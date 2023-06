By

(CNN Español) — Los Denver Nuggets se encuentran en un momento que jamás habían vivido antes: están jugando sus primeras Finales de la NBA en la historia.

Desde su entrada en la NBA en la década de 1970, los Nuggets se habían quedado a un paso de las finales en algunas ocasiones, pero nunca habían podido dar el salto a la serie por el campeonato… hasta ahora.

El equipo de Denver, de la mano de su superestrella Nikola Jokic, juega por el título como el mejor equipo de la NBA en la actual temporada y se enfrenta a un Miami Heat cuyas esperanzas parecen recaer en las manos de Jimmy Butler.

¿Podrá Jokic y compañía lograr el soñado título para los Nuggets? Mientras los equipos disputan la serie final, aquí te dejamos datos de la historia del cuadro de Denver.

Origen de los Denver Nuggets

La franquicia de Denver nació en 1967 y fue uno de los equipos fundadores de la American Basketball Association (ABA) en ese mismo año, liga que se creó para rivalizar con la NBA -que en esos momentos ya casi cumplía 20 años de existencia-, señala la enciclopedia Britannica. Al inicio, no se llamaban Nuggets, sino Rockets. Sin embargo, con su llegada a la NBA en 1976, tuvieron que cambiar de nombre a Nuggets porque en la liga ya estaban los Houston Rockets. El panorama de los Nuggets parecía prometedor en sus inicios en la NBA: en las dos primeras temporadas que jugaron, el equipo de Denver ganó el título divisional e incluso llegó a una final de conferencia, pero no logró avanzar más. Desde entonces hasta la fecha, los Nuggets han tenido periodos exitosos en temporadas regulares, pero en postemporada no ha tenido los resultados necesarios para ganar el campeonato. Jokic tiene la oportunidad de llevar el primer título de NBA a Denver.

Postemporada

De 46 temporadas que el equipo ha jugado en la NBA (incluida la actual temporada 2022/2023), los Nuggets han llegado 29 veces a la postemporada, según datos de la liga. De esas 29 ocasiones, solamente en una han avanzado a las Finales de la NBA: en la actual campaña 2022/2023, en la que juegan contra el Miami Heat para tratar de conseguir su primer título de liga. Los Nuggets han tenido dos grandes rachas de postemporada: la primera fue desde la temporada 1981/1982 hasta la campaña 1989/1990; y la segunda fue desde 2003/2004 hasta 2012/2013. En esos lapsos, calificaron siempre a postemporada, pero sin ganar el título. El equipo de Denver está en otra racha actualmente, pues han calificado a la postemporada de forma consecutiva desde la campaña 2018/2019. En su historia, han llegado cuatro veces a la final de su conferencia (la Conferencia Oeste de la NBA). Tres las perdieron (en las temporadas 1977/1978, 1984/1985 y 2008/2009) y una la ganaron (en la actual 2022/2023).

Jugadores históricos

Te presentamos algunos de los líderes históricos del equipo en temporada regular, según datos de la NBA:

Más partidos jugados: Alex English, con 837 juegos Más puntos: Alex English (21.645) Más asistencias: Nikola Jokic (3.959) Más rebotes: Nikola Jokic (6.273) Más robos: Lafayette Lever (1.167)

En postemporada, estos son algunos de los líderes históricos:

Más partidos jugados: Nikola Jokic, con 64 juegos Más puntos: Nikola Jokic (1.745) Más asistencias: Nikola Jokic (474) Más rebotes: Nikola Jokic (760) Más robos: T.R. Dunn (83)

De estos jugadores, Jokic es el único en activo, y le queda tiempo en la duela porque apenas tiene 28 años.

Escudo

En 2018, año en que comenzó su actual racha ganadora a nivel franquicia, los Nuggets dieron a conocer el nuevo diseño de su logo, en donde se incluyen dos picos, un balón y una montaña.

El escudo actual de los Nuggets. (Crédito: NBA)

Históricamente, estos han sido elementos característicos del escudo de los Nuggets:

Los picos representan la gran tradición minera de Colorado, cuya capital es Denver. De hecho, el nombre de “Nuggets” se le dio al equipo en honor a la minería de oro en el estado. “Nuggets” en inglés se refiere a las pepitas de metales preciosos como el oro. Colorado es un estado conocido por sus montañas, razón por la que es un sello característico en su escudo.

