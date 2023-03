Sol Amaya

(CNN) — Al menos 21 personas murieron después de poderosas tormentas y al menos un tornado que azotaron Mississippi este viernes por la noche, arrancaron techos de casas, casi arrasaron algunos vecindarios y dejaron sin electricidad a miles, dijeron las autoridades este sábado por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado azotó las ciudades de Silver City y Rolling Fork, que un residente describió como borrado tras el paso devastador de la tormenta.

“Nunca había visto algo así”, dijo a CNN Brandy Showah, residente de Rolling Fork. “Esta era una pequeña ciudad muy grande, y ahora se ha ido”.

Se registraron al menos 13 muertes aproximadamente a 96 km al noroeste de Jackson en el condado de Sharkey, muy afectado, hogar de Rolling Fork, según la forense del condado Angelia Easton.

Otras tres personas murieron y al menos dos personas se encuentran en estado crítico en el condado de Humphreys, dijo a CNN el director de gestión de emergencias, Royce Steed, este sábado por la mañana.

En el condado de Carroll, tres personas murieron en una casa, dijo el forense Mark Stiles a CNN, y agregó que parece que murieron a causa de un tornado. Y dos personas murieron en el condado de Monroe, en el noreste de Mississippi, dijo el forense Alan Gurley.

En el devastado Rolling Fork, el tornado dañó casas y edificios, derribó árboles y derribó líneas eléctricas en el área, dijo Showah. El tornado se movía a 80 km/h cuando se ubicó sobre la ciudad poco después de las 8 pm. CT, dijo el servicio meteorológico.

La casa de la abuela de Showah sufrió daños en el techo y sus acondicionadores de aire fueron arrancados, dijo Showah, pero su abuela está a salvo. La mayoría de los árboles en el jardín de su abuela fueron derribados, incluido uno que su abuelo plantó hace 50 años.

“Mi amiga quedó atrapada en su casa unas casas más abajo, pero la sacamos”, dijo Showah, y agregó que todavía hay personas que viven junto a su abuela atrapadas en sus hogares. Ella dijo que toda la energía en el área de su abuela fue eliminada.

CNN se ha comunicado con los funcionarios de Rolling Fork para obtener detalles adicionales.

Las tormentas severas abrieron un camino ruinoso en toda la región, atrapando a las personas en sus hogares, desencadenando esfuerzos de búsqueda y rescate y cortando el suministro eléctrico en Alabama, Tennessee y Mississippi.

Los árboles caídos y los escombros de la tormenta ensucian y bloquean las carreteras. Las casas y los edificios estaban casi arrasados, con electrodomésticos, muebles y ropa tirados donde alguna vez estuvieron las paredes o los techos de las casas, muestran videos de la escena.

El mismo tornado “grande y destructivo” también se confirmó cerca de la comunidad de Coila, según el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió una emergencia de tornado, el tipo de advertencia de tornado más peligroso, en Rolling Fork, Silver City y la cercana Anguilla.

Ha habido al menos 11 informes de tornados en Mississippi y Alabama en las últimas 24 horas, según el Centro de Predicción de Tormentas. Estos informes incluyen la tormenta que afectó a Rolling Fork, Silver City y Winona en Mississippi.

Todavía no está claro si fue un tornado de trayectoria larga o si las tormentas generaron múltiples tornados. El Servicio Meteorológico Nacional planea inspeccionar los daño.

Mississippi despliega un plan de búsqueda y rescate

En respuesta a la desolación en Mississippi, el estado activó sus esfuerzos de apoyo médico, incluidas ambulancias adicionales y otros recursos de emergencia para los afectados por la avalancha de tormentas mortales, tuiteó el gobernador Tate Reeves el viernes por la noche.

“La búsqueda y el rescate están activos”, escribió Reeves. “Muchos en MS Delta necesitan su oración y la protección de Dios esta noche”.

Los tornados o tormentas severas que ocurren en la noche tienen el mayor potencial de ser peligrosos porque es menos probable que las personas sean notificadas a tiempo si están dormidas.

Un tornado tocó tierra en Silver City, MS, en el condado de Humphreys. (MHP Greenwood)

La amenaza de tormentas severas persistió durante la noche en ciertas áreas del norte de Alabama y el centro de Tennessee, que enfrentaron alertas y advertencias de tornados el sábado temprano.

Las tormentas dejaron sin electricidad a más de 100.000 hogares y negocios en Alabama, Mississippi y Tennessee a las 3:45 am. (hora del este), con más de 50.000 apagones reportados solo en Alabama, según el sitio de seguimiento PowerOutage.us.

En el condado de Morgan, Alabama, los escombros de la tormenta se extendieron por aproximadamente una milla, según un tuit de la oficina del sheriff del condado.

State Response Update as of 9:40pm (3.24): -Search and Rescue assets are deploying to Sharkey and Humphreys Co -Health assets assessing local hospital in Sharkey- Human services assessing the needs of those affected- Damage assessments to begin in the morning — msema (@MSEMA) March 25, 2023

Los socorristas rescataron a siete personas que quedaron atrapadas en una casa grupal cuando los árboles y las líneas eléctricas colapsaron en las casas, dijo la oficina del alguacil. La agencia también respondió a un tráiler volcado y una casa rodante volcada con personas atrapadas dentro.

Los meteorólogos de CNN Taylor Ward y Haley Brink contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.