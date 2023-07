Sofía Benavides

(CNN) — Matt Damon rechazó hace unos años el papel protagónico de una película, con el que el actor cree que podría haber ganado más de US$ 250 millones.

En el episodio de “Who’s Talking to Chris Wallace”, de CNN, este viernes, Damon habló sobre la oferta que le hicieron en 2009 para interpretar el personaje principal de “Avatar”, de James Cameron, además de un porcentaje de las ganancias de la película.

“Es algo así de horrible”, bromeó Damon ante la pregunta sobre su cálculo de los US$ 250 millones que habrían representado esas ganancias. Y agregó que está “seguro de que es la mayor cantidad de dinero que un actor ha rechazado”.

Damon explicó que estaba obligado a terminar la producción de la saga de “Bourne”, que protagonizó entre 2002 y 2016, y que no quería “abandonarla” para hacer “Avatar”.

Matt Damon dice que “cayó en una depresión” mientras filmaba una película

Cameron terminó eligiendo a Sam Worthington para el papel protagónico, junto a Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore y Michelle Rodriguez, que participaron en la primera entrega de la franquicia.

“Avatar”, por supuesto, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación total de casi US$ 3.000 millones desde su estreno en 2009.

La tan esperada secuela, “Avatar: The Way of the Water”, se estrenó el año pasado y es la tercera película más taquillera de la historia, con una recaudación total de US$ 2.300 millones. “The Way of the Water” se ubica detrás de “Avatar” y de “Avengers: Endgame”, que ha recaudado casi US$ 2.800 millones desde su lanzamiento en 2019.

Es una decisión que podría atormentarlo, aunque todas las señales parecen indicar que a Damon le fue bien sin aventurarse en el planeta Pandora de Cameron.

Por ahora, Damon protagoniza la última epopeya de la Segunda Guerra del director Christopher Nolan, “Oppenheimer”, que se estrena en los cines este viernes.

En cuanto a la afirmación de Damon de que su decisión resultó en la mayor cantidad de dinero que un actor ha rechazado, eso es discutible.

A Sean Connery le ofrecieron el papel del mago Gandalf en la arrolladora trilogía de películas “El señor de los anillos” de Peter Jackson, pero al parecer rechazó el papel porque “no lo entendió”.

Además, supuestamente le ofrecieron US$ 30 millones por cada película, más el 15% de la recaudación de taquilla, lo que en retrospectiva le habría dado al actor de “Bond” una suma cercana a los US$ 450 millones.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.