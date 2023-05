Alexandra Ferguson

(CNN)– El niño de 11 años al que un policía de Mississippi disparó en el pecho tras pedir ayuda al 911 afirma que empezó a rezar y a cantar durante lo que pensó que serían sus últimos momentos con vida, mientras su madre le presionaba la herida para detener la hemorragia.

Aderrien Murry cantó la canción evangélica “No Weapon Formed Against Me Shall Prosper” en los momentos posteriores al tiroteo del 20 de mayo, según declaró este martes a Nick Valencia, de CNN, en una entrevista. Luego le dijo a su madre que le dijera a su familia y a su profesor que “sentía lo que había hecho”.

Fueron sus oraciones las que ayudaron a salvar su vida, dijo Aderrien. Pero los pensamientos de lo que podría haber ocurrido aún lo atormentan.

“A veces, puedo verme a mí mismo acostado dentro del ataúd. Esos son mis pensamientos nocturnos, los únicos que tengo”, dice Aderrien, hablando en voz baja durante toda la entrevista, pero a menudo con una sabiduría muy superior a su corta edad. “A veces pienso que la gente me observa. Pero lo principal en lo que pienso soy yo muerto, dentro del ataúd”.

Casi 10 días después del tiroteo, Aderrien declaró a CNN que todavía le duelen algunas partes del cuerpo, tiene problemas para respirar y no es capaz de hacer cosas como correr o saltar. Pero está vivo, y eso, dijo, es “por la gracia de Dios”.

“Creo que Dios tiene un plan para mí. Aún no sé cuál”, dijo, pero “lo sabré pronto”.

Aderrien Murry, a la derecha, y su madre Nakala, muestran a CNN el lugar donde le dispararon. Crédito: CNN

Siguió las órdenes de la policía y le dispararon

Aderrien recibió un disparo en el pecho por parte de un agente del Departamento de Policía de Indianola mientras el agente respondía a una llamada por disturbios domésticos en la casa del niño, según informó previamente CNN. La policía de Indianola confirmó que el agente que le disparó a Aderrien era Greg Capers.

Capers no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN. La policía no ha proporcionado detalles adicionales sobre el tiroteo.

El tiroteo está siendo investigado por la Oficina de Investigación de Mississippi.

La semana pasada, la Junta de Concejales de Indianola votó para poner a Capers en licencia administrativa pagada, mientras se realiza la investigación del tiroteo, según afirmó el abogado que representa al niño y su madre a CNN.

La madre del niño, Nakala Murry, pidió a Aderrien que llamara a la policía después de que el padre de otro de sus hijos llegara a su casa después de las 4 de la madrugada de ese sábado en estado “iracundo”.

Aderrien declaró a CNN que había dicho a la operadora que el hombre no tenía un arma, y que su madre también dijo a la policía cuando llegaron que no tenía un arma.

Al llegar, la policía gritó a todos los que estaban en la casa que salieran con las manos en alto, recordó el chico. Y cuando Aderrien salió, le dispararon.

“Solo intenté seguir las órdenes de la policía, pero supongo que no funcionó”, dijo el niño.

Tras el tiroteo, el niño fue intubado y conectado a un respirador artificial, según informó CNN. Tenía un pulmón colapsado, costillas fracturadas y el hígado lacerado, según su madre. Fue dado de alta el miércoles.

“Si no me hubiera informado sobre el caso, no habría creído que esto pudiera ser posible. ¿Un agente entrenado disparó a un niño desarmado de 11 años?”, dijo a CNN Carlos Moore, el abogado que representa al niño y a su madre. “Que hiciera esto, disparar a un niño que obedeció sus órdenes, salió con las manos en alto, y recibió un disparo en el pecho. Inaudito”.

“(Aderrien) confiaba en la policía, llamó a la policía para que acudiera en ayuda de su madre y se da la vuelta y recibe un disparo del policía al que llamó para que los rescatara”, añadió Moore.

Moore afirmó que el incidente fue grabado por las cámaras corporales de la policía, y añadió que su petición de esas imágenes fue denegada debido a la investigación en curso.

En una entrevista fuera de cámara con CNN, el alcalde de Indianola, Ken Featherstone, dijo que la Junta de Concejales se reuniría de nuevo de emergencia este martes para discutir la grabación de la cámara del incidente.

La familia del menor presentó una demanda ante un tribunal federal en la que reclama US$ 5 millones por exceso de fuerza, negligencia, imprudencia temeraria y agresión civil, entre otros cargos.

El alcalde dijo, con relación a la demanda, que espera “reparar a todo el mundo”, pero que la ciudad “no tiene US$ 5 millones en el banco”.

La familia quiere que se despida al agente

Aderrien declaró a CNN que quiere saber por qué le dispararon y que el agente que lo hizo pierda su trabajo.

“Podría haber perdido la vida. Todo por tu culpa”, dijo cuando se le preguntó qué le diría a Capers. “Quiero que te despidan por lo que me hiciste”.

Su percepción de la policía ha cambiado desde el tiroteo, añadió. Pero eso no es todo lo que ha cambiado: cuando está solo en habitaciones oscuras, a menudo piensa que hay gente y agentes dentro de su casa. A veces, cree ver al agente que le disparó “de pie en las esquinas, mirándome fijamente”.

Durante la misma entrevista, Nakala Murry dijo que está agradecida de que su hijo esté vivo, pero que quiere justicia por lo ocurrido, y eso incluye una mejor formación de los agentes de policía y el despido de Capers.

“Estoy molesta, pero estoy tan rebosante de alegría por tener a mi hijo que no tengo tiempo para estar molesta, confío en la ley para que tomen la decisión correcta”, dijo este martes, pero añadió: “Hay que hacer algo”.

Se pregunta si habría sido más seguro no haber llamado a la policía en primer lugar. Y contó a CNN que después de tirarse al suelo para ayudar a presionar la herida de bala de su hijo y empezar a rezar con Aderrien, el agente empezó a rezar con ellos.

“Solo necesitamos paz”, dijo. “Y necesitamos justicia”.

Featherstone, el alcalde, dijo que no puede apoyar el despido del policía “antes de conocer todos los hechos, y en este momento no conozco todos los hechos”. Asimismo, añadió que no ha visto la grabación de la cámara corporal del incidente y que no ha hablado con Capers.

