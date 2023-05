By

May 27th, 2023

Alejandra Ramos

Nota del editor: Sara Stewart es una escritora de cine y cultura que vive en el oeste de Pensilvania, en EE.UU. Las opiniones expresadas aquí son únicamente suyas. Ver más artículos como este en CNNe.com/opinion.

(CNN) — “La Sirenita” de Disney de 1989 fue a la vez una obra maestra de la marca y una versión algo vergonzosa de un cuento muy oscuro de Hans Christian Anderson.

La historia de una sirena que renuncia a su voz para estar con el hombre de sus sueños, encaja perfectamente en el canon de Disney de mujeres adolescentes valientes y curiosas, cuyo coraje y curiosidad en su mayoría terminan llevándolas a un matrimonio temprano. Pero también es muy divertido, con una deslumbrante partitura de Howard Ashman/Alan Menken, una villana icónica en Ursula cuyo aspecto se inspiró en la drag queen Divine y una secuencia hilarantemente amenazante sobre cocinar pescado.

Disney tuvo décadas para pensar en cómo actualizar “La Sirenita” para las nuevas generaciones de espectadores. Lo que hace que el producto adusto, demasiado largo, con poca luz y aún bastante sexista que acaban de lanzar sea completamente desconcertante.

Se deshicieron de la canción de los peces, “Les Poissons”, supuestamente considerándola demasiado caricaturesca (¿qué?), pero le dieron un número musical aburrido al Príncipe Eric (Jonah Hauer-King). Han oscurecido a la gran Melissa McCarthy, interpretando a Ursula, en una oscuridad de “luz natural” del fondo del océano. Y han conservado la trama central, que otorga una aprobación final feliz a una mujer joven que hace sacrificios de daño corporal para conseguir al chico. ¿En serio?

Puedo informar que, en el mejor de los casos, los niños en el cine de mi pequeña ciudad perdieron el interés. Más de un niño deambulaba por los pasillos cuando pasamos la marca de los 90 minutos de los 135 minutos, lo que plantea la pregunta: ¿Para quién es exactamente esta película? ¿Por qué existe?

Esta última entrega en la búsqueda interminable de Disney para imponernos todos sus éxitos nuevamente, en formato de acción en vivo, es un error de cálculo profundo en casi todos los niveles, especialmente sobre cómo volver a visitar una propiedad animada querida que cuenta con algunos temas bastante problemáticos.

Se siente mal decir esto, porque estaba alentando un gran éxito después de la reacción nociva del tráiler el año pasado: algunas personas aparentemente no pudieron manejar la audacia de reinventar un personaje de dibujos animados como una actriz negra. Pero la estrella Halle Bailey, en el papel de Ariel, no tiene nada de qué disculparse: es lo mejor de esta película. Infortunadamente, eso es un elogio débil.

RESEÑA | “La Sirenita” brilla gracias a Halle Bailey y una cálida ola de nostalgia

Una gran cantidad de tinta y píxeles han atestiguado el valor de que los niños negros y sus madres puedan verse a sí mismos en una heroína de Disney, y ese es un objetivo poderosamente admirable, así como un objetivo muy esperado, dada la mayoría abrumadoramente blanca de los personajes de la marca.

Desafortunadamente, el enfoque del director Rob Marshall establece un tono de violencia al principio, en lugar de inspiración. La película comienza con una secuencia en la que la tripulación del barco mercante del Príncipe Eric se inclina y mira con lascivia por el borde, arrojando arpones a algo en el agua. ¿Una ballena? ¿Una sirena? Nunca está del todo claro, pero la sed de sangre ciertamente lo está. No puedo creer que los niños en mi proyección hubieran imaginado una película llamada “La Sirenita” comenzando de esta manera.

Luego está el tiempo de ejecución: dos horas y quince minutos. La película original tiene una duración de 1 hora y veintitrés minutos. La expansión del tiempo es una decisión cómicamente mala, todavía no puedo entenderlo. ¡Nada les gusta más a los niños pequeños que quedarse quietos durante más de dos horas! Los remakes más recientes de Disney lo han mantenido al menos por debajo de las dos horas, con la excepción de “La bella y la bestia” de 2017 y “Cruella” de 2021, los cuales fueron, al menos, más animadas que esta.

Dondequiera que mires, un detalle de la película ha sido ligeramente alterado, pero la mayoría terminan siendo gestos vacíos en lugar de actualizaciones significativas. Por ejemplo, el rey Tritón (Javier Bardem, que en su mayoría parece aburrido) todavía tiene un montón de hijas adoradoras que siguen todas sus órdenes, excepto que ahora son un arcoíris de diversidad étnica. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿La diversidad es buena mientras el patriarcado permanezca intacto?

Halle Bailey en “La Sirenita” de Disney. (Crédito: Walt Disney Studios/YouTube)

Cuando la Ariel de Bailey renuncia a su voz a cambio de un cuerpo humano, con tres días para besar al príncipe, también se le da amnesia sobre la parte del beso, lo que elimina fácilmente la diversión de la película original de tenerla como participante activa en el intento de conseguir el beso. Y en esta iteración del espectacular número de Ursula, “Pobres almas desafortunadas”, eliminaron las líneas en las que ella derriba las dudas de Ariel sobre perder la voz: “A los hombres de allá arriba no les gusta mucho el parloteo. Piensan que una chica que chismea es aburrida. Vamos, no están tan impresionados con la conversación. ¡Los verdaderos caballeros lo evitan cuando pueden! Pero adoran, se desmayan y adulan a una dama retraída, ¡es ella la que se muerde la lengua la que consigue un hombre!”

Como tuiteó Alex Abad-Santos de Vox, es “literalmente la mejor parte de toda la canción que cristaliza la cosmovisión cínica de Úrsula y, al mismo tiempo, nos muestra cómo está engañando a Ariel”. Menken ha dicho que el cambio se hizo porque las líneas “podrían hacer que las jóvenes de alguna manera sintieran que no deberían hablar fuera de lugar”, lo que se siente bastante condescendiente; en mi experiencia, los niños son muy buenos para saber que no deben tomar el consejo de un villano de dibujos animados al pie de la letra.

Pero Lin-Manuel Miranda agregó algo de música nueva, en particular una canción de rap para Awkwafina como la gaviota Scuttle, un número que es breve pero con un tono tan diferente que detiene la escena. Si hay una cualidad unificadora para todos estos ajustes, es que no van a convencer a ninguno de los seguidores de la película de 1989 de que vale la pena su tiempo o dinero.

En términos más generales, Disney pintó la película con el amplio pincel de la visión de los estudios corporativos para “Lo que creemos que llenará los asientos”, que consiste principalmente en imágenes sombrías y con poca luz (de las que el público está, en realidad, muy cansado) y extensas escenas de acción. El enfrentamiento de última hora en el que Ursula de McCarthy crece hasta las proporciones de Godzilla es tan oscuro aquí que apenas puedes verla, lo que plantea la pregunta de cuánto CGI malo están tratando de encubrir.

Mientras Hollywood continúa retorciéndose las manos por el declive del cine, no parece que “La Sirenita” vaya a ser un activo en esa lucha, y mucho menos logrará inspirar a muchos espectadores para volver a ver la película. (Me imagino que cualquier padre que haya conocido “Let It Go” de “Frozen” sabrá que esto es realmente condenatorio). Tal vez una buena recepción inspire un poco más de introspección para Disney antes del lanzamiento de la próxima nueva versión de la próxima primavera: “Blancanieves”. ¿Qué puede salir mal?

