(CNN) — Durante más de seis semanas, las condiciones en que se encontraban los rehenes israelíes capturados por Hamas en Gaza fueron prácticamente una incógnita para el mundo exterior.

Pero ahora empiezan a aparecer testimonios de algunos de los rehenes liberados por el grupo extremista en los últimos días, que permiten hacerse una idea de su vida en cautiverio tras el brutal ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

Los que han hablado de sus experiencias describen cómo vivían con suministros limitados, mientras llovían bombas sobre sus cabezas. Algunos supieron durante su tiempo como rehenes que miembros de su familia o amigos habían muerto el día del asalto de Hamas, mientras que otros se quedaron sin pistas sobre su seguridad.

Adva Adar, cuya abuela Yafa, de 85 años, fue una de las liberadas en el primer intercambio de rehenes por detenidos palestinos, declaró que a su familia “le pidieron que dejara que (Yafa) compartiera lo que considerara oportuno, y que no le hicieran muchas preguntas para que no se sintiera obligada (a responder) o para que no fuera demasiado para ella”.

Adva dijo que su abuela había perdido peso durante la terrible experiencia, y otros rehenes han revelado que los cautivos disponían de poca comida.

Arroz y pan

Los rehenes liberados Keren Munder, su madre y su hijo de 9 años soportaron días con apenas pan de pita para comer durante su cautiverio, dijo a los periodistas el domingo su prima Merav Mor Raviv.

Munder y su madre perdieron entre seis y ocho kilogramos de peso debido a la falta de alimentación regular, dijo Mor Raviv, añadiendo: “Comían, pero no con regularidad”.

Su dieta en cautividad incluía mucho arroz y pan, añadió.

Tras los ataques del ejército israelí y la ofensiva terrestre sobre Gaza, el enclave se ha visto sumida en una crisis humanitaria. La mayoría de los habitantes del territorio se han centrado en lo básico: encontrar refugio, huir de los combates y acceder a alimentos y agua.

Durante los tres primeros días de tregua, Hamas liberó a un total de 58 rehenes, principalmente mujeres y niños, e Israel liberó a 117 prisioneros palestinos.

Un convoy de la Cruz Roja con rehenes israelíes y extranjeros se dirige a Egipto desde Gaza el domingo. Crédito: Fatima Shbair/AP

Para algunos de ellos, las condiciones eran manejables. Roongarun Wichanguen, hermana del rehén tailandés liberado Vetoon Phoome, declaró el sábado que su hermano parecía sano tras ser liberado por Hamas en un acuerdo separado.

“Tenía la cara muy alegre y parecía estar bien. Dijo que no había sido torturado ni agredido y que le habían dado de comer bien”, declaró en una entrevista en video. “Lo cuidaron muy bien. Parecía como si se hubiera quedado en una casa, no en el túnel”, añadió.

Sin embargo, varios rehenes fueron ingresados en hospitales con heridas graves o problemas de salud.

Alma Avraham, de 84 años, que se encontraba entre los rehenes israelíes liberados de Gaza el domingo, ingresó en la unidad de cuidados intensivos, según informó el Centro Médico Soroka de Israel.

“Se encuentra en estado crítico, está (siendo) tratada en el servicio de urgencias tras sufrir una importante negligencia médica durante las últimas semanas mientras estaba retenida por Hamas. Actualmente se encuentra en estado inestable y su vida corre peligro”, declaró el domingo en un video el Dr. Shlomi Codish, director ejecutivo del Centro Médico Soroka.

Otra rehén, Adina Moshe, de 72 años, soportó condiciones “horribles” mientras estuvo cautiva, según su sobrino. Moshe está “recuperando fuerzas”, pero se encuentra “un poco débil” después de pasar más de siete semanas cinco pisos bajo tierra, dijo Eyal Nouri a Brinna Golodryga de CNN este lunes.

“Se alimentaban solo de arroz y algunos frijoles de [una] lata, que trataban de evitar [comer] para no tener dolor de estómago”, dijo. “Por no hablar de que no disponían de instalaciones decentes, como una ducha. No se ducharon en siete semanas”.

Intento de fuga frustrado

Roni Kriboy, de 25 años, fue secuestrado en el festival de música Nova el 7 de octubre. (Crédito: Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas/AP)

Yelena Magid, tía del rehén rusoisraelí liberado Roni Kriboy, contó este lunes a la emisora de radio israelí Kan Reshet B la terrible experiencia de su sobrino en Gaza. Kriboy es el primer varón israelí adulto capturado el 7 de octubre liberado por Hamas; su liberación no formaba parte oficialmente del acuerdo de rehenes por detenidos entre Israel y Hamas.

Magid dijo en una llamada telefónica que Kriboy, de 25 años, le había contado cómo estuvo retenido en un edificio que se derrumbó al ser bombardeado, y consiguió escapar, según dijo a su tía. Pero tras esconderse unos días, fue capturado y devuelto al cautiverio de Hamas.

“Intentó llegar a la frontera. Creo que como no tenía medios para comprender su paradero y por dónde huir, probablemente se desorientó un poco allí en la zona. Estuvo solo durante cuatro días”, declaró Magid a la emisora de radio.

Kriboy sufrió una herida en la cabeza en el derrumbe del edificio, pero ahora se encuentra bien, añadió su tía. Mientras tanto, algunos rehenes supieron durante su cautiverio que sus seres queridos habían sido asesinados el 7 de octubre.

Omri Almog, hermano de una rehén israelí que fue liberada el domingo junto con dos de sus hijos, describió el lunes cómo su hermana sabía que su marido y su hija habían sido asesinados.

“Estoy muy contento de informar a todo el mundo de que mi hermana Chen Goldstein-Almog y los tres niños Agam, Gal y Tal están de vuelta con nosotros y (se) encuentran bien”, dijo Almog en un breve video difundido por Hostages and Missing Persons Families Forum.

“Sabían todo el tiempo que Nadav y Yam habían sido asesinados en la casa… fueron a Gaza como rehenes, secuestrados, con esta idea”, dijo. La hija de Chen Goldstein-Almog, Yam, tenía 20 años cuando fue asesinada, mientras que su marido, Nadav, tenía 48.

Otra rehén, Hila Rotem Shoshani, de 13 años, fue liberada por Hamas el sábado, pero su madre, Raaya, sigue detenida.

Yair Rotem, hermano de Raaya, dijo que ambas debían ser liberadas al mismo tiempo, y declaró el lunes a Wolf Blitzer, de CNN, que “no había razón para separarlas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que su separación viola los términos del acuerdo.

El portavoz de las FDI, el teniente coronel Jonathan Conricus, dijo a CNN este fin de semana que cuando las FDI preguntaron por la madre de Hila, Hamas dijo que no sabía dónde estaba, una afirmación que Yair rechaza. “Insto a todas las partes implicadas a que presionen a Hamas para que respete el acuerdo”, dijo Yair a Blitzer.

“Tenemos que respetarlo, ellos tienen que respetarlo. Dejen de jugar a esos juegos”, añadió.

Más de 40 de los rehenes tomados por Israel en Gaza el 7 de octubre no están actualmente en manos de Hamas, el grupo que lanzó el ataque, dijo este lunes a CNN una fuente diplomática informada sobre las negociaciones.

Esto complica la posibilidad de ampliar la duración de la tregua, ya que el acuerdo exige que Hamas entregue a los rehenes a cambio de detenidos palestinos en poder de Israel, por lo que Hamas debe tener a los rehenes para entregarlos.

CNN informó anteriormente que entre 40 y 50 rehenes estaban en manos de la Yihad Islámica Palestina o de otros grupos o individuos. Eso fue antes de que comenzara la entrega de rehenes el viernes.

— Richard Greene, Radina Gigova, Michael Rosenblatt, Alex Stambaugh y Becky Anderson de CNN contribuyeron con este reportaje.

