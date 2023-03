By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Hace cien años, los coloridos canarios advirtieron a los humanos sobre los peligros ocultos de excavar en busca de carbón, al bajar por delante a la mina y caer muertos.

Ahora, los expertos en pingüinos dicen que estas aves que se mueven como niños pequeños con esmoquin nos muestran los peligros ocultos de quemar carbón y otros combustibles fósiles por la forma en que marchan. Y a medida que el calentamiento global cambia el juego de supervivencia del más apto en el fondo del mundo, una especie particular de pingüino antártico es ejemplo de una lección conmovedora para la humanidad:

Adaptarse o morir… y hacerlo rápido.

Con los números en millones, las seis especies de murciélagos acuáticos de la Antártida están lejos de extinguirse y cuando pisé la península antártica a principios de marzo y bebí en el lugar más salvaje que he visto, había cientos allí para dar una adorable primera impresión. Las colonias rebosaban de vida.

Pero luego supe cómo el Océano Antártico, calentado por la crisis climática, está convirtiendo al ave favorita de mi hijo pequeño en una especie centinela del Antropoceno. Mientras que algunos están abandonando los sitios de anidación donde los polluelos incubaron durante miles de años para encontrar un mejor suelo, las colonias de aquellos que se niegan a moverse se derrumbaron.

La Antártida es el hogar de millones de pingüinos. (Crédito: Evelio Contreras/CNN)

“Es increíble”, dijo a CNN Heather Lynch, la titular de la cátedra de Ecología y Evolución de la Universidad de Stony Brook. “Como ecólogos, sabemos que los animales cambian su área de distribución a lo largo de los tiempos geológicos, desaparecen en un área y colonizan nuevas áreas. Pero es raro ver que esas dinámicas sucedan a lo largo de la carrera de uno”.

Junto con las focas, las aves marinas y las ballenas barbadas, los pingüinos se alimentan principalmente de krill antártico, un crustáceo parecido a un camarón que prospera con el tipo de fitoplancton que se encuentra bajo el hielo marino.

A diferencia del Ártico, donde el hielo marino ha disminuido constantemente, el hielo marino antártico oscila hacia arriba y hacia abajo, aunque recientemente los científicos observan una fuerte tendencia a la baja.

Al final del invierno del hemisferio sur en septiembre de 2014, había 20 millones de kilómetros cuadrados (7,7 millones de millas cuadradas) de agua salada congelada flotando alrededor de la Antártida, un récord, y muchas especies, como las ballenas jorobadas, se alimentaban de krill y prosperaban.

Pero a principios de este año, el hielo marino alcanzó un mínimo récord de menos de 1,79 millones de kilómetros cuadrados (700.000 millas cuadradas) y rompió el récord anterior establecido el año pasado.

“Si tenemos un cambio de temperatura de 1 grado [Celsius] en un ambiente templado como el Reino Unido o EE.UU., ¿a quién le importa?”, explicó Tom Hart, profesor de biología en la Universidad de Oxford Brookes. “No arruina tu día. Pero allí abajo, 1 grado hace una gran diferencia, ya sea que puedas pararte sobre el agua o hundirte en ella. O si hay una capa de nieve en un sitio de reproducción o no. Es un hábitat completamente diferente”.

Al usar satélites, cámaras trampa, ciencia ciudadana y computación de inteligencia artificial para controlar a millones de pingüinos alrededor de la Antártida, Hart y Lynch dicen que están viendo una lección en tiempo real sobre evolución y adaptación.

Mientras que los pingüinos Adelia y de barbijo siguen atrapados en sus formas antiguas contra viento y marea, los pingüinos papúa, mucho más flexibles, se desplazan cada vez más hacia el sur. Y a medida que muestran voluntad de perseguir nuevas presas o abandonar un nido para aumentar las probabilidades de supervivencia a largo plazo, su número se dispara.

“Los pingüinos papúa son grandes ganadores del cambio climático en la Antártida”, dijo Lynch, al confirmar los informes de que algunas colonias en algunas partes han crecido un 30.000%. “Están perfectamente felices de aprovechar el calentamiento de la Antártida. No les importa que se esté poniendo más húmedo. La otra cara de la moneda es que las poblaciones de pingüinos Adelia y barbijo han formado cráteres en muchas áreas y, en particular, en los pingüinos barbijo. Sus poblaciones disminuyeron en algunas áreas hasta en un 80%”.

A medida que cambia el paisaje de la Antártida, sus icónicos pingüinos están en peligro. (Crédito: Evelio Contreras/CNN)

Los pingüinos papúa demuestran ser más adaptables a los cambios climáticos. (Crédito: Evelio Contreras/CNN)

“La adaptación significa varias cosas”, dijo Hart. “Significa ser realmente duro en un entorno difícil, pero también significa leer la sala sobre la estacionalidad. Significa promediar, así que si no te va bien un año, tienes que hacerlo mejor. Y luego realmente solo tienes que hacerlo bien un año de cada tres”.

“Creo que aquí también hay una lección para nosotros”, dijo Lynch. “Si nos apegamos a lo que siempre hemos hecho, no nos va a salir bien. Solo porque Manhattan siempre ha estado donde está, ¿tiene sentido que estará allí dentro de 200 o 300 años? No sé. Pero creo que nos beneficiaría ser plásticos, flexibles y adaptables. Y creo que eso es lo que nos dicen los gentoos”.

Junto con la preocupación de que una caída del krill pueda seguir a la caída del hielo, la gripe aviar ahora está presente en Chile y Argentina y Hart predice que podría migrar con las aves marinas a la Península Antártica la próxima primavera y devastar las colonias de pingüinos. “Creo que nos espera un año horrible el próximo año”, me dijo. “Pero no lo sabremos hasta que suceda”.

Estas amenazas en cascada también hacen de los gentoos un ejemplo de lo que los humanos en el mundo de los aterradores reportes climáticos de la ONU llaman los límites “duros” y “blandos” de adaptación. Si los obstáculos políticos o financieros bloquean una estrategia disponible, se considera un límite flexible. Pero si los cambios físicos son demasiado repentinos y severos, existe un límite difícil para encontrar una solución.

Como vi durante la expedición a principios de marzo, incluso los papúas luchan después de que una Antártida más cálida y húmeda creó eventos de nieve y lluvia lo suficientemente extraños como para retrasar la temporada de anidación de pingüinos de este año por un mes.

Observamos con sombría resignación cómo las parejas de papúa recolectaban rocas para hacer nidos inútiles y las madres incubaban pollitos que simplemente no tendrán tiempo suficiente para desarrollar las plumas y la grasa necesarias para sobrevivir al invierno. Pero Lynch me recordó que era una colonia en una isla y, hasta ahora, lo que no mata a un gentoo solo lo hace más difícil. Ella cree que si cambiaran de vecindario tan fácilmente, simplemente cambiarían el momento de la temporada de nacimiento de bebés.

“Creo que si hubiera un cambio permanente hacia un clima de año nevado, los pingüinos papúa probablemente comenzarían a reproducirse antes”, dijo. “Creo que los gentoos van a estar bien”.

