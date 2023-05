Sol Amaya

(CNN) — Elegir el atuendo “adecuado” para usar en cualquier evento real es de suma importancia, y puede haber pocos momentos históricamente más significativos que la coronación de un nuevo monarca.

Mucho se ha hablado de las desviaciones de la tradición para la coronación del rey Carlos III y esto se extendió a los códigos de vestimenta de los invitados. Atrás quedaron las solicitudes de que los asistentes usaran túnicas elegantes o atuendos ceremoniales a favor de una apariencia más relajada y recortada.

La Primera Dama de Estados Unidos, la Dra. Jill Biden y su nieta Finnegan Biden llegan a la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, antes de la ceremonia de coronación del Rey Carlos III y la Reina Camila. Fecha del cuadro: Sábado 6 de mayo de 2023. Andrew Milligan/Pool vía REUTERS

La primera dama, Jill Biden, usó un traje de falda azul bígaro de Ralph Lauren con un lazo para el cabello a juego y estuvo acompañada por su nieta Finnegan Biden, con un elegante vestido de capa amarillo pálido de Markarian, en lo que podría verse como un guiño sartorial para mostrar solidaridad con Ucrania. Dentro de la Abadía, la pareja estaba sentada junto a la Primera Dama de Ucrania, Olena Zelenska, con un vestido y un abrigo azul hielo.

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, camina frente a la Abadía de Westminster antes de la ceremonia de coronación del rey Carlos del Reino Unido, en Londres. Crédito: Dylan Martínez/Reuters

La actriz británica y estrella de “Love Actually” Emma Thompson llegó a la ceremonia con un abrigo monocromático con estampado de rosas rojas de Emilia Wickstead, complementado con su medalla Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

Greg Wise y Emma Thompson llegan a la Abadía de Westminster para la coronación del rey Carlos III y la reina Camila. Crédito: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Thompson, conocida por subvertir los códigos de vestimenta reales después de recibir su premio MBE en el Palacio de Buckingham en 2018 con un par de zapatillas Stella McCartney para Stan Smith, fue vista afuera de la Abadía de Westminster esta mañana con un tipo de calzado más opulento: Roger Vivier. Zapatos de salón de raso negro con tacón de cristal y hebilla.

Katy Perry y Edward Enninful llegan con looks rosa bebé y azul para él y para ella. Crédito: Dan Kitwood/Getty Images

Por otra parte, el músico australiano Nick Cave lució elegante con un clásico traje negro de tres piezas y mocasines Gucci horsebit, mientras que Katy Perry (programada para encabezar el concierto de coronación en Windsor este domingo) optó por un traje de falda rosa y una gargantilla de perlas de Vivienne Westwood, la difunta diseñadora británica, que murió en diciembre de 2022.

Nick Cave y Rowan Williams en la coronación del rey Carlos III y la reina Camila. Crédito: Jeff Spicer/Getty Images

El diseño distintivo del collar también puede ser un guiño al legado de moda de la reina Camila. Camila tiene numerosas piezas de perlas de tres hilos, incluida la pieza de aguamarina que ha usado constantemente desde la década de 1990. Perry estuvo acompañada por el editor en jefe de Vogue británico, Edward Enninful, quien llegó con un llamativo chaleco azul hielo y una corbata de lunares.

Los siguientes en llegar fueron líderes mundiales, políticos y miembros del gobierno internacional. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue visto desafiando la lluvia en su camino a la Abadía de Westminster. Su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, atravesó el clima gris con un vestido de satén en tono rubor con mangas de organza. Akshata Sunak, esposa del primer ministro británico Rishi Sunak, que llegó con un clásico traje de mañana, optó por un conjunto azul aciano igualmente edificante.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y Sophie Grégoire Trudeau en camino a la ceremonia. Crédito: Jeff J. Mitchell/Getty Images

La princesa Ana apareció con un uniforme militar repleto de trenzas doradas para desempeñar su papel de “palo de oro en espera”, responsable de la seguridad personal de la monarca. No es ajena a un uniforme militar, Anne es coronel de varios regimientos internacionales.

La mirada militante de la princesa Ana destacó sobre el resto de la multitud de asistentes. Crédito: Jeff J. Mitchell/Getty Images

