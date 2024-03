By

(CNN) — Michelle Yeoh reconoció que pudo haber confundido a Emma Stone durante los premios Oscar del domingo.

Yeoh, junto a sus colegas también ganadoras del Oscar a mejor actriz Sally Field, Jennifer Lawrence, Charlize Theron y Jessica Lange, estaba en el escenario para presentar esa categoría. Después de que Yeoh anunciara que Stone había ganado por su interpretación en “Poor Things”, le entregó la estatuilla a Lawrence, quien a su vez se la dio a Stone.

Yeoh explicó el gesto en Instagram el lunes.

“¡¡¡Enhorabuena, Emma!!! ¡¡¡Te confundí, pero quería compartir ese glorioso momento de entregarte el Oscar junto a tu mejor amiga Jennifer!!! Me recordó a mi adorada Jamie Lee Curtis. ¡¡¡Siempre ahí la una para la otra!!!”, escribió.

Emma Stone acepta el premio a la mejor actriz en un papel protagónico por “Poor Things” de manos de Jennifer Lawrence. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

Yeoh ganó su propio Oscar a mejor actriz en 2023 por su papel en “Everything Everywhere All at Once”, mientras que Jamie Lee Curtis se llevó el premio de la Academia a la actriz de reparto por su interpretación en la misma película.

Stone y Lawrence son amigas íntimas desde hace años.

En su discurso de aceptación, Stone dijo: “Se trata de un equipo que se unió para hacer algo más grande que la suma de sus partes. Y eso es lo mejor de hacer películas. Somos todos nosotros juntos”.

