(CNN) — La estrella de Marvel, Paul Rudd, está en todas partes ahora, pero hubo un momento en el que sintió que realmente no pertenecía al lugar donde estaba.

El protagonista de “Ant-Man”, cuya aparición es regular en las películas de Judd Apatow, dijo que su tiempo como pareja de Lisa Kudrow, con el personaje de Mike Hannigan en la popular serie de televisión “Friends”, se convirtió en una aparición en el episodio final de una de las comedias más grandes en la historia de la televisión.

“¡Fue muy divertido y fueron geniales! Todo fue un poco surrealista, debo decir, ser parte de eso, porque llegué realmente al final”, dijo Rudd en una entrevista con el programa matinal “The Heart”.

Paul Rudd says he ‘shouldn’t have been’ in the #Friends final episode… pic.twitter.com/Ve7An6rLHH — Heart (@thisisheart) February 17, 2023

Continuó: “Nunca supe que iba a estar en tantos [episodios] como estuve. Pero también se sentía extraño. Estuve en el último episodio y pensé: ‘No debería estar aquí’. Voy a conseguir un asiento de primera fila para cosas que se supone que no debo ver. Todos estaban llorando, todo fue emotivo y yo estaba como, ‘¡guau!’”.

Rudd también apareció brevemente en el especial de reunión de “Friends” en 2021, hablando sobre su época como novio de Phoebe Buffay, junto a Kudrow, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

