(CNN Español) — La edición 72° de Miss Universo está casi lista para su ceremonia final este sábado 18 de noviembre en El Salvador. Las participantes buscarán llevarse la corona que actualmente posee la estadounidense R’ Bonney Gabriel.

El certamen de belleza celebra todas las culturas, orígenes y religiones y crean un espacio seguro para que las mujeres compartan sus historias e impulsen un impacto personal, profesional y filantrópico, según la propia Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés).

Afirma que las mujeres que participan en esta plataforma actúan como líderes inspiradoras y modelos a seguir para sus comunidades en todo el mundo.

Miss Universo 2023: ¿cuáles son sus normas y cómo funciona?

La realización de la gala de este año fue puesta en duda días atrás, cuando JKN Global Group, la empresa tailandesa propietaria de Miss Universo, se declaró en quiebra. Sin embargo, la compañía anunció que el certamen seguía adelante y aseguró que su prioridad es ofrecer una “experiencia de primera” a sus fanáticos.

Participantes favoritas de Miss Universo

El pasado mes de octubre, la organización habilitó el voto del público para apoyar a sus representantes o favoritas para ganar el certamen y dio a conocer a las 10 favoritas, que incluyen a las delegadas de Francia, Albania, Ucrania, Filipinas, México, Birmania, Puerto Rico, Chile, Tailandia y Líbano.

Si deseas votar para elegir a tu favorita puedes descargar la aplicación de Miss Universo en la que es posible elegir entre las participantes.

Miss Guatemala se convierte en la primera participante de Miss Universo casada y con hijos

“Estas son las delegadas que lideran el voto de los fans a partir del jueves 12 de octubre (sin ningún orden en particular”, dijo la MUO en su cuenta de Instagram.

Francia: Diane Leyre. Es modelo y copresentadora del programa de radio Europe 2.

Nicaragua: Sheynnis Palacios. Es licenciada en Comunicación y tiene 23 años.

Albania. Endi Demneri. Modelo profesional de 24 años.

Filipinas: Michelle Dee. Es actriz, modelo y presentadora de televisión. Tiene 28 años.

México: Melissa Flores. La representante mexicana, de 25 años, es licenciada en Psicología, modelo e influencer.

Myanmar: Amara Bo. Es una modelo y licenciada en Informática de 26 años.

Puerto Rico: Karla Acevedo. Es estudiante de posgrado en Psicología. Tiene 25 años.

Chile: Celeste Viel. Con 23 años, es modelo, estudiante de la licenciatura en Relaciones Públicas y coach de salud.

Tailandia: Anntonia Porsild. Modelo y actriz de 26 años.

Líbano: Maya Aboul El Hosn. Influencer y presentadora de televisión. Fue finalista de la gala preliminar “Voces por el cambio” por el impacto de su mensaje sobre una causa que considera importante.

¿A qué hora y cómo ver en vivo?

La 72° edición de Miss Universo 2023 se transmitirá este sábado 18 de noviembre a partir de las 9 pm ET (8 pm CT) desde el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador.

Los horarios para algunos países de América Latina serán: Argentina, a las 11 pm; Colombia, 9 pm; y México, a las 8 pm.

En Estados Unidos, el certamen se transmitirá en Telemundo y USA Network. Mientras que para América Latina se emitirá a través de la aplicación de Telemundo Internacional y el servicio de Streaming Peacock.

También será posible seguir la gala y coronación de Miss Universo 2023 por internet, a través del canal de YouTube oficial de la organización.

