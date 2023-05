By

May 17th, 2023

Gonzalo Jimenez

(CNN) — Un soldado retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos fue identificado como el ciudadano estadounidense muerto por la artillería rusa esta semana en la asediada ciudad de Bakhmut, según un amigo cercano y el fundador de un grupo sin ánimo de lucro que trabaja en Ucrania.

El sargento retirado Nicholas Maimer se encontraba en un edificio de Bakhmut que se derrumbó tras ser alcanzado por fuego de artillería, según el teniente coronel retirado Perry Blackburn, fundador de la organización sin ánimo de lucro AFGFree, con la que Maimer trabajaba en Ucrania.

Los ucranianos que estaban con Maimer creían que había quedado atrapado en el edificio derrumbado o que había muerto por una “andanada” de fuego de artillería ruso, dijo Blackburn.

“Llegaron a la posición en la que estaban, la artillería empezó a entrar con fuerza y el edificio empezó a derrumbarse. Fue entonces cuando la mayoría de los estadounidenses y ucranianos que estaban allí pudieron escapar. Por desgracia, Nick no pudo escapar”, declaró también a CNN un amigo estadounidense de Maimer en Ucrania.

La confirmación de la muerte de Maimer se produce después de que el líder de la empresa militar privada rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmara mostrar el cadáver de un estadounidense en un video publicado el martes en el grupo de Telegram de Wagner.

Un bloguero militar pro-Kremlin, Alexander Simonov, introduce el video diciendo “estamos avanzando hacia las posiciones adelantadas de la PMC Wagner en las regiones occidentales de Artyomovsk (nombre ruso de Bakhmut)”.

Prigozhin aparece inspeccionando un cadáver y lo que él afirma que son documentos de identidad estadounidenses.

Prigozhin dice: “Así que lo entregaremos a los Estados Unidos de América, lo pondremos en un ataúd, lo cubriremos con la bandera estadounidense con respeto porque no murió en su cama como un abuelo, sino que murió en la guerra y muy probablemente una [muerte] digna, ¿verdad?”.

Un soldado afirma que el hombre estaba devolviendo fuego cuando murió. Prigozhin responde: “Estaba devolviendo los disparos; murió en la batalla, así que le entregaremos sus documentos mañana por la mañana y lo empaquetaremos todo, ¿verdad?”.

Prigozhin y el grupo Wagner publican con frecuencia vídeos con fines propagandísticos, y a menudo mezclan imágenes reales con afirmaciones propagandísticas.

En el video, Prigozhin aparece inspeccionando un cadáver, y revisa lo que afirma que son documentos de identidad estadounidenses. (Crédito: brussinf/Telegram)

CNN no puede verificar la autenticidad de lo que se muestra en el video, y la familia de Maimer no respondió la solicitud de comentarios de CNN.

Sin embargo, el tío de Maimer, Paul, confirmó al Idaho Statesman que el cuerpo que aparece en el video era el de Maimer.

Las décadas de Maimer en uniforme

Según la hoja de servicios de Maimer facilitada a CNN, sirvió más de 20 años de uniforme antes de jubilarse en 2018.

Sirvió más de dos años en el Ejército en servicio activo, que abandonó en diciembre de 1998; luego se unió a la Guardia Nacional en noviembre de 2000, y sirvió aproximadamente 18 años entre tres unidades diferentes de la Guardia antes de jubilarse en diciembre de 2018.

Entre sus premios y condecoraciones se encuentran la Lengüeta de las Fuerzas Especiales, la Medalla de Encomio del Ejército y cuatro Medallas de Logro del Ejército.

Su tío Paul Maimer dijo al Statesman que su sobrino había ido a Ucrania “como un humanitario tratando de hacer el bien para este mundo” y que la familia quería traerlo a casa para un “entierro apropiado”.

“Creo que se merece descansar en un cementerio de veteranos”, dijo al Statesman. “Puede que no luchara por nuestro país, pero luchaba por las razones correctas”.

Blackburn también dijo que el video de Wagner le “enfureció”, en declaraciones a CNN: “No me sorprende que lo hicieran, simplemente me enfurece”.

Maimer llegó a Ucrania en la primavera de 2022; en un video que publicó en Facebook el 25 de mayo del año pasado decía que llevaba en el país unas tres semanas. En el video, Maimer dijo que originalmente se había vinculado con el Grupo Mozart –un grupo de voluntarios occidentales en Ucrania– pero cortó lazos porque eran “bastante poco profesionales” y no se ocupaban “de la seguridad básica y cosas así”.

Entonces “se vinculó” con el grupo de Blackburn, AFG Free, dijo. AFGFree está formado por “un grupo voluntario de veteranos de las Fuerzas Especiales estadounidenses y ciudadanos que realizan operaciones de evacuación y servicios de ayuda humanitaria”, según la página de Facebook del grupo.

Blackburn explicó a CNN que Maimer y otros voluntarios de AFGFree se centraron principalmente en prestar ayuda humanitaria en Ucrania en lugar de coger armas para participar en la lucha. Esto incluye la evacuación de personas de las zonas asediadas y la ayuda para hacer llegar alimentos, medicinas y uniformes a las tropas que combaten.

Pero a Maimer también se le había pedido que hiciera una “evaluación” del entrenamiento de las Fuerzas de Defensa Territorial, dijo Blackburn.

Maimer dijo en su video de Facebook de 2022 que estaba elaborando un programa de entrenamiento para las Fuerzas de Defensa Territorial, un componente de reserva del ejército ucraniano, que le permitiría “con suerte salvar algunas vidas dándoles un buen entrenamiento”.

“Perry y yo y algunos otros chicos estamos aprovechando nuestra experiencia, y obviamente eso es algo importante que hacen las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos: asesorar y desarrollar programas de entrenamiento y aumentar su capacidad para luchar por sí mismos”, dijo en el video. “Así que eso es lo que estamos haciendo aquí”.

El amigo estadounidense dijo que Maimer estaba “trabajando con toda esa mentalidad de las Fuerzas Especiales: entrenar, asesorar, ayudar y liberar a los oprimidos”.

Blackburn confirmó que hay conversaciones en curso para que el cuerpo de Maimer sea devuelto a las fuerzas ucranianas y trasladado de vuelta a Estados Unidos a su familia.

Un amigo de Maimer declaró a CNN que estaban “asegurándonos de que, aunque Nick falleció en un conflicto ucraniano al que Estados Unidos no está directamente vinculado, queremos asegurarnos de que su legado como Boina Verde sigue siendo honrado y de que se trata adecuadamente”.

Blackburn declaró a CNN que Maimer había estado trabajando en Ucrania porque “realmente creía que era lo correcto”. “Tenía “un gran corazón, era un gran tipo”, dijo Blackburn, y sintió la necesidad de ayudar a Ucrania después de ver “la matanza indiscriminada de civiles y la enorme necesidad de un país al que esto pilló un poco desprevenido”.

“Nick no estaba allí como mercenario. … Fue allí para ayudar, no para hacer otra cosa”, dijo Blackburn. “Y hablamos de esto cientos de veces, hablamos de que no hay necesidad de que cojamos un arma, nuestra necesidad es ayudar a mantener a la gente con vida. Y él estaba totalmente de acuerdo”.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo más temprano el martes que eran “conscientes de los informes” de la muerte de un ciudadano de EE.UU., y estaban “buscando información adicional”.

“Nuestra capacidad para verificar los informes de muertes de ciudadanos estadounidenses en Ucrania es extremadamente limitada”, dijo el portavoz el martes.

El portavoz ofreció “condolencias a las familias de todas las personas cuyas vidas se han perdido como resultado de la guerra no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania” y reiteró que los estadounidenses no deben viajar a Ucrania.

“Reiteramos nuestro mensaje de que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Ucrania debido al conflicto armado activo y a la selección de ciudadanos estadounidenses en Ucrania por parte de los funcionarios de seguridad de Rusia, y que los ciudadanos estadounidenses en Ucrania deben partir inmediatamente si es seguro hacerlo utilizando cualquier transporte terrestre comercial o privado disponible”, añadieron.

