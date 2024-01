Valeria Ordóñez Ghio

(CNN Español) — El empresario mexicano Carlos Bremer Gutiérrez, director general de Value Grupo Financiero, falleció este viernes a los 63 años, confirmó a CNN el área de prensa de la empresa.

Bremer era una figura pública conocida por su labor al frente de Value y por su participación como uno de los “tiburones” en las primeras temporadas de la versión mexicana del programa de televisión Shark Tank.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Value Group confirmó el fallecimiento de Bremer este viernes en un hospital del área metropolitana de Monterrey.

Value Grupo Financiero es una sociedad mexicana que controla las empresas Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores.

Bremer había asumido la dirección general de Value en 1993.

La empresa adelantó que, tras el fallecimiento de Bremer, José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de director general del grupo y de su subsidiaria Value Casa de Bolsa.

Cámaras empresariales y políticos han publicado mensajes en redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Bremer. Uno de ellos fue del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien se refirió a Bremer como “uno de los más destacados impulsores” del estado del norte de México.

Carlos Bremer fue un gran hombre, un orgulloso neoleones, un trabajador incansable, uno de los más destacados impulsores de Nuevo León y un altruista de corazón. Fue un ser humano excepcional y no lo vamos a olvidar. Su partida nos llena de dolor, pero sabemos que su legado es… pic.twitter.com/FDiQ2zLjft — Samuel García (@samuel_garcias) January 5, 2024

Daniela Patiño y Fidel Gutiérrez contribuyeron con este reporte.

