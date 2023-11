Valeria Ordóñez

(CNN Español) — Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, es la ganadora de Miss Universo 2023.

La corona le fue entregada por la estadounidense R’bonney Gabriel, la ganadora de la edición pasada.

Anntonia Porsild, de Tailandia, es la virreina.

La segunda finalista fue Miss Australia, Moraya Wilson.

Poco antes de anunciar a la ganadora, se dio a conocer que México será la sede de Miss Universo 2024.

Una gala histórica

Dentro de las 20 seleccionadas, estuvieron Marina Machete quien hizo historia por ser la primera mujer trans en ganar el título de Miss Portugal, y Miss Nepal, Jane Dipika Garrett, la primera mujer de talla grande en participar en el certamen de Miss Universo.

Miss Portugal y Miss Nepal, en el certamen de Miss Universo 2023.

También calificó dentro del top 5, por primera vez en la historia, una mujer que es madre: Camila Avella, representando a Colombia. Anteriormente, no podían participar en el certamen mujeres casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas.

How would you have answered Colombia’s question!? @Camiavellam#72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 @TheRokuChannel pic.twitter.com/kKMchM7FiJ — Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023

Miss Universo 2023: ¿cuáles son sus normas y cómo funciona?

La edición 72° del certamen Miss Universo se llevó a cabo en El Salvador, aun cuando la realización de la gala de este año fue puesta en duda días atrás, cuando JKN Global Group, la empresa tailandesa propietaria de Miss Universo, se declaró en quiebra.

Las 3 finalistas

Tailandia 🇹🇭: Anntonia Porsild Australia 🇦🇺: Moraya Wilson Nicaragua 🇳🇮: Sheynnis Palacios

Top 5 finalistas

Australia 🇦🇺: Moraya Wilson Puerto Rico 🇵🇷: Karla Guilfú Acevedo Nicaragua 🇳🇮: Sheynnis Palacios Tailandia 🇹🇭: Anntonia Porsild Colombia 🇨🇴: Camila Avella

