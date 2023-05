By

May 9th, 2023

macamilarincon

(CNN) –– David Miranda, político brasileño, murió luego de una batalla de nueve meses en cuidados intensivos, informó en un tuit su esposo, el periodista Glenn Greenwald, este martes. Tenía 37 años.

“Con la más profunda tristeza anuncio el fallecimiento de mi esposo @DavidMirandaRio. Mañana habría cumplido 38 años. Su muerte, temprano esta mañana, se produjo después de una batalla de 9 meses en la unidad de cuidados intensivos. Murió en paz, rodeado de nuestros hijos, familiares y amigos”, tuiteó Greenwald, quien tiene dos hijos adoptivos con Miranda.

Miranda fue elegido como uno de los primeros concejales abiertamente homosexuales en Río de Janeiro en 2016, y luego sirvió en el Congreso de Brasil a partir de 2019. En septiembre de 2022, Miranda retiró su candidatura a la reelección después de seis semanas en la UCI por una infección gastrointestinal, según CNN Brasil, afiliada de CNN.

El diputado brasileño David Miranda, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), posa durante una entrevista con AFP en su oficina del Congreso Nacional en Brasilia, el 5 de noviembre de 2019. (Crédito: Sergio Lima/AFP/Getty Images)

Su muerte generó una avalancha de homenajes en internet. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a Miranda como “un joven con una trayectoria extraordinaria que se fue demasiado pronto”, en un mensaje Twitter.

“David era singular: el hombre más fuerte, más apasionado y más compasivo que he conocido”, tuiteó Greenwald.

“Él inspiró a muchos con su biografía, pasión y fuerza de vida”, escribió.

La madre de Miranda murió cuando él tenía 5 años, según Greenwald, “dejándolo huérfano” en el barrio pobre de Jacarezinho, en Río.

Greenwald ha estado al frente de reportes de alto perfil al exponer secretos en los programas de inteligencia estadounidenses. Con la cooperación del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden, Greenwald publicó la historia de la existencia de un programa de la NSA que se cree que recolectó grandes cantidades de datos telefónicos y de Internet.

David Miranda, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), habla durante una entrevista con AFP en su oficina del Congreso Nacional en Brasilia, el 5 de noviembre de 2019. (Crédito: Sergio Lima/AFP/Getty Images)

En 2013, Miranda fue detenido e interrogado en el aeropuerto Heathrow de Londres durante nueve horas por las fuerzas de seguridad británicas en virtud del Anexo 7 de la Ley de Terrorismo de 2000 cuando volaba de regreso a Río desde Berlín.

Mientras estuvo en Berlín, Miranda se quedó con la cineasta Laura Poitras, quien ha trabajado “extensamente” con Greenwald en sus historias sobre la Agencia de Seguridad Nacional, escribió el reportero en ese momento.

El periódico The Guardian reveló que pagó los vuelos de Miranda a Alemania. “Miranda no es un empleado de The Guardian, pero a menudo ayuda a Greenwald en su trabajo”, dijo el periódico en ese momento. Las autoridades del Reino Unido confiscaron la computadora portátil y las memorias USB de Miranda.

Jair Bolsonaro sugiere que periodista Glenn Greenwald podría ir a la cárcel

Según un perfil de la revista TIME, Miranda conoció a Greenwald en 2005 “cuando jugaba voleibol en la playa de Ipanema y accidentalmente tiró la bebida de un turista estadounidense. Ese turista era el abogado Glenn Greenwald, más conocido ahora por su periodismo”.

La pareja “se enamoró y se mudaron juntos después de solo cinco días”.

“Pero, por mucho, el sueño más grande de David, lo que le dio el mayor orgullo y propósito, fue ser padre. Era el padre más dedicado y cariñoso”, escribió Greenwald en Twitter junto a imágenes de su familia.

“Él me enseñó a ser padre. Y nuestros muchachos verdaderamente excepcionales, con su propio comienzo difícil de vivir, es su mayor legado”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.