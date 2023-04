By

Alexandra Ferguson

(CNN) — El CEO de My Pillow, Mike Lindell, fue ordenado a pagar US$ 5 millones a un experto que desacreditó sus datos relacionados con las elecciones de 2020, según una decisión del panel de arbitraje obtenida por CNN.

Lindell, una persona que difunde conspiraciones electorales, se comprometió a conceder la suma multimillonaria a cualquier experto en ciberseguridad que pudiera refutar sus datos. Un panel de arbitraje concedió este miércoles a Robert Zeidman, que tiene décadas de experiencia en el desarrollo de software, un pago de US$ 5 millones después de que demandara a Lindell por esa suma.

CNN obtuvo los documentos de arbitraje y declaraciones en video, incluida una declaración de Lindell, relacionados con el litigio.

“Basándose en el análisis anterior, el Sr. Zeidman cumplió el contrato”, escribió el panel de arbitraje en su decisión. “Demostró que los datos que Lindell LLC proporcionó, y representó que reflejaban información de las elecciones de noviembre de 2020, inequívocamente no reflejaban los datos de las elecciones de noviembre de 2020. No pagar al Sr. Zeidman los US$ 5 millones que pedía fue un incumplimiento del contrato, que le da derecho a una indemnización”.

La decisión supone un nuevo golpe a la credibilidad del CEO de MyPillow después de que pregonara públicamente afirmaciones no probadas de fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020. Lindell también se enfrentó a demandas por difamación relacionadas con sus afirmaciones electorales.

“La demanda y el veredicto marcan otro momento importante en la prueba en curso de que las elecciones de 2020 fueron legales y válidas, y el papel de la ciberseguridad para garantizar esa integridad”, dijo Brian Glasser, fundador de Bailey & Glasser, LLP, quien representó a Zeidman. “La afirmación de Lindell de tener datos de las elecciones de 2020 ha sido definitivamente refutada”.

En una breve entrevista telefónica con CNN, Lindell dijo que “esto acabará en los tribunales”, arremetió contra los medios de comunicación y manifestó la necesidad de deshacerse de las máquinas de votación electrónica.

Lindell convocó un llamado “simposio cibernético” en Sioux Falls, Dakota del Sur, en 2021, diseñado para mostrar los datos que afirmó haber obtenido relacionados con las elecciones de 2020. Invitó a periodistas, políticos y expertos en ciberseguridad.

“El simposio era para conseguir una gran audiencia y tener a todos los medios de comunicación allí y luego ellos, los cibernéticos, diciendo que sí, que estos datos son de las elecciones de 2020 y que hay que ver cómo se entrometieron en nuestras máquinas, nuestras computadoras, y ese era todo el propósito”, dijo Lindell en una declaración obtenida por CNN.

También anunció un “Desafío Demuestra que Mike está equivocado”, en el que cualquiera que pudiera demostrar que sus datos no estaban relacionados con las elecciones de 2020 podría ganar el pago multimillonario, para conseguir más tracción en los medios para sus afirmaciones de fraude electoral.

“Pensé, bueno, ¿qué pasa si pongo un desafío de US$ 5 millones por ahí? Entonces sería noticia, y así fue”, dijo Lindell en la declaración. “Así, entonces consiguió algo de atención”.

Zeidman se apuntó al reto, aceptó sus condiciones contractuales y descubrió que los datos de Lindell carecían en gran medida de sentido.

Aunque Lindell ha hecho una variedad de afirmaciones extravagantes y no probadas sobre las elecciones de 2020, como insistir en que gobiernos extranjeros se infiltraron en las máquinas de votación, el panel de arbitraje dejó claro que su juicio se centraba únicamente en si los datos que Lindell proporcionó a los expertos estaban relacionados con las elecciones de 2020.

“El Concurso no exigía a los participantes que refutaran la interferencia electoral. Por lo tanto, la tarea de los concursantes era demostrar que los datos que se les presentaron no eran datos válidos de las elecciones de noviembre de 2020”, escribió el panel de arbitraje.

“No se pidió al panel que decidiera si China interfirió en las elecciones de 2020. Tampoco se le pidió al panel que decidiera si Lindell LLC poseía datos que probaran tal interferencia, o incluso si Lindell LLC tenía datos electorales en su poder”, según el panel de arbitraje. “La decisión se centra en los 11 archivos proporcionados al Sr. Zeidman en el contexto de las reglas del Concurso”.

La decisión del panel repasó cada uno de los archivos de datos proporcionados a Zeidman, determinando repetidamente que los datos no estaban relacionados con las elecciones de 2020.

No está claro si Zeidman podrá cobrar su indemnización. Lindell dijo recientemente al podcaster de derecha y exfuncionario de la administración de Trump, Steve Bannon, que su compañía tomó casi US$ 10 millones en préstamos mientras lucha contra las demandas por difamación relacionadas con sus falsas afirmaciones electorales.

Durante su declaración, Lindell dijo que nunca le preocupó que alguien pudiera realmente ganar el desafío.

“No, porque tienen que demostrar que no eran de 2020 y lo eran”, dijo Lindell, riendo entre dientes.

