pasado. Han pasado los últimos meses realizando experimentos de investigación y manteniéndose al día con el mantenimiento del laboratorio orbital de dos décadas de antigüedad.

Además, durante los días previos a su partida, los astronautas de Crew-5 pasaron operaciones al equipo de Crew-6, que llegó a la estación espacial el 3 de marzo.

Se ve al SpaceX Crew Dragon Endurance, que transporta a los astronautas Crew-5, saliendo de la Estación Espacial Internacional en las primeras horas del sábado 11 de marzo de 2023.

Conoce a la tripulación

Mann, miembro registrado de la tribu Wailacki de la reserva de Round Valley, se convirtió en la primera mujer nativa americana en viajar a la órbita. Al igual que los otros astronautas, dedicó tiempo en su viaje a la divulgación pública, algunos de los cuales se centraron en inspirar a los niños indígenas. Durante un evento de divulgación en noviembre de 2022, Mann mostró un atrapasueños, un tótem tradicional para los nativos americanos destinado a protegerse de los malos sueños, que llevó consigo a la estación espacial.

As #NativeAmericanHeritageMonth comes to a close, we wondered… as @NASA_Astronauts first Native American crewmember on the @Space_Station, did @AstroDuke bring anything with her as a reminder of her tribal heritage? Watch the clip to find out! pic.twitter.com/sofD8FIBN3 — NASA STEM (@NASASTEM) November 30, 2022

“Estoy muy orgullosa de representar a los nativos americanos y mi herencia”, dijo Mann a los periodistas antes del lanzamiento. “Creo que es importante celebrar nuestra diversidad y también darnos cuenta de lo importante que es cuando colaboramos y nos unimos, los increíbles logros que podemos tener”.

La participación de Kikina en este vuelo se produjo como parte de un acuerdo de viaje compartido entre la NASA y Roscosmos en julio de 2022. A pesar de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia a medida que se intensifica la guerra en Ucrania, la NASA ha dicho repetidamente que su asociación con Roscosmos es vital para continuar las operaciones de la estación espacial y la valiosa investigación científica que se lleva a cabo a bordo.

El viaje marcó el primer viaje al espacio para Mann, Cassada y Kikina.

Wakata voló anteriormente en los vuelos del transbordador espacial de la NASA y en la nave espacial Soyuz de Rusia. Este viaje fue la quinta misión de vuelo espacial del astronauta japonés.

