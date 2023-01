By

(CNN) — Tom Verlaine, miembro fundador de la influyente banda punk de Nueva York Television, murió este sábado a los 73 años “después de una breve enfermedad”, según un comunicado de prensa de Jesse Paris Smith, hija de la expareja de Verlaine, Patti Smith.

Verlaine murió “en paz” en la ciudad de Nueva York, “rodeado de amigos cercanos”, según el comunicado. El guitarrista, criado en Wilmington, Delaware, fue “destacado por su lirismo anguloso y apartes líricos puntiagudos, un ingenio astuto y la capacidad de sacudir cada cuerda a su verdadera emoción”, agregó el comunicado.

En un comentario enviado por correo electrónico a CNN este domingo, Smith dijo que conoció a Verlaine poco después de que su propio padre falleciera.

“En él, sentí la energía de un padre: un hombre para abrazar, reír, compartir bromas traviesas y una imaginación salvaje”, dijo Smith. “Era el amigo perfecto y el apoyo para mí cuando era niña”.

Patti Smith entre bastidores con Tom Verlaine de Television antes de actuar en el evento “Arista Records Salutes New York with a Festival of Great Music” en el City Center el 21 de septiembre de 1975. (Crédito: Charles Steiner/Michael Ochs Archives/Getty Images)

“Creo que cada persona que tuvo la suerte de estar cerca de Tom tuvo su propia versión de esta experiencia, ya sea a través de la amistad o el trabajo, con Tom compartías tu propio idioma, comprensión y universo, algo tan precioso y raro, uno de una relación amable con una verdadera rareza de alma”, agregó.

Su compañero de banda en Television, Jimmy Rip, llamó a Verlaine “deslumbrantemente inteligente, increíblemente culto y surrealmente tonto”.

En un tributo en su Instagram verificado, Smith dijo que amaría al difunto músico “para siempre”.

“Nunca ha habido otro como tú y nunca lo habrá”, escribió.

La madre de Smith, la legendaria escritora musical Patti Smith, también publicó sus propios homenajes a su expareja en Instagram. Los dos eran pareja en la década de 1970 y siguieron siendo amigos de toda la vida. Patti Smith publicó una foto de sí misma con Verlaine y otra de un jarrón de flores con la leyenda: “Esta es la mañana pensando en Tom. El duelo no es una aflicción, sino un privilegio”.

Debbie Harry y Billy Idol de Blondie también honraron al guitarrista y compositor en las redes sociales. “Hizo música increíble que influyó mucho en la escena punk rock de EE.UU. y Reino Unido en los años 70”, escribió Idol.

Television surgió de la escena punk de los años 70 en Nueva York y fue un pilar en el legendario club CBGB, junto con Talking Heads y Blondie. Su álbum “Marquee Moon” es considerado un clásico de esa época.

