(CNN) — Kansas City continúa de luto después de un tiroteo masivo en el mitin de victoria de los Chiefs en el Super Bowl que dejó a una madre de dos hijos muerta y a más de 20 personas heridas, incluidos niños, mientras los investigadores trabajaban para descubrir exactamente cómo se desarrolló el ataque.

Las autoridades dijeron el viernes que dos adolescentes enfrentarían cargos relacionados con el tiroteo mortal del lado oeste de Union Station que hizo que los asustados fanáticos de los Chiefs corrieran a refugiarse después del desfile al que asistieron aproximadamente un millón de personas el miércoles.

Los menores sospechosos, dijo el viernes la jefa de policía de Kansas City, Stacey Graves, “hirieron a personas inocentes” y “simultáneamente dejaron cicatrices en toda una comunidad” después de que una tarde alegre se transformara en una de pánico y miedo cuando los disparos se confundieron con fuegos artificiales.

Esta semana, los Kansas City Chiefs —algunos de sus jugadores todavía estaban en el escenario cuando los sonidos de las balas perforaron el aire— abrazaron a la comunidad aún tambaleante, contribuyendo a través de fondos de emergencia para las víctimas y sus familias y visitando a los niños heridos en el hospital.

Mientras tanto, los investigadores, que recuperaron varias armas de la escena, continúan reconstruyendo lo que ocurrió el miércoles y dicen que el análisis de las balas recuperadas ayudará a determinar qué arma fue responsable de la muerte y las lesiones, dijo una fuente policial a CNN el viernes.

El tiroteo del miércoles marcó el 48º tiroteo masivo ocurrido en Estados Unidos en lo que va de año, según Gun Violence Archive, que al igual que CNN contabiliza aquellos en los que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al perpetrador.

También marcó la segunda vez en un año que sonaron disparos en una importante celebración de un título deportivo en Estados Unidos después de que dos personas resultaron heridas en junio cuando los fanáticos de Denver abandonaban un desfile de los Nuggets de la NBA.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo y la investigación.

El tiroteo se debió a una disputa, dice la policía

La gente huyendo después de que se produjeran disparos cerca del desfile de la victoria de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl LVIII, el 14 de febrero de 2024, en Kansas City, Misuri. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)

Más de 800 agentes de policía estaban en el área de Union Station para el mitin de la victoria cuando comenzó el tiroteo, dijo la jefa de policía Stacey Graves. Mientras terminaban las celebraciones, el confeti todavía flotaba en su camino hacia el suelo cuando los asistentes informaron haber escuchado un altercado y haber visto a alguien sacar un arma, informó CNN anteriormente.

“La gente había empezado a retroceder y luego él la sacó”, dijo a CBS Jacob Gooch Sr., que asistió a la manifestación con su esposa, su hija y su hijo. “Y empezó a disparar y girar en círculo”.

Se escucharon gritos y la gente se dispersó asustada.

Manny Abarca, legislador del condado de Jackson, le dijo a Laura Coates de CNN que una advertencia fue difundida rápidamente mientras una avalancha de personas corría en busca de seguridad: “Armas, policía, corran”.

El tiroteo parece haber sido una “disputa entre varias personas que terminó en disparos” y no hay indicios de un “nexo con terrorismo o el extremismo violento local”, dijo el jefe de policía de Kansas City.

Muere una mujer de 43 años y varios niños resultan heridos

Los disparos mataron a Elizabeth “Lisa” López-Galván, una madre y DJ de 43 años que fue recordada como una ávida fanática de los Kansas City Chiefs con un don natural para hacer reír a sus conocidos.

An undated photo of Lisa Lopez-Galvan. From KKFI

López-Galván pasó sus martes por la noche copresentando el programa “A Taste of Tejano” en KKFI radio 90.1 FM, una estación de radio comunitaria no comercial donde trabajaba como voluntaria.

Al menos otras 23 personas resultaron heridas, casi la mitad de las cuales eran niños.

CNN habló con cuatro hospitales que recibieron a 29 pacientes después del tiroteo, y los funcionarios dijeron que 19 de los heridos fueron tratados por heridas de bala.

El Children’s Mercy Hospital recibió 12 pacientes después del tiroteo, entre los que se encontraban un adulto y 11 niños de entre 6 y 15 años. Nueve de los niños habían sufrido heridas de bala, según Stephanie Meyer, jefa de enfermería del hospital.

El viernes por la mañana, sólo uno de los pacientes permanecía hospitalizado en el Children’s Mercy Hospital, dijo un portavoz.

Dos adolescentes enfrentan cargos relacionados con tiroteo

Dos adolescentes enfrentan cargos relacionados con tenencia de armas y resistencia al arresto durante el tiroteo mortal. Se espera que se presenten cargos adicionales a medida que avance la investigación, según la Oficina del Oficial de Menores.

“No cederemos hasta que todos los que hayan participado en estos crímenes sean detenidos para que puedan ser castigados con todo el peso de la ley”, dijo Graves el viernes.

Taylor Swift dona US$ 100.000 en GoFundMe para la familia de la víctima del tiroteo en el desfile de Kansas City

Además de examinar las balas y casquillos dejados en la escena, los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos planean investigar si coinciden con alguna pistola o arma registradas en las bases de datos, dijo una fuente policial a CNN.

Los Chiefs retribuyen a la comunidad afectada

Los Kansas City Chiefs y United Way of Greater Kansas City lanzaron KC Strong, un fondo de respuesta de emergencia para ayudar a las víctimas del tiroteo y sus familias, anunció el equipo el viernes en X, antes Twitter.

El equipo dijo que contribuyó con US$ 200.000 al fondo “para apoyar a las víctimas y sus familias, a los servicios de prevención de la violencia y de salud mental, y a los socorristas”, según la publicación.

Un cartel hecho con sillas deletrea “KC STRONG” (Kansas City se fuerte) el jueves por la tarde, 15 de febrero de 2024, frente a Union Station, el lugar donde se produjo un tiroteo masivo en la concentración de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl el miércoles. (Tammy Ljungblad/The Kansas City Star/Tribune News Service/Getty Images)

El mariscal de campo del equipo, Patrick Mahomes, y su esposa, Brittany, visitaron a dos hermanas jóvenes que recibieron un disparo en la pierna, dijo su familia en un comunicado.

Las hermanas, de 8 y 10 años, posaron para fotografías en sus habitaciones del hospital con la pareja Mahomes.

Mientras tanto, la Chief honoraria Taylor Swift hizo dos donaciones de US$ 50.000 dólares a GoFundMe para la familia de López-Galván. Un representante de la cantante, quien está saliendo con Travis Kelce, confirmó a CNN la donación de Swift.

Alisha Ebrahimji, Alaa Elassar, Kevin Dotson, Caroll Alvarado, Megan Thomas y Michelle Krupa de CNN contribuyeron a este informe.

