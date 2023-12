By

Valeria Ordóñez

(CNN Español) — Una crisis política y de gobernabilidad sacude al estado mexicano de Nuevo León, que este sábado amaneció con dos gobernadores, luego de que Samuel García decidiera mantenerse en el cargo tras declinar como aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano, y el exvicefiscal Luis Enrique Orozco asumiera como gobernador interino, elegido por el Congreso Local y respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

García emitió este sábado un acuerdo donde hizo oficial que no participará como precandidato presidencial por el Movimiento Ciudadano y reiteró que regresó a sus funciones como gobernador. Además, aseguró que notificará al Congreso Estatal que retomará el cargo.

García tenía previsto tomar licencia como precandidato a la presidencia a partir del primer minuto de este sábado, y dejar como interino a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, pero el Tribunal Electoral Federal falló en su contra al argumentar que la designación correspondía al Poder Legislativo de Nuevo León.

A pesar del espaldarazo del Congreso Local y la Suprema Corte de Justicia, Orozco no pudo efectuar actos oficiales en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, ya que el recinto permanecía cerrado y ningún secretario estaba presente. El exvicefiscal dijo a la prensa local que se mantiene firme en el cargo de gobernador interino, tal como lo ordenó el Máximo Tribunal del país.

Pero el regreso de García como gobernador constitucional tendría que ser aprobado por el Poder Legislativo.

CNN ha intentado comunicarse con Orozco y representantes del Congreso estatal, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Esta crisis política en Nuevo León, considerado el estado industrial más importante de México, se inició hace unas semanas y está marcada por la disputa entre García y el Congreso local, mayormente integrado por los opositores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había informado el viernes en un comunicado que otorgaba suspensión de la licencia solicitada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García. El máximo tribunal de México añadió en el documento que dicha decisión se tomó para garantizar la titularidad en el cargo del titular del Poder Ejecutivo en Nuevo León.

Por su parte, el Congreso del Estado de Nuevo León sentenció en un comunicado que, si Samuel García insistía en “quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral”.

Una precampaña que sacude a la política mexicana

Desde su cuenta de X, Dante Delgado, presidente Nacional de Movimiento Ciudadano, acusó el viernes a la oposición de usar la mentira como “instrumento político” y afirmó que buscan evitar a toda costa que García sea el precandidato presidencial que los represente.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, un político de la bancada de Movimiento Ciudadano y cercano a Samuel García, amagó con solicitar la desaparición de poderes en Nuevo León, en caso de que continúe la ingobernabilidad en la entidad.

“La decisión de nombrar al interino descansa en el Congreso del Estado le guste o no a quien le guste”, dijo Colosio Riojas en una entrevista con el medio local Código Magenta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el viernes la mediación del Gobierno federal para resolver el conflicto en Nuevo León, solo si las partes involucradas así lo solicitan. Descartó que, por el momento, se tenga previsto enviar a algún representante para instalar una mesa de negociación.

La incertidumbre política que vive Nuevo León también desató una avalancha de reacciones entre la oposición.

“Nuestro reconocimiento al Congreso local y a la SCJN por hacer prevalecer el Estado de Derecho”, escribió este sábado Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, en su cuenta de X.

“La Constitución de Nuevo León -y la SCJN lo confirmó-que el Congreso otorga permiso para ausentarse del cargo como gobernador. Y es el mismo Congreso el único que puede revertir ese permiso. Entonces no procede que Samuel García decida por sí mismo reasumir el cargo si el Congreso no lo ha aprobado. No procede. Es un vicio de legalidad”, señaló el senador Emilio Álvarez Icaza, en X.

Expertos consultados por CNN opinaron que García no puede dejar como gobernador interino a un político afín como era su objetivo. El Tribunal Electoral determinó el pasado 15 de noviembre que el Congreso local, donde el PAN y el PRI son mayoría, es quien debe hacer ese nombramiento.

“Si el Congreso nombra a un político que no es de su confianza, (García) corre el grave riesgo de perder el control del gobierno de Nuevo León. O sea, no está resuelto que este muchacho sea el candidato de Movimiento Ciudadano porque el costo de este sacrificio puede ser mortal para su carrera política”, dijo Alberto Olvera, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

La decisión de dejar temporalmente el puesto de gobernador, según los expertos, puede ser costosa para Samuel García porque en 2018 él criticó que su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón —apodado el Bronco—, hiciera lo mismo para ser candidato presidencial independiente.

