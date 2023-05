Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama anunció este miércoles el lanzamiento de una compañía de alimentos y bebidas saludables que cofundó para ofrecer a los padres “productos más saludables y sabrosos” para sus hijos.

“He aprendido que en este tema, si quieres cambiar el juego, no puedes simplemente trabajar desde afuera. Tienes que entrar, tienes que encontrar formas de cambiar la industria de alimentos y bebidas en sí misma”, dijo Obama en un discurso en el festival Future of Everything de The Wall Street Journal. “Me enorgullece anunciar el lanzamiento nacional de una empresa diseñada no solo para ofrecer mejores productos, sino también para impulsar una carrera hacia la cima que transformará toda la industria alimentaria”.

Obama lanzó PLEZi Nutrition, anunció en el festival. Su primer producto, PLEZi, un jugo de frutas para niños, contiene un 75% menos de azúcar que los jugos 100% de frutas promedio líderes.

La exprimera dama Michelle Obama habla durante el Festival Future of Everything del WSJ, el 3 de mayo de 2023, en Nueva York. (Crédito: Mary Altaffer/AP)

PLEZi ya está disponible en algunos minoristas importantes, y la compañía planea lanzar otros refrigerios y bebidas en los próximos años “centrados en reducir el contenido de azúcar y el dulce para ayudar a ajustar el paladar de los niños para que deseen menos dulzura”, según un comunicado de prensa.

La ex primera dama ostenta el título de cofundadora y “socia estratégica” en la compañía de nutrición, que operará como una compañía de beneficio público con la “misión de crear estándares más altos sobre cómo se fabrica y comercializan en Estados Unidos alimentos y bebidas para niños”, dice el comunicado.

En su papel de primera dama, Obama encabezó la campaña Let’s Move, un programa destinado a acabar con la obesidad infantil. El logro supremo de esa campaña fue la aprobación de la “Ley de Niños Saludables y Sin Hambre” de 2010, que creó estándares federales de nutrición para los almuerzos escolares.

Let’s Move persistió a través de las críticas de los republicanos, las empresas de alimentos, los profesionales de los almuerzos escolares y, quizás de manera más visible, los propios escolares, algunos de los cuales registraron su descontento con las nuevas reglas del almuerzo escolar al publicar fotos poco apetecibles de las comidas en las redes sociales.

CNN informó anteriormente que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijeron que la prevalencia de la obesidad se redujo en un 43% entre los niños pequeños, de 2 a 4 años, entre 2004 y 2012. A pesar de esos esfuerzos, las tasas de obesidad infantil aumentaron en los niños de 6 a 11 años, una señal de que algunos esfuerzos bajo la administración de Obama pueden no haber sido una panacea, dijeron expertos previamente a CNN.

La oficina de Obama dijo en el comunicado de prensa que Estados Unidos se encuentra en una “crisis de salud relacionada con la nutrición” y afirmó que los niños consumen “demasiada” azúcar: en promedio, 53 libras de azúcar agregada al año.

