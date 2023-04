By

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La actriz británica Millie Bobby Brown tiene seguidores que piensan que ella y su novio, Jake Bongiovi, están comprometidos, luego de que la pareja publicara fotos en las redes sociales este martes.

La estrella de “Stranger Things” recurrió a las redes sociales para compartir una foto de ella y Bongiovi abrazándose, y los seguidores con ojos de águila vieron un anillo bastante grande en su dedo de compromiso.

“Te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos”, escribió la actriz de 19 años en la imagen.

La estrella de ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown se matriculó en la Universidad de Purdue

Bongiovi, de 20 años, también compartió imágenes en las redes sociales al mismo tiempo, incluida una de la pareja abrazándose y mirando al mar, titulada “Para siempre”.

Millie Bobby Brown rapea las aventuras de “Stranger Things”

Bongiovi es uno de los cuatro hijos del rockero de Bon Jovi, Jon Bon Jovi, que tiene con su esposa Dorothea Hurley.

CNN se comunicó con los representantes de Brown para obtener comentarios.

El año pasado, la actriz, que interpreta a la telequinética Once en “Stranger Things”, reveló que se había inscrito en la Universidad de Purdue y asistía a clases en línea.

