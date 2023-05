By

May 4th, 2023

Carolina Calero

(CNN) –– No es la primera vez que una demanda por derechos de autor, como la que enfrentó Ed Sheeran y de la que salió victorioso, acapara titulares.

El caso, que giró en torno a la canción “Thinking Out Loud” y la acusación de que había copiado un tema de Marvin Gaye, tiene precedentes en demandas similares, que se han vuelto cada vez más comunes durante los últimos años. Aunque los resultados han variado de un caso a otro.

El caso de Ed Sheeran

Ed Sheeran fue demandado por las supuestas similitudes entre “Thinking Out Loud”, ganadora de un grammy en 2016, y la canción “Let’s Get it On” de Marvin Gaye.

La familia de Ed Townsend, coautor de “Let’s Get It On” con Gaye, acusó a Sheeran de copiar partes claves del éxito de 1973. Según los demandantes, las canciones tenían muchas semejanzas en la progresión de acordes, el ritmo armónico y ciertas melodías.

Ed Sheeran no infringió los derechos de autor con “Thinking Out Loud”, determina jurado

Sin embargo, después de una corta deliberación que duró tres horas, un jurado en Manhattan decidió que el éxito de Sheeran no violó los derechos de autor de la canción clásica de Marvin Gaye. Su conclusión apuntó a que el artista británico no había utilizado elementos de composición ni melodías de manera inapropiada de la canción de Gaye.

A pesar de que el resultado del juicio lo favoreció, Sheeran expresó su frustración por el hecho de que “se permita que demandas infundadas como esta lleguen a los tribunales”. En ese sentido, resaltó la importancia de permitir que los músicos tengan libertad creativa sin el temor de ser acusados de plagio.

Otras demandas famosas

En una ocasión anterior, la familia de Marvin Gaye demandó a otros artistas por infringir los derechos de autor y ganó.

Así sucedió en el caso que presentaron por 7,4 millones de dólares contra el cantante Robin Thicke y el productor Pharrell Williams en 2015, por tomar prestada la canción “Got to Give It Up” de Gaye para su éxito “Blurred Lines”. El caso terminó en una batalla legal que se extendió por cinco años y que redujo la cifra a 5,3 millones de dólares. La decisión también concedió a la familia de Gaye el 50% de los derechos de autor de “Blurred Lines” a partir de ese momento.

En el caso de otros artistas el resultado ha variado.

Taylor Swift se enfrentó a una demanda similar en 2017 por su éxito “Shake It Off”, que se resolvió y desestimó el año pasado. Por su parte, Led Zeppelin fue demandado en 2014 por su icónica melodía “Stairway to Heaven” por el patrimonio del fallecido Randy California, exguitarrista principal de la banda de la década de 1960 Spirit, por levantar parte de su single “Taurus.” Un tribunal de apelaciones de 2020 falló a favor de Led Zeppelin.

Sheeran, por su parte, se ha enfrentado a otras batallas legales sobre su música y ha ganado.

En un caso de 2022 sobre su canción “Shape of You”, un juez falló a favor de Sheeran afirmando que no había copiado la canción “Oh Why” del artista grime Sami Switch, después de que el músico acusara a Sheeran de plagiar una parte clave. También fue demandado en 2016 por su single “Photograph”, que se resolvió extrajudicialmente.

