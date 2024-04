By

Alexandra Ferguson

(CNN) — Para muchas personas, el próximo eclipse total de sol es una ocasión de alegría y celebración.

Innumerables observadores del cielo se están preparando para presenciar la rara maravilla cosmológica que cruzará México, Estados Unidos y Canadá el 8 de abril. Además de los cerca de 30 millones de personas que viven en la trayectoria de la totalidad, se espera que millones más viajen para disfrutar de una mejor visión. Multitudes se reunirán en las fiestas de observación del eclipse para animar el paso de la Luna entre la Tierra y el Sol, y cientos de parejas planean celebrar el fenómeno contrayendo matrimonio.

Pero en otras culturas y tradiciones religiosas, el eclipse es menos espectacular y más espiritual. Algunos se toman su tiempo para meditar y reflexionar sobre el universo, mientras que otros celebran rituales para ahuyentar las energías negativas.

He aquí cómo algunas religiones y culturas observan este acontecimiento celeste.

Algunos hindúes ven los eclipses como un mal presagio

Hindúes en Prayagraj rezan al dios sol mientras se dan un chapuzón en el Triveni Sangam, la confluencia del Ganges, el Yamuna y el mítico río Saraswati, durante el eclipse parcial de sol de octubre de 2022. Crédito: Sanjay Kanojia/AFP/Getty Images

Algunos hindúes, especialmente los que tienen raíces en el sur de la India, consideran los eclipses un mal presagio, dice Sangeetha Kowsik, capellán hindú y asesora de vida espiritual en la Universidad de Nueva York. En la astrología védica, un eclipse se produce cuando el planeta sombra Rahu se traga al sol.

Una interpretación de las escrituras hindúes hace referencia a un episodio conocido como la agitación del océano, que produce un néctar de inmortalidad, explica Kowsik. Visnú, una de las principales deidades hindúes, se transforma en el avatar femenino Mohini y distribuye el néctar a los dioses. Sin embargo, el demonio serpiente Svarbhanu se sitúa entre el sol y la luna y obtiene el néctar con falsos pretextos.

Cuando el sol y la luna alertan a Visnú de este engaño, Visnú decapita al demonio: la cabeza se convierte en Rahu y el cuerpo en Ketu. Tras beber el néctar, Rahu se convierte en inmortal, mientras que Ketu muere. En su ira, Rahu intenta tragarse el Sol y la Luna, produciendo un eclipse.

Algunos hindúes que ven los eclipses como algo desfavorable ayunan antes y se bañan después del acontecimiento celeste, a veces con la ropa puesta, para limpiarse de energías negativas, dice Kowsik. Algunos templos, por su parte, cierran durante el eclipse y ofrecen oraciones especiales.

Pero el hinduismo abarca una amplia gama de creencias, prácticas y tradiciones espirituales, y no todos los hindúes ven los eclipses como algo negativo. Según otras leyendas hindúes, se dice que los nueve planetas de la astrología védica viven en el vientre del dios Ganesha o en la cola del dios Hanuman.

“Así que si eres devoto de Ganesha o de Hanuman, todos los efectos de estos planetas desaparecen porque Dios está ahí para salvarte”, dice Kowsik. “Dios está ahí para cuidarte siempre y erradicar cualquier problema que puedas tener”.

Kowsik, por su parte, se siente indecisa sobre qué hará durante el próximo eclipse.

“No ocurre tan a menudo, y no sé si debería quedarme en casa”, añade. “Soy una gran creyente en el señor Ganesha, en el señor Hanuman y en Dios en general, así que puede que eche un vistazo porque creo que, personalmente, va a ser algo muy genial”.

Los musulmanes consideran los eclipses una señal de Dios

Musulmanes en Lhokseumawe, Indonesia, rezan durante un eclipse total de sol el 9 de marzo de 2016. Crédito: Fachrul Reza/NurPhoto/Getty Images

Para muchos musulmanes, los eclipses son un momento de oración y contemplación espiritual, afirma Akif Aydin, presidente de la organización interreligiosa Atlantic Institute SC.

Según la tradición islámica, el joven hijo del profeta Mahoma, Ibrahim, murió el día de un eclipse solar, y muchos de sus seguidores de la época asociaban el fenómeno celeste con la muerte y el dolor, dice Aydin.

Pero el Profeta se apresuró a refutar tales ideas, declarando que un eclipse era simplemente una señal de Dios, no un presagio de vida o muerte. El Profeta Mahoma animaba a sus seguidores a recordar y adorar a Dios durante un eclipse, invitando a sus discípulos a adorar con él en la mezquita hasta que pasara el acontecimiento cósmico, dice Aydin.

“Es el momento de volver a conectar con Dios, de volver a recordar su creación”, añade.

Aydin dice que planea ver el próximo eclipse desde el patio trasero de su casa en Carolina del Sur con su mujer, sus cuatro hijos y sus sobrinas. Cuando el cielo se oscurezca, extenderá una alfombra sobre la hierba y se inclinará en oración.

Algunos cristianos creen que señala la segunda venida de Cristo

La gente visita la cruz de Bald Knob cerca de Alto Pass, Illinois, el 19 de agosto de 2017 antes de un eclipse solar total. Crédito: Scott Olson/Getty Images

A los ojos de algunos cristianos, el eclipse solar es una señal de que el “fin de los tiempos”, el período profetizado en la Biblia en el que Jesucristo regresará a la Tierra, es inminente.

El Nuevo Testamento de la Biblia contiene varias menciones al oscurecimiento del cielo mientras Jesús estaba colgado en la cruz, que algunos creyentes asocian con un eclipse solar.

“Desde el mediodía hasta las tres de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra”, dice un pasaje de Mateo 27. “Hacia las tres de la tarde, Jesús gritó a gran voz: “Elí, Elí, ¿lema sabactani?” (que significa “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”).

Fenómenos celestes como los eclipses suelen ir acompañados de predicciones sobre el fin de los tiempos, aunque algunos autores y académicos señalan que tales profecías suelen tener su origen en las ideas evangélicas estadounidenses en torno al apocalipsis.

“Pero aunque algunos pasajes de la Biblia sí vinculan los fenómenos astronómicos con “el fin” (Mateo 24:29; Joel 2:31), los profetas del fin del mundo no explican por qué su cálculo bíblico, global y cósmico suele girar en torno a Estados Unidos”, escribe la escritora y pastora Andrea L. Robinson en Christianity Today.

“Además, pasan por alto el hecho de que un eclipse ocurre en algún lugar de la Tierra aproximadamente cada 18 meses, y que estos acontecimientos solares se han asociado con la fatalidad inminente durante miles de años sin consecuencias”.

Para los navajos, es un momento de reverencia

La reserva de la Nación Navajo estará más silenciosa de lo habitual durante el eclipse solar del lunes por respeto al fenómeno cósmico. Crédito: Brian van der Brug/Los Angeles Times/Getty Images

Mientras que muchos pueblos y ciudades estarán a tope el lunes con gente intentando vislumbrar el eclipse, la reserva de la Nación Navajo estará más tranquila.

Los eclipses son una ocasión más solemne en la tradición navajo, según Evelyn Bahe, directora de programas del Departamento de Educación Diné en Window Rock, Arizona. Los diné, término que los navajos utilizan para referirse a sí mismos, ven el acontecimiento celeste como un momento para mostrar reverencia y respeto por el Sol y la Tierra.

“Durante el eclipse, tenemos que volver a nuestra morada, cerrar las cortinas y hacer mucho silencio”, dice Bahe. “Durante este tiempo, no podemos comer. No podemos dormir. No podemos beber agua”.

Se dice que realizar estas actividades durante un eclipse afecta negativamente a la persona y perturba su armonía espiritual, añade Bahe. Durante eclipses anteriores, las oficinas, parques y escuelas de la Nación Navajo han cerrado para honrar el fenómeno cósmico.

Bahe dice que los navajos tienen diversas explicaciones de lo que ocurre durante un eclipse. Algunos lo consideran un encuentro entre el Sol y la Luna, mientras que otros lo ven como un renacimiento y una renovación de los cuerpos celestes.

“Se considera un momento de interacción entre el Sol y la Luna”, afirman Nancy C. Maryboy y David Begay, del Instituto de Educación Indígena, en un comunicado publicado en el sitio web Exploratorium.

“(Los ancianos navajos) se sientan en silencio y en contemplación, o relatan enseñanzas tradicionales sobre los orígenes del Sol y la Luna. Estas prácticas se basan en su profundo respeto por el orden cósmico”.

— Kristin Fisher corresponsal de CNN colaboró con este reportaje.

