(CNN) — Más de 100 personas quedaron atrapadas durante varias horas en Greenway, la antigua casa de la famosa escritora británica de misterio Agatha Christie, en la campiña inglesa este viernes.

En una serie de eventos que podrían haber salido directamente de las páginas de una de las novelas de misterio de Christie, el grupo de turistas quedó varado después de que una tormenta derribara un árbol, bloqueando el camino que conduce a la propiedad en el condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra.

Caroline Heaven, una turista que visitaba Greenway, se puso en contacto con el medio de comunicación local Devon Live para correr la voz de que aproximadamente 100 turistas estaban atrapados en los terrenos de la antigua casa de vacaciones de Christie.

El National Trust de Gran Bretaña, que administra el sitio histórico, colocó rápidamente un mensaje en su sitio web, anunciando que un gran árbol había caído en el camino de una sola vía que conduce a Greenway.

Un portavoz del National Trust dijo que estaba al tanto de que había “visitantes, personal y voluntarios que aún no podían irse de Greenway”, y agregó que el National Trust estaba “haciendo todo lo posible” para garantizar su comodidad mientras esperaban.

Los turistas varados se mantuvieron ocupados, bebiendo tazas de té en el salón de té de la casa y jugando rondas de croquet en el césped, dijo Heaven a Devon Live.

Heaven, que llegó a la casa alrededor de las 11:30 a.m. hora local (6:30 a.m. hora del este de EE.UU.) del viernes, elogió los esfuerzos del personal para cuidar a los turistas.

“Están haciendo un gran trabajo, nos están dando té gratis y esas cosas. Es un poco sombrío”, comentó.

Se sabía que la propia Christie pasaba las horas en los jardines de Greenway, jugando golf y croquet con reloj y entreteniendo a los invitados con fragmentos de sus últimas novelas de misterio, según el sitio web de National Trust.

Los turistas atrapados también habrían tenido tiempo de explorar los jardines amurallados de la finca y el famoso cobertizo para botes que sirve como escena del crimen en la novela de Christie, “Dead Man’s Folly”.

A pesar de la atmósfera aparentemente tranquila, algunos usuarios de las redes sociales no pudieron evitar establecer un paralelo con la icónica novela de Christie “And Then There Were None”, en la que diez extraños son invitados inexplicablemente a una mansión remota frente a la costa de Devon. A medida que los miembros del grupo mueren misteriosamente, el grupo pronto se da cuenta de que hay un asesino entre ellos.

Un usuario de las redes sociales compartió un enlace al artículo de Devon Live con un tuit en cuenta regresiva, “99, 98, 97, 96, 94 (espantoso), 93”. Otro usuario compartió el artículo y aconsejó a los turistas atrapados que “implementen un sistema de amigos de inmediato”.

Sin embargo, los turistas terminaron encontrando un destino menos espeluznante que el de los personajes de Christie, logrando abandonar la propiedad el viernes por la noche después de que los servicios de rescate locales lograron reabrir la carretera.

Sin embargo, aquellos que buscan probar la magia del misterio del asesinato de Christie tendrán que esperar un poco más, ya que el National Trust advirtió a los posibles visitantes en una actualización este sábado que Greenway permanecerá cerrado debido al “gran daño de la tormenta” que sufrió.

