(CNN) — Madonna rechazó las críticas a su aspecto tras su intervención en los premios Grammy este domingo por la noche. En su última publicación de Instagram, la multipremiada cantante lamentó verse “atrapada en el fulgor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en que vivimos”, después de que una foto de su rostro en primer plano se hiciera viral en internet y desatara una avalancha de comentarios negativos.

La imagen fue tomada mientras Madonna introducía la actuación de Kim Petras y Sam Smith en “Unholy”. (Smith se identifica como no binario, mientras que Petras se convirtió en la primera mujer abiertamente transgénero en actuar en el evento). Madonna lo calificó de “momento histórico”, y añadió: “En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que trataba de dar las gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, mucha gente prefirió hablar solo de las fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de objetivo largo por un fotógrafo de prensa que distorsionaría la cara de cualquiera”.

Madonna presentó en los Grammy la primera actuación de una mujer abiertamente transgénero. (Crédito: Timothy Norris/FilmMagic/Getty Images)

El perfil de Instagram de Madonna se inundó de comentarios que la tachaban de aterradora, irreconocible y denunciaban su supuesta “obsesión por la cirugía plástica”, aunque la cantante nunca ha abordado públicamente los rumores sobre mejoras estéticas. El presentador de televisión británico Piers Morgan, que a menudo es criticado por hacer comentarios sexistas y de odio, dedicó un segmento a la foto viral en su programa “Piers Morgan Uncensored”.

La artista, de 64 años, respondió a los comentarios diciendo en su publicación de Instagram que el mundo “se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años”.

La cantante calificó los comentarios sobre su aspecto de discriminatorios por edad y misóginos. (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

Ser el centro de atención por un aspecto controvertido es territorio conocido para Madonna. Pero la cantante, que lució un vestido de satén en el videoclip de 1989 de “Like a Prayer” y un sujetador de conos de Jean Paul Gaultier durante su gira mundial “Blond Ambition” en 1990, nunca se ha dejado intimidar por la opinión pública.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por mi aspecto o mi forma de vestir, y no voy a empezar a hacerlo”, escribió en la publicación. “He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres que vienen detrás puedan tenerlo más fácil en los próximos años”.

