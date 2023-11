By

Sofía Benavides

(CNN) — En lo que parece ser un regalo para los consumidores estadounidenses en esta temporada navideña, los precios de la gasolina cayeron durante 61 días consecutivos, después de acercarse peligrosamente a los US$ 4 por galón en septiembre.

El precio promedio de un galón de gasolina regular se situó en US$ 3,25 este martes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Una cifra cinco centavos menor que hace una semana y 26 centavos menos que hace un mes.

Los precios del combustible han caído todos los días después de que alcanzara su máximo el 18 de septiembre, de acuerdo a lo que muestran los datos de AAA. Esta racha representa una victoria para los consumidores, pues les ahorra dinero justo a tiempo para la temporada de compras navideñas.

Los estadounidenses son particularmente sensibles a los cambios en los precios en el surtidor, ya que son muy visibles y, en gran medida, inevitables.

“Los precios de la gasolina son muy directos. Este es un claro viento de cola en favor del gasto de los consumidores”, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis energético del Servicio de Información sobre Precios del Petróleo.

Millones de estadounidenses que salieron a la carretera el Día de Acción de Gracias se sorprendieron con el precio de gasolina más barato para las festividades desde el 2020, cuando muchas personas no pudieron aprovechar la temporada debido a la pandemia de covid-19.

Sin embargo, es normal que los precios de la gasolina bajen una vez que termina la temporada de verano porque la demanda cae. El año pasado hubo una racha aún más larga de 98 días de caída de precios después de que la gasolina alcanzara un precio récord de US$ 5,02 el galón en junio de 2022. Esa fue la segunda racha más larga registrada desde 2005.

Pero lo que es significativo hoy es la magnitud de la caída y cómo se produce frente a una serie de amenazas que sugirían que podía suceder lo contrario.

Los precios de la gasolina han bajado ahora 63 centavos desde que alcanzaran los US$ 3,88 en septiembre. Esto, a pesar de la guerra entre Israel y Hamas, que planteó el espectro de un conflicto regional que podría interrumpir el flujo de petróleo desde el Estrecho de Ormuz o interrumpir el suministro de Irán. Y eso sin mencionar la prolongada guerra de Rusia contra Ucrania y sus agresivos recortes de suministro junto con Arabia Saudita.

Sin embargo, los precios del petróleo, el principal impulsor de los precios minoristas, también han caído alrededor de un 20% desde que el 28 de septiembre alcanzaran brevemente los US$ 95 el barril. El crudo estadounidense cayó casi un 1% este lunes para cerrar en US$ 74,86 el barril antes de repuntar a casi US$ 76 este martes.

Los temores de interrupciones en el suministro en Medio Oriente no se han confirmado, lo que obligó al mercado petrolero a centrarse en señales de exceso de oferta y en una demanda débil en China.

El petróleo siguió cayendo la semana pasada después de que la OPEP y sus aliados, conocidos como OPEP+, pospusieran una reunión hasta el 30 de noviembre sin dar motivos. El retraso se considera una señal de desacuerdo dentro del grupo de productores sobre cómo seguir.

“Esta es una reunión decisiva de la OPEP+”, dijo Kloza. “Esta reunión me recuerda mucho a la de noviembre de 2014, durante la cual los sauditas abrieron los grifos y crearon una de las mayores caídas de precios de nuestras vidas, aparte de la que tuvo lugar durante el covid-19”.

Al igual que otros analistas, Kloza espera que la OPEP+ renueve las cuotas existentes hasta el primer trimestre de 2024. Pero algunos argumentan que Arabia Saudita impulsará recortes de producción aún más profundos para compensar el aumento de la oferta no perteneciente a la OPEP, incluida la producción récord de Estados Unidos.

No importa el motivo, los precios de la gasolina están cayendo en todo el país.

Actualmente hay 15 estados que pagan un promedio de US$ 3 o menos por un galón de gasolina, incluidos Wisconsin, Ohio y Carolina del Sur, según la AAA.

Pero, como señala Kloza, el precio promedio puede ser engañoso porque está inflado por estados con gasolina de alto costo como Hawaii, Washington y California (aunque incluso en California los precios han caído 43 centavos durante el último mes, hasta los US$ 4,88 el galón).

El precio medio, que puede dar una mejor idea de lo que la mayor parte del país está pagando realmente, ha caído a US$ 3,06 del galón, según OPIS. Eso es menos que los US$ 3,40 de hace un año. OPIS dice que el precio más común es ahora de US$ 2,999.

Ahora hay más de 20.000 gasolineras que venden gasolina a US$ 2,75 el galón o menos, según GasBuddy.

Kloza espera que los precios en los surtidores sigan cayendo, al menos por ahora.

“Va a ser muy, muy difícil que los precios de la gasolina suban en los próximos 60 días”, dijo Kloza. “Este período de desinflación bastante grave probablemente continuará hasta finales de año”.

