By

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Los tres candidatos que aspiran llegar a la Presidencia de México a finales de este año presentaron sus planes para mejorar la salud, la educación, combatir la corrupción y la violencia durante el primero de tres debates presidenciales este domingo. Hay un detalle en particular no pasó desapercibido: el reiterado uso de carteles como ayuda visual.

Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista que, según las encuestas, lidera la intención de voto, elogió su trayectoria como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, incluidas sus iniciativas de educación. Xóchitl Gálvez, la candidata de la principal coalición opositora, cuestionó el historial de Sheinbaum como alcaldesa y criticó las políticas de su partido. Mientras que Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido Movimiento Ciudadano, se presentó como una alternativa a los principales partidos y a la que llamó la política del pasado.

Debate presidencial en México: ¿quién ganó? ¿Quién perdió?

En las dos horas de debate los candidatos mostraron carteles en vaarias ocasiones para defender sus acusaciones o apoyar sus posturas. En las redes sociales, varios usuarios recordaron las cartulinas de la época de la escuela al compararlas con las de los políticos. A su vez, estas cartulinas sirvieron más para atacar a sus contrincantes y acusarlos de temas de corrupción que para ahondar en sus propuestas.

De los once carteles de Máynez, cuatro los usó para acusar a sus rivales, ya sea de corrupción o de estar aliadas con políticos polémicos. Usó tres que contenían datos sobre su campaña o su trabajo como legisladora. Y uno, hecho a mano, dando las gracias.

Jorge Máynez, del Movimiento Ciudadano, fue el candidato que más carteles presentó durante el gobierno.

Gálvez usó cuatro carteles para acusar de corrupción en su mayoría a Sheinbaum y uno mostrando las conexiones políticas de Máynez. También mostró un pañuelo blanco (para criticar a Sheinaum y la bandera de México para dirigirse a los mexicanos prometiendo cuidarla. Sheinbaum, entre tanto, solo usó dos carteles: uno informativo sobre cifras de salud al principio y otro, hacia la mitad del debate, para acusar a Gálvez de decir mentiras.

Jorge Máynez, del Movimiento Ciudadano, mostró once carteles durante todo el debate —fue el que más usó este recurso— en los que figuraba, por ejemplo, la fotografía de la candidata Xóchitl Gálvez junto al presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, de quien dijo que era “su amigo”. En la fotografía estaba en un Lamborghini, y acusó de corrupción. También mostró otro cartel impreso con un titular de prensa sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, aludiendo a la compra de fentanilo a una empresa ligada con un político de Morena investigado por la DEA.

Ninguna de las dos candidatas respondió las acusaciones en el debate debido a la falta de tiempo. Máynez usó además estos carteles para mostrar cifras, así como un tuit sobre sus actuaciones en el Congreso para impulsar la lucha contra la violencia de género y también mostró cifras de gastos de su campaña cuando habló de derroche en este rubro por parte de sus rivales. Al final del debate escribió uno más: un improvisado “GRACIAS” hecho a mano para cerrar su participación en el debate.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum muestra un cartel en el primer debate presidencial de México el 7 de abril de 2024. (Crédito: INE)

La candidata Xóchitl Gálvez mostró carteles en al menos cuatro oportunidades. Por ejemplo, para acusar a Sheinbaum de ser responsable de la muerte de 26 personas en la caída de un tramo de la línea 12 del metro de Ciudad de México y otras 26 en el terremoto de 2019 en el Colegio Rébsamen, por la que dijo fue “negligencia criminal”. Sheinbaum, que tuvo la palabra para responderle a Gálvez, no se refirió a estas acusaciones y en cambio, devolvió el golpe —esta vez sin mostrar carteles— acusándola de corrupción. Gálvez llamó en varias oportunidades a Sheinbaum “mujer fría y sin corazón”.

La candidata de la coalición opositora también tuvo dos momentos en los que usó dos recursos diferentes a carteles: un pañuelo blanco en referencia al “pañuelito blanco” que sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año al decir que “ya no hay bandidaje oficial”, es decir, corrupción de manos del Estado. Pero Gálvez dijo este domingo en el debate que es mentira que la corrupción estatal se haya terminado. “Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción”, le dijo Gálvez a Sheinbaum, tirando el pañuelo blanco a la basura a la vez que prometió castigar a los corruptos.

Al final, Gálvez enseñó la bandera de México al revés (como la usan los barcos que piden auxilio) en el último segmento, cuando les dijo a los electores las razones para votar por ella. Tras las críticas recibidas, la candidata se justificó en su cuenta de X: “Si un ciudadano muestra su bandera al revés es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país”, escribió. Y agregó que enderezaría la bandera enderezando al país.

Verdadero o falso: verificación de datos del primer debate entre Sheinbaum, Gálvez y Máynez

Finalmente, la candidata oficialista fue la que menos uso hizo de este recurso. Solo mostró carteles en dos oportunidades: la primera al inicio del debate, cuando mostró cifras sobre el nivel de satisfacción con los servicios públicos de salud y cuando acusó a su contrincante de decir mentiras y no donar el dinero de la venta de su departamento en una zona lujosa de la Ciudad de México a un colegio. La promesa la había hecho la entonces senadora en 2018. Según Sheinbaum, nunca hubo donación y se quedó con el dinero de la venta.

En general, el debate fue plano y sin mayores contratiempos, con candidatos que llegaron preparados con herramientas para debatir, aunque el objetivo de debatir propuestas quizá se haya quedado corto ante los tiempos pautados.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.