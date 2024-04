By

Sol Amaya

(CNN Español) –– Más de 1.000 pasajeros de un crucero MSC Cruises que cubriría una ruta por el mar Mediterráneo se encuentran varados en un puerto de Barcelona mientas autoridades trabajan en solventar la situación de 69 pasajeros bolivianos que no cuentan con los documentos de ingreso correctos.

Según un comunicado de la Cancillería de Bolivia, “los connacionales no cuentan con los documentos de ingreso al espacio Schengen y tienen dificultades para desembarcar en los puertos de Europa”. Un portavoz de la compañía MSC Cruises dijo a CNN “los pasajeros tenían documentación aparentemente correcta cuando embarcaron en Brasil. Hemos sido informados por las autoridades que sus visas no son válidas para entrar al espacio Schengen. Como resultado, los pasajeros no han podido desembarcar en Barcelona, que era su destino final.”

Una fuente de la Subdelegación del Gobierno de España en Barcelona con conocimiento de la situación dijo a CNN que el crucero no se encuentra retenido y que el barco podría zarpar a otro destino cuando lo considere conveniente.

El portavoz de MSC Cruises agregó que el crucero permanecerá en el puerto mientras la compañía trabaja con las autoridades relevantes para “encontrar una solución a este complejo problema”.

Por su parte, la Cancillería de Bolivia agregó que la Embajada en España y el Consulado General de Barcelona están realizando gestiones para atender este caso y dar asistencia consular a los pasajeros.

Según la agencia de noticias EFE “hasta la terminal de cruceros se han desplazado familiares y amigos de los pasajeros bolivianos, que han observado con angustia cómo sus seres queridos no podían descender a tierra”.

Según MSC Cruises hay 1.500 pasajeros a bordo y entre los 69 bolivianos se encuentran familias y niños.

“Estamos desesperados, ayer estaban los niños asomándose y llorando”, dijo Neisa Ledesma a la agencia de noticias EFE cuando llegó al puerto a ver, entre otros familiares, a su hermana, quien se encuentra a bordo del crucero.

“Queremos saber qué van a hacer con ellos; si los tienen que deportar, que lo hagan, pero que no los sigan teniendo como los tienen ahora”, dijo a EFE Patricia Alanoca, otra de las familiares que esperan en el puerto de Barcelona.

