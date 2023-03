Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Contrario al caso de muchos artistas actuales, Miley Cyrus solo necesitó un sencillo para dar una probadita de lo que sería su octavo álbum de estudio, “Endless Summer Vacation”.

“Flowers” fue esa daga musical que rompió con todo a su paso. Catalogado por algunos medios y redes sociales como el “himno del fin de una relación”, o en un lado más optimista como “el himno del amor propio”, el tema logró posicionarse seis semanas consecutivas como el hit número 1 de Billboard Hot 100, la clasificación más importante de esa publicación.

También lideró por siete semanas la lista de canciones globales de Spotify. También se convirtió en el tema más reproducido en la plataforma sueca en una semana, acumulando más de 100 millones de reproducciones.

Y, sin duda alguna, la canción era tan solo un abrebocas de lo que desarrollaría Cyrus en su nueva producción. Sus letras hablan de amor, de desamor y de nuevos inicios.

Con el álbum, la artista también regresa a una que fue su casa por 5 años, Disney. Ahora, a través del servicio de streaming, la también actriz abre la puerta a uno de sus “Backyard Sessions”, una serie que comenzó en 2012 y ahora lleva a Disney+.

En la transmisión, Cyrus explicó lo que para ella significa este álbum de estudio.

“Creo que Endless Summer Vacation representa para mi la intrepidez al experimentar, no solo en mi sonido, pero también con mi identidad y la manera como quiero que me vean. Ya sea visualmente con mi cabello, con mis looks, con los visuales que acompañan la música. Este álbum se siente como una mezcla de los mejores sonidos de todo lo que he hecho”, dijo Cyrus en Disney+.

Miley Cyrus: “Hay leves indirectas (en ‘Endless Summer Vacation’)”

Desde que salió “Flowers”, los seguidores de Miley han estado buscando referencias a su relación y posterior divorcio de Liam Hemsworth.

Aunque la cantante no ha dicho abiertamente si un tema u otro habla del actor australiano, en la transmisión de Disney+ sí reveló que las letras lanzarían indirectas.

“Hay leves indirectas, hay honestidad y verdad. Hay algo de sabiduría, hay humor… y también hay partes densas y profundas”, dijo la cantante.

La producción, que dice Miley Cyrus parece una conversación que podría tener con sus amigos, representa quién es y hasta se llega a sentir como el zapato de la princesa de Disney Cenicienta, “porque me queda perfecto, y es mío y solo puede ser mío”, explica.

“Realmente representa quién soy. Siento que los mejores discos que he hecho, o las mejores canciones que he escrito, logran exactamente eso: me conectan con quien esté escuchando de una manera que se siente como una conversación íntima y honesta”, agrega.

La canción que le dedicó a su hermana Noah

Es un álbum de solo dos colaboraciones. Brandi Carlile, nueve veces ganadora de premios Grammy, la acompaña en “Thousand Miles”, un tema dedicado a su hermana Noah Cyrus.

“Cuando empecé a escribir Thousand Miles comenzó como una versión muy diferente a la que está en el disco. La escribí en 2016 o 2017 y fue justo luego que una de mis amigas más cercanas perdió a su hermana por suicidio y no me podía imaginar no tener a mi hermana pequeña en mi vida. Así que escribí esta canción para ella. Originalmente se llamaba Happy Girl y es porque siempre la quiero ver feliz, quiero que sea una niña feliz. Hablaba de felicidad, de hermandad. Me emociona porque ahora la canción está llena de tanta alegría y se convirtió en algo más que la tristeza que la inspiró”, dijo Cyrus emocionada en Disney+.

Su hermana Noah no es la única que tiene una canción en esta producción. “Wonder Woman” es un tema que Miley escribió cuando su abuela materna murió.

“Mi mamá y su madre eran muy cercanas. Mi mamá y yo somos muy unidas. Esta canción habla de esa fuerza generacional, la sabiduría que mi abuela dio a mi mamá y como es parte de mi ADN. Todas nos sentimos de alguna forma como una sola mujer. Una Wonder Woman”.

Como dato curioso, Cyrus dijo que su abuela fue la presidenta de su club de fans, el cual operaba en el vestidor de la cantante y actriz durante su época de Hannah Montana.

Un disco, dos partes

Miley Cyrus explica que en el proceso de elaboración de un disco ella concibe la secuencia de las canciones como una película: debe haber un conflicto y una resolución.

Es por ello que presentó el tracklist en dos partes, el AM y el PM.

“El AM representa la mañana, cuando hay vitalidad, energía, el potencial de nuevas posibilidades, un nuevo día. Y la parte nocturna hay un aspecto furtivo, sórdido y una especie de suciedad pero con glamour al mismo tiempo. La noche es un buen momento para descansar y recuperarse o para salir y experimentar el lado salvaje. En Los Ángeles hay cierta energía nocturna en la que sientes que va a pasar algo y eso me inspira”, explica Cyrus en Disney+.

“Endless Summer Vacation” está disponible en las principales plataformas de streaming.

