urielblanco

Nota del editor: Jessica J. González es co-CEO de Free Press, una organización de defensa de los medios de comunicación, y cofundadora de la coalición Change the Terms. Las opiniones expresadas en este artículo son suyas.

(CNN) — El miércoles, Meta justificó su decisión de restaurar las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump alegando que el riesgo para la seguridad pública “disminuyó lo suficiente”.

Se trata de una afirmación que pasará factura a los ejecutivos de Meta, y que ignora el creciente número de pruebas que vinculan los improperios de Trump en las redes sociales con la violencia política en el mundo real.

A principios de este mes, se filtró a la prensa un borrador del informe de la comisión selecta del 6 de enero de la Cámara de Representantes. El documento de 122 páginas, “Social Media & the January 6th Attack on the US Capitol,” concluye que el riesgo que supone el expresidente Trump en las redes sociales “no ha disminuido”.

Meta estuvo de acuerdo en algún momento. Cuando suspendió por primera vez a Trump el 6 de enero de 2021, la compañía dijo que sus publicaciones sobre el asalto al Capitolio “contribuyen al riesgo de violencia en curso, en lugar de disminuirlo”. Al mantener la decisión, el Consejo de Supervisión de Facebook añadió más tarde que las publicaciones de Trump -especialmente las que negaban los resultados de las elecciones- “creaban un entorno en el que era posible un grave riesgo de violencia”.

La decisión de la empresa de eliminar de la plataforma a Trump y sus aliados parece haber surtido el efecto deseado. Tras la salida del expresidente de los principales sitios de redes sociales, un estudio exhaustivo encontró que las discusiones en línea sobre la desinformación electoral disminuyeron en un 73%.

El borrador del informe de la comisión selecta encontró que Trump y sus partidarios utilizaron Facebook, entre otras plataformas de redes sociales, para seguir de cerca “sus afirmaciones sobre una elección robada y, posteriormente, sus llamados a llegar a la ciudad de Washington para protestar contra la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021”.

El borrador del informe también condenaba a Facebook por su “negativa a vigilar adecuadamente la difusión de desinformación o contenido violento en los grupos Stop the Steal a pesar de su conocido nexo con grupos milicianos”.

Trump apunta a DeSantis en la campaña: dice que trata de “reescribir la historia” sobre su gestión del covid-19

Desde que dejó el cargo, las opiniones de Trump se han vuelto aún más desquiciadas. Ha seguido difundiendo mentiras electorales en su propia plataforma Truth Social. También ha impulsado otras teorías conspirativas. Una investigación reciente del grupo de vigilancia de medios Media Matters for America revela que Trump amplificó cuentas que apoyan la conspiración QAnon 65 veces durante la semana de las elecciones de mitad de periodo de 2022, incluidas 50 menciones el 14 y 15 de noviembre, justo antes de anunciar su candidatura presidencial para 2024.

Este historial debería servir como una advertencia funesta para los ejecutivos de Meta que piensan que pueden frenar el comportamiento errático y peligroso de Trump. El presidente de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, dijo el miércoles en un blog que los usuarios “deberían poder escuchar lo que dicen sus políticos -lo bueno, lo malo y lo feo- para poder elegir con conocimiento de causa en las urnas”.

También dijo que la empresa ha puesto en marcha “nuevas barreras” para evitar que las figuras públicas que fueron suspendidas en relación con disturbios civiles sigan violando sus normas, incluyendo la imposición de sanciones más severas en caso de reincidencia y la suspensión total durante un máximo de dos años cada vez.

Sin embargo, estas medidas no son más que una distracción de relaciones públicas a menos que se apliquen realmente, y Meta, por desgracia, no ha actuado en los últimos años contra los infractores de las normas, incluidos los que difunden repetidamente discursos de odio y cierta desinformación, según una investigación de Free Press publicada justo antes de las elecciones legislativas de 2022. Y en virtud de su política de contenidos de interés periodístico, puede hacer excepciones para los más poderosos entre nosotros.

De hecho, Clegg escribió el miércoles que, en virtud de su política de contenidos de interés periodístico, Meta puede dejar en su sitio las publicaciones de Trump que infrinjan sus normas comunitarias, siempre que el interés público en conocer la declaración supere cualquier daño potencial. A continuación, puede restringir su distribución, dejándolos visibles solo en la página de Trump.

En el caso de contenidos que no infrinjan sus normas comunitarias, pero “contribuyan al tipo de riesgo que se materializó el 6 de enero”, Meta puede eliminar el botón de “volver a compartir” o impedir que se publiquen como anuncios o se recomienden. Pero estos esfuerzos por desactivar la capacidad de los usuarios de amplificar contenidos falsos -como los mensajes “stop the steal”, por ejemplo- no son infalibles.

OPINIÓN | La política migratoria de Trump fue un fiasco. ¿Por qué Biden aún no la ha arreglado?

Como informó CNN en 2021, los grupos a favor de Trump simplemente alteraron sus perfiles o cambiaron los nombres de sus grupos, lo que les permitió seguir reutilizando y difundiendo las falsedades de Trump sobre las elecciones de 2020 mientras se mezclaban con la actividad permitida de Facebook.

La justicia básica dictaría que Trump juega con las mismas reglas que el resto de nosotros. Los patrones nos muestran que la violencia no se enciende de la noche a la mañana; las brasas de odio y mentiras que Trump ha seguido avivando en Truth Social pueden incitar a otra insurrección si llegan a la audiencia masiva de Meta.

Sin embargo, Meta todavía tiene la oportunidad de aprender de sus muchos errores, aunque esa ventana se cierra rápidamente. Puede empezar por poner fin a las exenciones especiales para Trump y otros políticos prominentes que impulsan el odio, incitan a la violencia y difunden mentiras antidemocráticas.

Free Press, a través de nuestro trabajo con la coalición Change the Terms, trazó un camino mejor para Meta y otros gigantes de las redes sociales. Esto incluye la adopción y aplicación de políticas modelo para reducir el odio y la desinformación en línea y prevenir la violencia real en el mundo real.

No debe permitirse que ningún usuario de Meta -por poderoso que sea- utilice los servicios de la empresa para realizar o facilitar actividades que inciten al odio. La plataforma debe garantizar que el odio tóxico y la desinformación no estén presentes en ningún idioma ni en ningún país donde la empresa haga negocios.

Los directivos de Meta son plenamente responsables de cualquier daño en el mundo real que se derive de la imprudente decisión del miércoles. Ya no pueden alegar ignorancia sobre la violencia política que puede derivarse cuando permiten el acceso a un megáfono en línea a una figura peligrosa como Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.